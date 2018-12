Türkiye'de 2018 böyle geçti (7)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz'da TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de aynı gün açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin çok sayıda kararnamenin yayınlandığı temmuz ayının diğer gelişmeleri şöyle:



1 TEMMUZ

- Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan ve 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz." dedi. Sezgin, Gülhane Parkı'na defnedildi.

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) lojistik olarak ÖSYM tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu olduğunu belirterek "Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

- Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2 TEMMUZ

- Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu. Minik Leyla'nın cesedine akarsu kenarında ağaçların arasında ulaşıldı.

- Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı.

- 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.

3 TEMMUZ

- Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'a da veda ziyaretinde bulundu. Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğünü de ziyaret etti.

- Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." dedi. Erzurum'daki otopsi işleminin ardından Ağrı'ya götürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde toprağa verildi. Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

- Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. Silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

- Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluştuğu yemekte kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu’nun onursal başkan olacağı bir formül önerdi.



- 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi. Kararda, sanıklardan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in "54. Hükümet'in düşürülmesine yönelik tüm faaliyetlerden bilgileri olduğu, suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir vicdani kanaate vardığı" belirtildi.

4 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'lerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

- Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısının annesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

- YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı. Güven, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59), Muharrem İnce'nin yüzde 30,64, Meral Akşener'in yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 0,89, Doğu Perinçek'in yüzde 0,20 oy aldığını kaydetti. Güven, milletvekili seçiminin kesin sonuçlarına göre AK Parti'nin 295, CHP'nin 146, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 43 milletvekili çıkardığını, AK Parti'nin yüzde 42,56, MHP'nin yüzde 11,10, CHP'nin yüzde 22,65, HDP'nin yüzde 11,70, İYİ Parti'nin yüzde 9,96 oy aldığını bildirdi.

5 TEMMUZ

- Başbakan Binali Yıldırım, "Anadolu Ajansı Editör Masası Özel"de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." dedi.

- 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur." dedi.

6 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz." dedi.

- Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl 6'şar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verildi.

7 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK ile cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi, bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

8 TEMMUZ

- Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi, 148 personel kamudaki görevlerine iade edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri alındı, 12 dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

- 5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, o sırada köprüden geçen Başbakan Binali Yıldırım tarafından ikna edildi.

- Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 341 kişi de yaralandı.

9 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

- "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" için Külliye'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı. Külliye'deki törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı kesimlerinden davet edilen 10 bin kişi katıldı. Programa, yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı ile Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir." dedi.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Fuat Oktay getirildi. Yeni kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turan oldu.

- Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

- Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi. "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "Milli İstihbarat Teşkilatı", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde değiştirildi.

10 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın ardından KKTC'ye geçti.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK'lerde Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller ile üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslara yer verildi.

- Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara yönelik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ayrıca Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına Korgeneral Metin Gürak atandı.

11 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Zirveye katılan liderlerin, 13 müttefike ait 20 askeri helikopterin gösteri uçuşunun yapılacağı alana geçişi sırasında Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la uzun süren sıcak sohbeti dikkati çekti. Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede görücüye çıktı.

- Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar da gözaltına alındı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada 235 şüphelinin mal varlığına el konuldu; şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandı.

- Soma'daki maden faciasına ilişkin davada şirket başkanı Can Gürkan 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Davada, işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

- Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Son albümü "El Dorado"nun dünya turnesi kapsamında Vodafone Park'ta konser veren ünlü şarkıcının konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi.

12 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, hükümet başkanları düzeyindeki "Afganistan Oturumu"na iştirak etti.

- CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayınında katıldığı televizyon programında, "Hatalarımı biliyorum. Apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım orada. Erdoğan 32 civarında, ben 107 miting yaptım. Yetmez, keşke geceleri de devam etseydim, daha fazla yapsaydım. Allah izin verirse ben yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağım." diye konuştu.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin davada karar verildi. 72 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Olaylar sırasında Erol Olçok ve oğlunun şehit edilmesine ilişkin 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet , 22 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığı da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Kayseri'deki FETÖ davasında eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak 11 yıl 10 ay 15 gün, holdingin eski yöneticilerinden Şükrü Boydak 10 yıl, Mustafa Boydak 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

- İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu.

13 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle, ilk kabine toplantısı öncesi Hacı Bayram Camisi'ne gelerek cuma namazı kıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1.Toplantısı için eski TBMM binasında Açılış Töreni düzenlendi.

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 65. Hükümetin Başbakanı Binali Yıldırım'a, hizmet süresi boyunca gösterdiği üstün başarı dolayasıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti. Yıldırım için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir tören düzenlendi. TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

- MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

14 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Erdoğan, Putin görüşmesinde, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere, enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyet dile getirildi. Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır." dedi.

- Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.

15 TEMMUZ

- FETÖ'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Camisi'nde hatmi şerif merasimine katıldı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törene katıldı.

- Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hürriyet Gazetesi'nin güne özel çıkardığı "15 Temmuz Destanı" gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "15 Temmuz, sadece FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevaptır. Türkiye, 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtardı." ifadelerini kullandı.

- Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. 8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanına bağlandı, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre DDK, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, MSB Üniversitesi ile askeri okullarda da denetleme yapacak.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü açıkladı.

- MİT, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi.

16 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Liderler, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Erdoğan ile Trump, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

- Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan Ebru Özkan, tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

- Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Ümit Dündar'a devretti.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti.



- MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik ithamlarda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdiği gerekçesiyle "casusluk" suçundan yargılanan gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül beraat etti.



- İllüzyonist Aref Ghafouri, gösteri için geldiği Antalya'da, otelde hazırlık yaparken kobra yılanı tarafından elinden ısırıldı. Aref Ghafouri, özel bir uçakla Mısır'a gönderildi.



- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.



17 TEMMUZ

- Milli Savunma Bakanlığına atanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığını devreden Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik veda mesajı yayımladı.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun da bulunduğu 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 187’ye yükseldi.

- Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu.

18 TEMMUZ

- UNESCO'nun 10 yıl önce "Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı" seçtiği 85 yaşındaki saz ustası Hayri Dev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Türkiye, tütün kullanımı ile mücadele kapsamında 2009'dan bu yana hayata geçirdiği uygulamalar nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, "tütün kontrolü alanında lider ülke" ilan edildi.

- Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden işlemleri tamamlanan 92'si adliyeye sevk edildi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davası da karara bağlandı. Mahkeme, toplam 359 bin liralık manevi tazminatın davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.



- Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.



- Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramalarda, FETÖ mensuplarınca ele geçirilen belgelerin, TSK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri olduğu tescillendi.



- SOLOTÜRK ekibi, İngiltere'de RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.



- MİT Başkanlığınca FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen Salih Zeki Yiğit tutuklandı.

- KKTC açıklarında mültecileri taşıyan tekne battı. Tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi.



19 TEMMUZ

- Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, teröristlerin bir dönem "Türk askerinin giremeyeceğini" iddia ettiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

- Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sistemi çöktü. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı, Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı.

- MİT Başkanlığının Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının yurt içinde ve yurt dışında kurduğu internet sitelerinde örgütün talimatlarıyla yazdığı yazıları sosyal medya aracılığıyla da yayarak algı çalışmasında etkin rol oynadığı belirlendi.



- Aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, 2 şüpheliyle birlikte İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde adı geçen 33 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada 28 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapse çarptırıldı.

- İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin davasında karar açıklandı. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 5 yıl, servis şoförü Taner İşgören ile servis görevlisi Dilara Kamberler'e 9'ar yıl hapis cezası verildi.



20 TEMMUZ

- Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hakkari'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist "Simko Kerboran" kod adlı Devran Baysal'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki hakkında soruşturma başlatıldı.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4545 oldu.

- MİT Başkanlığınca, Azerbaycan'da yakalanarak yurda getirilen ve örgütün "Azerbaycan kasası" olarak nitelenen İsa Özdemir tutuklandı.



- Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturman kapsamındaki operasyonlarda, 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.



21 TEMMUZ

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün, ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulaması ile 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi de ismini düzeltti.

22 TEMMUZ

- Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İ. tutuklandı. Safiye İ, polisteki ifadesinde "kullandığı ifadeler nedeniyle çok pişman olduğunu, bunun suç olduğunu bilmediğini" öne sürdü.



- İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan Çalıştayı'nda, olağanüstü kurultay kararı alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kurultayında genel başkanlığa aday olmayacağını bildirdi.



23 TEMMUZ

- Tokat’ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Erdoğan, Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını ifade etti.

- CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

- Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan 4 HDP milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Buldan'a yönelik soruşturma başlatıldı.



- Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından memleketi Devrek ilçesinde, ismini taşıyan caddeye konulan, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela değiştirildi.



- İstanbul Beyoğlu Sütlüce'de zemininde toprak kayması oluştuğu için tahliye edilen dört katlı bir apartman çöktü.



25 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapacağı görüşmede Suriye konusundaki gelişmeleri A'dan Z'ye ele alacaklarını belirterek "Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır." dedi.

- Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

- Bedelli Askerlik düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



- İçişleri Bakanlığınca, 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhi, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldı.

- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve "sağlık sorunları" dikkate alınarak cezası "ev hapsine" dönüştürülen ABD'li Andrew Brunson, cezaevinden çıktı.



- İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin 2. Olağanüstü Kurultayı'nın 12 Ağustos'ta yapılacağını ve Meral Akşener'i yeniden aday göstereceklerini belirtti.

- Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı.

26 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi kapsamında görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor”, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda ilişkilerimiz her daim devam edecek. Ekonomi alanında da ilişkilerimiz gelişecek”, "Görüştüğümüze çok sevindim, ortak çalışmalarda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

- CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

- CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından, CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadesini kullandı.

- HSK Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada eski polis memuru Ufuk G. tutuklandı.

- FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 11 eski emniyet müdürüne, 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.

27 TEMMUZ

- FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verildi.



- HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yönelik ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle AK Parti tüzel kişiliği adına 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

28 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

- Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle yönetmeliğe "Temsil" başlıklı "Vali ilde devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır." maddesi eklendi.



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 4 yıldan beri gündemde olan, yasalaşması beklenen ve sağlık çalışanlarına "fiili hizmet zammı" yani yıpranma payının yılda 2 ay olmak üzere kanunlaştığını belirterek "Doktorların emekli maaşlarına ek ödeme verilecek. Pratisyen hekimlere bin 533, uzman hekimlere 2 bin 5 lira gibi bir ek ödeme verilecek şekilde düzenleme yapıldı. Özellikli tıbbi hizmetleri, kanser cerrahisi ve benzeri nitelikli hizmetleri daha fazla teşvik etmek üzere hekimlerin bu noktada ek ödeme gelirlerini artırmak üzere döner sermaye tavanını 5 katına kadar artıran bir düzenleme yapıldı. Erken emeklilikle ilgili husus, fiili hizmet zammını kastediyorum, üniversitede çalışan sağlık personelini de ilgilendiriyor." dedi.

- Antalya'da, gösteriye hazırlandığı otelde kobra yılanı tarafından ısırılan ve panzehir tedavisi için özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri, taburcu edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü.



29 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi ile telefonda görüştü, 17 yaşındaki Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.



- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu mensubu oldukları tahmin edilen 14 kişi ile organizatör oldukları sanılan 2 kişinin bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi öldü, 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 9 gezide 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü.

30 TEMMUZ

- CHP'de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır'da bulunan Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Bircan'ın tedavisi için Erzurum'dan Iğdır'a alanında uzman cerrah ve sağlık ekibi gönderildi. Bircan, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi.



- CHP'li Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için noter tasdikli yeterli sayıda imzayı perşembe günü parti Genel Merkezi'ne teslim edeceklerini açıkladı.



- İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kongrede "delegelerin önerisiyle" yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararının teyit edildiği bildirildi.

- Adnan Oktar grubuna ait , "harunyahya.org" ve "a9.com.tr" adreslerinin de aralarında yer aldığı 121 internet sitesi erişime kapatıldı.



- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilere saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayisi projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.



- ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı.

31 TEMMUZ

- Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunda, gözaltı süreleri ile valilerin yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştığı bildirildi.

- Türkiye'de faaliyet gösteren azınlık cemaatlerinin temsilcileri, ülkede farklı din mensuplarına baskı yapıldığı yönündeki iddiaları ortak bildiriyle yalanladı.



- İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.



- Hakkari'nin Yüksekova ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.