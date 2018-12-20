Türkiye'de 2018 böyle geçti (6)

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 24 Haziran'da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59'luk oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.





Haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya hesabından yaptığı davet üzerine Altındağ'daki Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gençlerle yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

2 HAZİRAN

- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.



- Milli Eğitim Bakanlığınca, TEOG sisteminin kaldırılmasının ardından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk merkezi sınav yapıldı.



- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytin Dalı Harekatı Komutanı Metin Temel için, "Beni eleştirdiği yerde, general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz." dedi.

3 HAZİRAN

- Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 göçmen hayatını kaybetti.

- Yozgat Havalimanı'nın temeli atıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki mitinginde, "Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." dedi.

- Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "sağlık durumundaki değişiklik nedeniyle" Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.



4 HAZİRAN

- Adalet Bakanlığını ziyaret eden CHP heyetine, bakanlık bürokratlarınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı" olarak demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edecekleri, parlamentoyu nasıl güçlendirecekleri, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracakları ve yargının bağımsızlığı konularında ortak bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

5 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde, "Gerekirse Sincar'a gideceğiz, gereğini yapacağız. 34 yıldır milletimize musallat edilen bu yılanın kafasını adım adım kopartıyoruz." ifadesini kullandı.

- Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016'da yaşanan terör saldırısına ilişkin davada 4 sanık hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

6 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun." çağrısında bulundu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil bize eskisi kadar uzak bir hedef değil. Kandil orada durduğu sürece Diyarbakır özgür değildir." açıklamasını yaptı.

7 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde, millet kıraathaneleri kuracaklarını açıkladı.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

- TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaklaşık 3 aydır süren operasyonunda 400 kilometrekarelik alanın teröristlerden temizlendiği, 155 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

8 HAZİRAN

- Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

- Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.

9 HAZİRAN

- Erdoğan'ın eski statların Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi talimatının ardından, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek Konya Atatürk Stadı'nda yıkım için ilk kazma vuruldu.

- FETÖ'nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunan, firari olarak aranan eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da polisin operasyonuyla yakalandı.

10 HAZİRAN

- Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı. Demirören için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlar katıldı.

- Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda yakalan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan Ş'nin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı davada beraat eden eski asker Kenan Ş. olduğu belirlendi.

11 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Niğde mitinginde, "Kandil'e de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 önemli noktayı yok ettik. Vurdular döndüler, bitmedi devam edecek." dedi.

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır mitinginde, "Kürtler onore edilmek istiyor, Türklerin de kaygıları var. Türklerin kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri de onore edeceğiz." dedi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kandil'in 'seçim öncesi, seçim sonrası' diye bir değerlendirmesini yapmayız. Biz orada en etkili operasyonun, en etkili şekilde, en az kayıpla ve orada oturabilecek şekilde ne zaman yapabiliriz biz buna bakarız, biz bunu yapabilecek kabiliyet ve takatteyiz." dedi.

12 HAZİRAN

- Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende, "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanık hakkındaki davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, gazetenin "Fetullah Gülen'i mutlak doğru ve masum kabul eden, referans alan bir tavır sergilediği" belirtildi.

- Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 10 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

13 HAZİRAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirdi.

- Rize'nin İkizdere ilçesi ile Erzurum'un İspir ilçesi arasında bulunan ve 14,3 kilometreyle Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan, Ovit Tüneli'nin açılışı yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ile dünürü Osman Ketenci'ye toplam 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

14 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah olağanüstü hali kaldırmak olacaktır." dedi.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova mitinginde, "İnşallah şu seçimi atlatalım. Adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacağız. Niye? Tutuklu olan da aday olamaz. Burası yol geçen hanı mı?" dedi.

- Türk ve ABD'li askeri yetkililerin, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırıda bulunuldu. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 11 kişi yaralandı. Yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

15 HAZİRAN

- Ramazan Bayramı tüm yurtta kutlanmaya başlandı.

- Bayram namazını İstanbul'da kılan ve sonrasında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili "İnşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var." dedi.

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

16 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu bildirerek "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin." dedi.

- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız." dedi.

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada, aralarında HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da yer aldığı 19 zanlı gözaltına alındı.

- Ağrı'da bayramlaşmak için ailesiyle dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir kayboldu.

- Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak sırasında sel sularına kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir kayboldu.



17 HAZİRAN

- İstanbul'daki Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi katıldı. Mitinge eski Başbakan Tansu Çiller de iştirak etti.

- Mersin ile Karaman'ı birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

18 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) düzenlenen ve sosyal medyadan yayınlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programına katıldı. Erdoğan "2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

- Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 gün önce sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

19 HAZİRAN

- Yurt dışında, 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte kurulan sandıklarda 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.



- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarına göre hiçbir öğrencinin istemediği okula yerleştirilmeyeceğini açıkladı.

- Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı.

20 HAZİRAN

- Yurt dışında oy verme işleminin sona ermesinin ardından, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kullanılan oylar THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirildi.

- Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa mitinginde, "İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı, Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik." dedi.

- YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında ve gümrük kapılarında dün akşam itibariyle 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 48,78 olduğunu belirterek hem sayı hem de oran olarak bir önceki seçimdekinden daha fazla oy kullanıldığını açıkladı.

- İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



21 HAZİRAN

- Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan ve birinci etabının yüzde 90'dan fazlası tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir mitinginde, "Bakanlar Kurulunu sadece CHP'lilerden yapmayacağım, her partiden insanlar alacağım. Orada CHP'li, ülkücü, İYİ Partili, HDP'li, Saadet Partili olacak, AK Partili de olacak, herkes olacak, Türkiye'yi birleştireceğim. Ekibimle aylardır çalışıyorum, hatta bu çalışmalarım 7 yıllık çalışmadır." dedi.

- MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen ilk milli piyade tüfeği MPT-76'nın bu yılki son teslimatı olan 4 bin adedinin sevkiyatı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yapıldı.

22 HAZİRAN

- 34 ayrı ülkeden 635 yabancı basın mensubu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek için Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne (BYEGM) akreditasyon yaptırdı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yayımlanan video ile "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"nin detayları açıklandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, "Başbakan olduğum zaman 37 bakanlık sayısı vardı. Bu sayıyı 26'ya indirdik. Şimdi ise bunu 16'ya indiriyoruz. Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz." dedi.

23 HAZİRAN

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan cep telefonlarından ikisinin, örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu Emniyet raporuyla belirlendi.

- FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden firari Aydoğan Vatandaş, AA tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülendi.



- Başbakan Binali Yıldırım, AA canlı yayınında yaptığı açıklamada, sandık güvenliği konusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli bütün tedbirlerin ilgili bakanlıklarca alındığını bildirdi.

24 HAZİRAN

- Türkiye genelinde, seçmenler, 08.00-17.00 saatlerinde, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy kullandı. Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin gayriresmi sonuçlarının belli olmasının ardından Tarabya'daki Huber Köşkü'nde düzenlendiği basın toplantısında, "Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

25 HAZİRAN

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı.

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar, toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum." dedi.

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından İstanbul'daki programını tamamlayarak Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

- Uluslararası bir haber kuruluşu olan Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını Türkçenin yanı sıra 12 dilde yaptığı yayınla dünyanın dört bir yanında abonesi olan 2 bin 250 medya kuruluşuna en hızlı ve doğru şekilde iletti.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi, soruları yanıtladı. Bozdağ, "YSK ile Anadolu Ajansının verdiği sonuçların örtüşmesi, Anadolu Ajansının doğru, dürüst ve güvenilir habercilik yaptığının göstergesidir." dedi.

26 HAZİRAN

- Yüksek Seçim Kurulunca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıklandı. Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Yurt içi ve yurt dışı toplamına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59'luk oy oranına ulaştı. Diğer adaylar, Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek ise yüzde 0,20 oy aldı. Toplam oylara göre AK Parti yüzde 41,85, CHP yüzde 22,48, HDP 11,70, MHP yüzde 10,90, İyi Parti yüzde 9,89, Saadet Partisi yüzde 1,33, Hüda Par yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy elde etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısının ardından, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, parti içinden yapılan istifa çağrılarına ilişkin, "Partide ne olacağına, ne biteceğine partililer karar verir." dedi.

- Milli Eğitim Bakanlığınca liselere geçişte 2 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede Trump, Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

27 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bahçeli'nin 24 Haziran'da Cumhur İttifakı tarafından desteklenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği görüşmede, Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

- Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.

28 HAZİRAN

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütle iltisaklı olduğu belirlenen eski 17 öğretmenden 5'i gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığından Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil ve Tavus Bin Keysan Gülen'in, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları Sakarya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

29 HAZİRAN

- FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.

- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yemini, Yüksek Seçim Kurulunun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak." dedi.

30 HAZİRAN

- Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedine ulaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca, "Biz onun canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir." dedi.

- Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

- İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti.