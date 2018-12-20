Türkiye'de 2018 böyle geçti (5)

ANKARA (AA) -24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak başvurular ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı başvurular başladı.

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterilirken, CHP'nin adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, HDP'ninki tutuklu İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi'ninki Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi'ninki Doğu Perinçek, İYİ Parti'ninki Meral Akşener oldu.

AK Parti ve MHP arasında "Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etme hedefi" doğrultusunda "Cumhur İttifakı Protokolü" imzalandı.

Mayıs ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MAYIS

- 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başladı.

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

- Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının, genel başkan Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

- TSK'nin Siirt'te düzenlediği operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı, Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı bulundu.

- Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan 2 PKK şüphelisinden biri tutuklandı. Şüphelilerden, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında adı geçtiği belirtilen kişi tutuklandı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatına, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde uyacakları hususların yer aldığı bir genelge gönderdi. Genelgede, "Birinci olarak, cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

2 MAYIS

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu.

- Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.

- Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin kurucularından olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen şüpheli Düzgün Genç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Edirne Belediyesinde çalışan işçi Musa Alerik, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinasıyla yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı.

3 MAYIS

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir." dedi.

- Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 ülkeden 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

- Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu belirlenen Ceren Ç, Ankara'da polisin takibindeki erkek arkadaşıyla buluşması sırasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptıkları istişarelerin sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını destekleme kararı aldıklarını söyledi.

- Hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusunun parti genel merkezine yapıldığı bildirildi.

- İzmir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kusayr el Heddavi ile 3 elebaşı tutuklandı. Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde örgütün üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri belirtildi.

- BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "BBP, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti listelerinden seçime girecek." dedi.

- AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti TBMM Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren belgeyi YSK'ye verilmek üzere imzaladı.

- FETÖ darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen Afganistan'daki Türk Gücü Komutanı eski tümgeneral Mehmet Cahit Bakır, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen firari eski hakimler Mustafa ve Yasemin Sarıgedik, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan eski hakimler Mustafa ve eşi Yasemin Sarıgedik, FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

- Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesindeki arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

- FETÖ üyesi olduğunu kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın ile Akın'ın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan 4 kişinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına başlandı.

4 MAYIS

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için YSK'ye başvuru yaptı.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

- Malatya'da FETÖ darbe girişimine ilişkin davada 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verilirken, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti.

- AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" Protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından Yüksek YSK'ye teslim edildi. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da protokolün YSK'ye tesliminde hazır bulundu. YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolü'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası yer aldı.

Partilerin 2 sayfalık 5 maddeden oluşan seçim ittifakı protokolünde, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." denildi. Protokolde, "Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır." ifadesine yer verildi.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin görülen davada, "anayasayı ihlal" suçundan 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında 52 erin de bulunduğu 92 sanığın ise beraatine karar verildi.

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partilerinin cumhurbaşkanı adayının İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş olduğunu açıkladı.

- Kayseri'de, 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı terör saldırısında olayı gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Gaziantep'te yakalandı.

- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak. YSK'nin 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

5 MAYIS

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'nin lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin seri üretimine yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor. MKE Kurumu ayrıca 155 milimetre obüs mühimmatını tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazandı.

- FETÖ mensuplarınca sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı belirlenen 10 Temmuz 2010'daki KPSS'nin Genel Kültür ve Genel Yetenek testine yönelik soruşturma kapsamında 10 bin 151 adayın sınav sonuçlarının ve örgütle irtibatlı olup olmadığının incelendiği, haklarında yeterli delil bulunan 887'si hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendiği bildirildi.

- CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'ye Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuruda bulundu.

- İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya seçildi.

- Ankara'da öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak sele neden olurken, Mamak ilçesinde onlarca araç sele kapıldı, selde 6 kişi yaralandı.

- Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve 1500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4403 olduğunu bildirdi.

- CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın protokolü YSK'ye teslim edildi.

6 MAYIS

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AK Parti İstanbul Olağan 6. İl Kongresi'nde partisinin "24 Haziran Seçimleri Manifestosu"nu açıkladı. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olacağını belirterek "Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz, tüm unsurlarıyla hayata geçecek." dedi

- Güvenlik güçlerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik son 20 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 150 sözde sorumlu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensupları arasında kırmızı listede yer alan Hülya Eroğlu, Medeni Sayılgan, Seyithan Sinet, Yusuf Şek ve Birdal Burhanlı da bulunuyor.

7 MAYIS

- MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaların kapalı yapılmasına ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava dosyasının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

- Yargıtay, ad ve soyadı değiştirme davalarıyla ilgili emsal bir karar alarak soyadı değişikliğinde kişinin tercih ve arzusunun ön planda tutulması gerektiğine hükmetti.

- Adana'da 2012 yılında izinsiz gösteri sırasında çöp kenarındaki hafriyata yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir polisin şehit olduğu, 8'i polis 11 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada, 9 tutuksuz sanıktan 5'i bir yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tümü "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraat etti.

- Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Anadolu Ajansı 6 ödülün yanı sıra yurt genelindeki haber kameramanlarının kreatif çalışmalarından dolayı teşekkür plaketine layık görüldü.

- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı tutuklu sanık Andrew Craig Brunson'ın tahliye talebi reddedildi.

8 MAYIS

- 54. Hükümet'te eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

- Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören 64 yaşındaki Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi 60 yaşındaki Turan Köse ile tedavi gördüğü hastanede yeniden evlendikten 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

- İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin "Kondüktör" adlı belgeseli, 71. Cannes Film Festivali'nde yer almaya hak kazandı.

- YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yatağa bağımlı kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için aile hekimlerince verilen raporlarda aranacak usul ve esasları belirledi. Kararda, bu durumdaki seçmenler için aile hekimlerince verilen raporlarda, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin, kalıcı olup olmadığının ve süresinin belirtilmesi gerektiğine karar verildi.

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldığı öne sürülen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

- İzmir'de son bir yılda 3 kez yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonlarıyla büyük darbe vuruldu. Örgütün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen 3 büyük operasyonda gözaltına alınan 250 şüpheliden 92'si tutuklandı.

- Eskişehir'de, sebze üretiminin yapıldığı merkez Tepebaşı ilçesinde etkili olan dolu, yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinde hasara neden oldu.

- Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, o tarihte Kayseri 1. Komando Tugayı'nda er olan sanık, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na gelerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

- Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için 4 Temmuz'da fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

- Erzurum'da restore edilen ve Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden olan tarihi Çifte Minareli Medrese yeniden hizmete açıldı.

- Niğde'de Yeşilgölcük Beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

- Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA), "Yılın Basın Fotoğrafı" ile farklı dallarda 3 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük ve 5 özel ödül olmak üzere toplam 17 ödüle layık görüldü. AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkati çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.

9 MAYIS

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlib bölgesindeki onuncu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde görevli olduğu dönemde Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'i silahla yaralayan polis memuru 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın yeniden yapım çalışmaları başladı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Darbe girişimi sırasında Türkiye'deki bütün eylemlerden sorumlu tutulması istenilen sözde "yurtta sulh konseyi"nin bazı üyelerinin "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaralanan güvenlik güçleriyle sivil vatandaşlar için de 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz yargılanan 12 sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmesini isteyen savcı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

- Kastamonu'da hayvan hırsızları tarafından yakıldığı öne sürülen evlerinde ceset parçalarına ulaşılan ve Ankara Adli Tıp Kurumundan 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazesi, tek tabutta taşınarak ahşap bir kutu içinde toprağa verildi.

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

- Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda aralarında milli ve yerli imkanlarla yapılanların da bulunduğu bazı harp silah ve araçları ilk kez kullanıldı. Tatbikatta ilk kez sahne alan milli tank çıkarma gemisi Bayraktar, milli korvet TCG Büyükada, hava savunma silah sistemi Korkut, lazer güdümlü füze Cirit, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi Umtas, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı muharebe iş makinesi Kunduz ve 203 milimetrelik obüs, görevlerini başarıyla tamamladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile seçkin gözlemciler izledi.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü. İnce, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik." dedi.

10 MAYIS

- Seçimlere katılabilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekili, tekrar partilerine döndü.

- YSK, Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı. YSK kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları 100 bin imzayla YSK'ye yaptığı başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'tan oluştu.

- Sosyal Güvenlik Kurumunca, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle başta akciğer kanseri olmak üzere, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 ilaç geri ödeme listesine alındı.

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararı onandı.

- Antalya'nın Kemer ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan midibüsle minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

11 MAYIS

- Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.



- Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen "sivil imam" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kemal Batmaz'ın yanı sıra eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar, Mustafa Caymaz ve Rüştü Karakaya'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, Batmaz'a "terörizmi finanse etmek", diğerlerine ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltildi. İddianamede, Batmaz'ın darbe girişiminden önce Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı defalarca kullandığı ve aracın darbe girişimi günü, teşebbüse hazırlık toplantılarının yapıldığı belirlenen Ankara Çayyolu'ndaki villanın karşısında bulunduğu belirtildi.



- FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, Erdem'in FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya çalışarak hükümetin görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı ifade edildi.

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4448 olduğu bildirildi.



- Gaziantep'in Araban ilçesindeki Raban Kale-i Zerrin Kalesi'ndeki İç Kale Camisi, 60 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.



- FETÖ tarafından 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 5 davada sanıklardan 2'sine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, 3'ünün beraati kararlaştırıldı.



- Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesi'ndeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 115 sanık hakkında açılan davada 64 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi, eski rektör Hüseyin Bağcı ile 47 sanık beraat etti.



- FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.



- Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün eğitim yapılanmasında oldukları iddia edilen 56'sı tutuklu 112 kişi hakkında açılan davada, 83 sanığa 1 yıl 13 ay ile 13 yıl 9 ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi. Eski öğretmen Osman Bikeç, örgüt yöneticiliğinden 13 yıl 9 ay hapis cezası aldı.



12 MAYIS

- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli karardan: "O dönemde başbakanlık görevini ifa eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanımındaki 4 ayrı kriptolu telefon ile yine aynı dönem içinde bakan olarak görev yapan Cemil Çiçek, Sadullah Ergin, Cevdet Yılmaz, Faruk Çelik, Hayati Yazıcı, Veysel Eroğlu, Taner Yıldız, Bülent Arınç, Nabi Avcı, Efkan Ala, Ali Babacan, Fatma Şahin, Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği anlaşılmıştır."



- Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir tahliye edildi.



- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Besteleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Kaçar'ın TRT repertuvarında da birçok eseri bulunuyor.

- İzmirli 8 yaşındaki piyanist Nisan Öksüz, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması piyano kategorisinde kendi yaş grubunun birincisi oldu.



- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcılar konulduktan sonra tahrip olan evlere ait molozların atıldığı alanda meydana gelen patlamada, 11 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.



13 MAYIS

- YSK Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı. YSK kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, kesin aday listesi Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

- Adana merkezli 10 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 5'i tutuklandı.

14 MAYIS

- YSK'de çekilen kuraya göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Meral Akşener, üçüncü sırada Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Doğu Perinçek yer aldı.

- YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi. Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısının 1 milyon 650 bin 171 olduğunu açıkladı.

- 24 Haziran seçimlerinde ilk kez hayata geçirilecek engelli ve yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulamasından yararlanmak amacıyla yaklaşık 2 bin 400 seçmen başvuru yaptı.

- TSK tarafından Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı" başladı.

- Van'da, Büyükşehir Belediyesince "13 Mayıs Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında "En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme" rekor denemesinde 580 çocuk, 600 fidan dikerek "Dünya Çocuk Rekorları" kitabına girmeye hak kazandı.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve üzerine kayıtlı telefon hattında ByLock tespiti yapılan KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski dağıtım sorumlusu tutuklu sanık Osman Akkan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

- Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, örgütsel faaliyetlerini, örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkıp kamuoyunca da bilinmesinden önce başlayarak darbe girişimi sonrasında da devam ettiren ve yakalanana kadar faaliyetlerini sürdüren sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) terör örgütü olduğunu bilmediğine" ilişkin savunmasına itibar edilmemesi gerektiğine hükmetti.

- İzmir'de bir okulun müdür vekilinin kız öğrencilere cinsel içerikli film izlettiği ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla açılan davada sanığa verilen 82 yıl 6 aylık hapis cezası, İzmir Bölge Adliyesi 15. Ceza Dairesi tarafından onandı.

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

16 MAYIS

- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisinin, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde devam edeceği bildirildi.

- Uşak'ta 1400'lü yılların başında inşa edilen tarihi Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen ve iki yıl süren yenileme çalışmalarıyla restore edilerek ayağa kaldırıldı. Anadolu Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan cami, 11 ayın sultanı ramazanda ibadete açıldı.

- Ordu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada tutuklu 6 eski emniyet müdürüne, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

- Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan ve 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

- İstanbul'da gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Saral tutuklandı.

- Oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren'e ise aynı suçtan, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

- FETÖ/PDY'nin Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 85 sanığı 1 yıl 10 ay 15 gün ile 13 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Heyet, 9 sanığın beraatine hükmetti.

- FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kuzeni Zübeyir Öksüz'e, hakkında "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan açılan davada iyi hal ve pişmanlık indirimi uygulanmadan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

17 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı gibi düzenlemeleri içeren kanunu ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

- HSK, FETÖ üyeliğinden tutuklanan jandarma yüzbaşı Serkan Erden'in eşi Mardin Hakimi Nurhayat Erden'i görevden uzaklaştırdı.

- Anavatan Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

- Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi.

- Iğdır'da, FETÖ/PDY darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 89 sanıktan eski 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ekrem Küçükberber'in de bulunduğu 5'i ağırlaştırılmış müebbet, eski İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Ulus'un da yer aldığı 16'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 1 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından hazırlanan 110 sanıklı dosyadan ayrılan 21 sanıklı davada 10 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

18 MAYIS

- İslam İşbirliği Teşkilatı, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde toplandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın kapanış konuşmasında, "Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir.", "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum." ifadelerini kullandı.

- Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de halka hitap ettiği mitinge yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.

- Uşak'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren şantiyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.



- FETÖ darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanığın yargılandığı davada, mahkeme, "anayasayı ihlal" suçundan 6 sanığı ağırlaştırmış müebbet, 57 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye istikametine doğru ilerleyen 35 metre uzunluğuna tünel tespit edildi.

- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere yönelik saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırının ardından bin kişilik iftar organizasyonu iptal edildi.



- İstanbul Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığıncayürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüphelinin her birinin soruşturmada adı geçen mağdurlara eşit dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250'şer lira yatırmasına karar verdi. Şüphelilerden 9'u hakkında İSKİ'nin vereceği her türlü işi yapmak, düzenlediği çevre duyarlılığı gibi bütün seminer ve toplantılarına katılmak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatıyla 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Zeynal Küçük olduğu bildirildi.

19 MAYIS

- Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 99. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.



- Bünyesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidini barındıran, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

20 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinde şahsına suikast düzenleneceği iddiasına ilişkin, "MİT'ten bu haber bana ulaştı, ulaştığı için buradayım. Bu tür tehditler bizi yoldan alıkoyamaz." dedi.

- YSK tarafından, ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulasında "Cumhur İttifakı" birinci, "Millet İttifakı" ise altıncı sırada yer aldı.

- Sinema oyuncusu 75 yaşındaki Kazım Aktan, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi, kızı ise dumandan etkilendi.

- YSK, talepleri doğrultusunda DP ve BBP'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılmamasına, 24 Haziran'daki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partilere yer verilmemesine karar verdi.

21 MAYIS

- FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Eren Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Gaziantep'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 36 sanığın yargılandığı davada, aralarında dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Murat Soysal ile kurmay başkanı eski yarbay Hakan Çınar'ın da bulunduğu 4 sanığa, 7 yıl 6 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

- İzmir'de, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada 137 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Bu sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor. Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, terör örgütü elebaşı Gülen ile Adil Öksüz'ün isimlerini darbe girişiminin azmettiricisi ve planlayıcısı belli olmadan adli makamlara verdikleri ve buna ilişkin itirafçı oldukları gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi.

- FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanık eski yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından beşer kez müebbetle 442 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanık eski yüzbaşı Serdar Değirmendere'ye, ayrıca müebbet ve 410 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar eski astsubay Maksut Keleşoğlu, uzman çavuşlar Ömer Kalın ve İdris Yeter, ayrıca ayrı ayrı dörder kez müebbet, 409 yıl hapisle cezalandırıldı.

- Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulunduğu bildirildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık'ın tutuklanmasına karar verildi.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu bildirildi.

- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) seçime katılmama kararı aldı.

- HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, görevinden istifa etti. HÜDA PAR'ın milletvekili aday listelerini YSK'ye sunan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Yavuz, Genel Başkan Yapıcıoğlu'nun istifa ettiğini bildirdi. Yapıcıoğlu'nun, Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini YSK'ye sundu.

- FETÖ'nün 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 davada, sanıklardan 6'sına "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, birinin beraati kararlaştırıldı.

22 MAYIS

- Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında, terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen "Çemçe ve Madur" bölge sorumlularının da bulunduğu bildirildi.

- Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'e 7 yıl 3 ay 15 gün, yardımcısı Şeyhmus Çakırtaş ile eski Suruç Belediye Başkanı Vekili İbrahim Akbaş'a da 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verildi.

- Onur Air’in 21 Mayıs akşamı Saudia Havayolları adına Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağının Kaptanı Ümit Atlatırlar, ön tekerlekleri açılmayan uçağı burnu üzerine indirdi. Kaptan, uçağı pist içerisinde tutmayı başararak 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan yara almadan tahliye olmasını sağladı.

- ODTÜ'lü tasarım ekibi Designnobis, Avrupa Tasarım Yarışması'nda 6 ödül birden kazandı. Ekibin "Zero Pixels" isimli yaratıcı ve üretici düşünceyi etkin kılan yeni nesil üç boyutlu ahşap puzzle oyuncak tasarımı, yarışmada gümüş ödüle layık görüldü.

23 MAYIS

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'yı mahkum koğuşunda ziyaret etti. Çakıcı ile bir süre görüşen Bahçeli, daha sonra hastaneden ayrıldı.

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

- Petrol-İş Sendikasının Soda Sanayii Anonim Şirketine bağlı bazı iş yerlerinde aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulunca "milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

- Siirt'te düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Siirt Deştova Gücü Sorumlusu", "Kendal" kod adlı Adnan Çelik'in, Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı bildirildi. Yılbaşından bu yana 5'i kırmızı, 4'ü mavi, 3'ü yeşil, 2'si turuncu, 13'ü gri, 7'si beyaz kategoride olmak üzere 34 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

24 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 oranında azaltılmasına, AOÇ'nin belirlenen arazisinin, Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan tanıyan kanunu onayladı.

- Bursa'da FETÖ/PDY davasında yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

- Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından rahatsızlanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İçtima sırasında haşere ve çevre ilaçlamasından etkinlendikleri belirtilen askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

- Özel bir koleksiyonda olduğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine kayıtlı 524 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, 54 yıl sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne iade edildi.

- Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina Kimya Endüstrisi Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası yakıt işleme merkezinde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

25 MAYIS

- Kırklareli'de, FETÖ/PDY ''emniyet yapılanması''na yönelik 33'ü tutuklu, 2'si firari 47 eski emniyet personelinin yargılandığı davada 29 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği", bir sanığa "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.



- Atabeyler, Böcek ve MİT tırları davalarına bakan eski hakim Hakan Oruç, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı.



- Çorum'da, FETÖ/PDY üyesi oldukları ya da örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanıktan 19'una, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Sanıklardan örgütün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonu ile Sudan'dan getirilip tutuklanan iş adamı Memduh Çıkmaz'a 10 yıl hapis cezası verildi.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, rütbeli olan 3 sanık ağırlaştırılmış, askeri öğrenci olan 116 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada, 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanık da müebbet hapisle cezalandırıldı. "Anayasayı ihlal" suçundan 10'u ağırlaştırılmış olmak üzere 41 sanığın müebbet hapisle cezalandırıldığı davada, bu sanıklardan 39'u ayrıca 14 kişinin ölümü ve 182 kişinin de yaralanmasıyla ilgili ceza aldı. Mahkeme, "kasten öldürme" suçundan rütbeli 8 sanığı 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 31 eri de 14'er kez müebbet hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, 11 eri ise beraatine karar vererek tahliye etti.



- FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu, 3'ü firari 35 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 6 arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi, biri tutuklu 19 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti. Tutuklu sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tahliyesine hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya, Samsun ve Ordu'da eski statların bulunduğu alanlar "Millet Bahçesi" olacak.

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, kamuoyunda "KCK ana davası" olarak bilinen ve 608 klasörden oluşan terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada, yerel mahkemenin kararına itiraz eden 139 sanık hakkında verilen hükümleri karara bağladı. Heyet, aralarında HDP milletvekili adaylarının da yer aldığı 89 sanık hakkında verilen mahkumiyeti uygun buldu.

26 MAYIS

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapımı süren kalekol inşaatına saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi.

27 MAYIS

- Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, Mardin'de saldırı hazırlığındaki iki terörist etkisiz hale getirildi.

- Oyuncu Arda Öziri, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 4 balıkçı kayboldu.

28 MAYIS

- Van'ın Gürpınar Belediyesine yönelik terör soruşturması kapsamında aralarında eski Belediye Başkanı Zeki Yıldız ve birim amirlerinin de bulunduğu 8 sanık hakkında, belediyenin bölgede patlayıcı yapımı sırasında, çatışma ve çeşitli nedenlerle yaralanan PKK'lı teröristleri tedavi ettirmek amacıyla 3 sağlıkevi açtıkları gerekçesiyle dava açıldı.

- YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu bildirdi.

- HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.

- Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen 12 teröristten 3'ünün kimliği tespit edildi. Kars'ın Kağızman ilçesindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen 12 terörist arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen Behçet Arvas'ın yanı sıra Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına saldıran grupta bulunan iki örgüt mensubunun olduğu tespit edildi.

- FETÖ'nün "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in eşi eski hakim Sevda Güven tutuklandı.

- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, 96 yaşında hayatını kaybetti. Eyice, 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eyice, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

29 MAYIS

- HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak tahliyesini istedi.

- Bolu'da, FETÖ/PDY "çatı yapılanması"na ilişkin haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi, 8 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım", 71 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. 37 sanığın beraatine karar veren mahkeme, hayatını kaybeden bir sanık hakkındaki davanın düşürülmesine, bir sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.

- Siirt'te, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 88'i tutuklu 342 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6'sı ağırlaştırılmış müebbet, 5'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından 77 sanığa değişen oranlarda hapis cezası verilirken, 7 sanığın tahliyesine, 245 sanığın beraatine ve 1 sanık hakkında da açılan kamu davasının düşmesine karar verildi.

- DİSK'in yeni genel başkanı, genel sekreterlik görevini yürüten Arzu Çerkezoğlu oldu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin kuruluş aşamasında Pensilvanya'ya gittiğine" ilişkin iddiaları nedeniyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

- Ankara'da trafikte "yol verme" tartışması sonrası iki 15 Temmuz gazisi, bir grup tarafından darbedildi. Başına ve yüzüne aldığı ağır darbeler sonrası hastaneye sevk edilen gazilerden birine 15 gün, diğerine ise 2 gün iş göremez raporu verildi. Gazileri darbedenlerden gözaltına alınan bir kişi, karakolda ifadesinin ardından serbest bırakıldı, gazilerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine savcılık olaya karışanların gözaltına alınması talimatı verdi.

- Yerli ve özgün tasarımla inşa edilen TCG Sancaktar, Amfibi Görev Grup Komutanlığına katıldı.

- Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalındaki operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Berhudar-Genco" kod adlı Mustafa Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi.

- Ankara genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybederken, 51 iş yeri/konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü.

30 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih Camisi avlusundaki türbesinin açılışını gerçekleştirdi.

- Gaziantep'in tarihi altyapısı olarak bilinen, yer altı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livaslar, UNESCO'nun geçici listesine alındı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin, eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile Vodafone Park'a inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 16 rütbeli sanığın yargılandığı davada, 7 sanığa "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Balıkesir'in Gönen ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadın tarafından iğne oyası olarak hazırlanan ''Şeftali ağacı heykeli'', dünyanın en büyük iğne oyası heykeli olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

- FETÖ tarafından 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 davada, sanıklardan 5'ine "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi, üçünün beraati kararlaştırıldı.

- 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin milletvekili kesin aday listeleri belirlendi.

31 MAYIS

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hükmetti.

- Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve üç arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada "dört kişiyi canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mazlum İçli, yakalanmasının ardından tutuklandı.

- HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesine ve taziyesine katıldığı gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.



- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve KHK ile kapatılan eski Kanuni Üniversitesi rektörü Osman Serindağ'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



- Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında eski binanın yıkım çalışması tamamlandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, muvazzaf askerlerin de arasında olduğu 357 sanığın beraatıyla sonuçlanan, İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kılınç'ın "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili ve aynı soruşturmada bazı kararlar veren eski hakim Halil İbrahim Kütük ile aynı ByLock şifresini kullandığı bilgisine yer verildi.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



- Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu, 21 bin 250 dekar tarım arazisinde 28 milyon 356 bin 250 liralık zarara yol açtı.

- Konya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görev yapan 7'si tutuklu 31 sanıktan 16'sına 6 yıl 10 ay 15 gün ile 19 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 15 sanığın beraatine, tutuklu 7 sanıktan, aralarında eski Filo Komutanı Pilot Kurmay Yarbay Ahmet Tarık Aydın'ın da bulunduğu 3 kişinin tahliyesine, tutuksuz 4 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi.

