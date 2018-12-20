Türkiye'de 2018 böyle geçti (4)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde etkin rol oynayan sanıkların yargılandığı davaların bazılarında kararlar nisan ayında açıklandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında, cumhurbaşkanını ve milletvekilleri belirlemek için gidilecek ilk seçimin 24 Haziran 2018'de yapılması kararlaştırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, bir araştırma görevlisinin, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürmesi, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ın İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklanarak hayatını kaybetmesi, nisan ayının önemli olayları arasında yer aldı.

Nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Afrin'de Türk askerine ilişkin iddialarına karşılık "Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da, Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek ve ailesiyle buluştu.

- İbrahim Tatlıses, Hidayet Türkoğlu, Necati Şaşmaz, Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Sibel Can ve Kenan Sofuoğlu gibi çok sayıda sanatçı ve sporcunun da yer aldığı grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a geldi.

- İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

- Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

2 NİSAN

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında, mahkeme Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in müdahillik talebini kabul etti.

- Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda tutuklama kararı çıkardı.

- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtayca bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına, iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

- Kamudaki yüz binlerce taşeron işçinin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan 90 günlük süreç sona erdi. Başvuru, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve mülakat gibi süreçlerin ardından kamu, belediyeler ve il özel idarelerdeki yüz binlerce çalışan, kadro güvencesine kavuştu.

- Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 71'i üniversite öğrencisi 8'i mürettebat 79 kişiyi kurtardı.

- Pasaport ve sürücü belgeleri nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.

3 NİSAN

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı. İki lider, "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na başkanlık yaptı.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 tutuklu sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

- Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı.

- Boğaziçi Üniversitesinde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.

- Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine üye ülkelerin tamamında okutulacak "Ortak Türk Tarihi" dersini, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı.

4 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" düzenlendi.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada, "anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

- FETÖ/PDY Çatı Davası'nı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve Madagaskar'ın da aralarında bulunduğu 24 ülkeye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasında, "anayasayı ihlal" suçundan sanıklardan 13'üne ağırlaştırılmış müebbet, 37'sine müebbet hapis cezası verildi.

- Engelli vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi için düzenlenen törende, 2500 kişinin ataması gerçekleştirildi. Başbakan Binali Yıldırım, 2002'de 5777 olan engelli kontenjanından memur çalışan sayısının, 55000'e yaklaştığını bildirdi.



- Milli Savunma Bakanlığının Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenmesine ilişkin talimatı kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

- Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındı.



- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün para transferini yaptıkları ve askeri malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 8 kilo 500 gram altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin avro, pompalı tüfek ve çok sayısı şarjör ele geçirildi.

5 NİSAN



- Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimin reddedildiği belirtilerek Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı vurgulandı. Terör örgütlerinin ateşkes rejimine katılmış ve katılacak silahlı muhalif gruplardan ayrıştırılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Suriyelilerin BM'nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarına yardımcı olma gerekliliği yinelendi.

- Tunceli Pülümür kırsalında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, gri kategoride yer alan Mehmet Reber Çetin ile Maşallah Malazgirt'in de aralarında bulunduğu 7 terörist öldürüldü.

- Şırnak Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. YÖK, Yükseköğretim Denetleme Kurulundan bir üyeyi, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 3 Nisan'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık tazminat davası açtı.

- Bursa'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "şike davası" hakimi Hikmet Şen tutuklandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde ve matbaasında çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklandı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Zonguldak Alaplı'da tespit edilen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4113 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescillendi.

6 NİSAN



- Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.



- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1'i Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik olmak üzere 2 PKK'lı terörist, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos kırsalında terör örgütü sorumlularının da yer aldığı 6 terörist, Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava harekatında ise eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Şahin Söğüt tutuklandı.

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri üniversitede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Olayın faili Volkan Bayar tutuklandı.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'e müebbet hapis cezası verildi.

7 NİSAN



- Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

- Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 108 terörist, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 terörist etkisiz hale getirildi.



- İstanbul Boğazı'nda Malta bandralı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalıda büyük çapta hasar oluşurken, İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, "Alo Fetva" hattının kapatılmasının ardından vatandaşların dini konulardaki sorularını e-Devlet üzerinden yanıtlayacak.

- İstanbul'da daha önce beyin pili ameliyatı geçirmiş 329 parkinson hastası, Anadolu Ateşi dans topluluğuyla sahnede perküsyon çalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

8 NİSAN

- ABD'nin Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapan Türk bilim insanı Utku Mustafa Sönmez, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik bir cihaz tasarladı.

- Ağrı Dağı bölgesindeki operasyonda, aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel'in de bulunduğu 3 terörist, Diyarbakır'da biri "yeşil" kategoride bulunan 2 terörist, Şırnak'ta ise PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

- CHP'den 24. Dönem Isparta Milletvekili olan Ali Haydar Öner, 70 yaşında hayatını kaybetti.

9 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto ederken polis tarafından kötü muameleye uğrayan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 4044 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere toplam 332 bölgenin kontrol altına alındığını bildirdi.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Emrindeki 15 tankla Genelkurmay Başkanlığına saldıran sanık eski Tank Tabur Komutanı kurmay yarbay Büyükyazıcı, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 658 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ'nün sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas, Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalandı.

- FETÖ'nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan ''Tahşiyeciler grubuna'' ilişkin belgenin, kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle ''devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak'' suçundan yargılanmasına başlandı.



- Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

- 23. Piyade Tümen Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 4 Nisan'da Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde başlatılan "Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu"nunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

10 NİSAN



- Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılık tarafından verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.

- Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine 5 ilden 50 muhtarı, İspanya'nın Endülüs bölgesine gönderdi.

- İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin, şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmedildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li 8 milletvekili hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından fezleke hazırlandı.

- FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Anayasa Mahkemesi başraportörü Mustafa Çağatay, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



11 NİSAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Binbir Renk Tek Millet" ismiyle düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na katıldı.

- MİT'in, FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 zanlı, "terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesinden bir araştırma görevlisinin 4 kişi öldürdüğü silahlı saldırı soruşturmasının selameti açısından görevinden istifa ettiğini bildirdi.



- Karaköy'den bindiği taksiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen turisti yolu uzatarak götürdüğü iddiasıyla yargılanan taksi şoförü, "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin davada sanıklardan 10'u "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanığa, ayrıca 350 bin 520 lira adli para cezası verildi.



- Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynacayı ekledi.

- Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulun müdürüyle müdür yardımcısı, bir polis memuru tarafından silahla yaralandı. Gözaltına alınan polis memuru görevinden uzaklaştırıldı, okulda eğitime bir gün ara verildi.

12 NİSAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerindeki ittifak arayışları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



- YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.



- Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 6 Nisan'daki hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan sözde "Amanos saha genel sorumlusu" Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi.



- FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca Almanya'ya kaçmak isterken Suudi Arabistan güvenlik güçlerince yakalanan ve Türkiye'ye getirilen eski Kuveyt askeri ataşesi kurmay albay Mikail Güllü, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.

13 NİSAN



- 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, yaş ve sağlık durumları ile ölçülülük ve orantılılık ilkelerini de birlikte değerlendirerek sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi. Yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle 68 sanığın beraatine hükmedildi. 10 sanık hakkındaki dava zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldü.



- 28 Şubat davasının bazı müdahilleri, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle üst mahkemeye itirazda bulundu.

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve halk tarafından otoyol girişinde durdurulan, 11'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada, TSK'den ihraç edilen 65. Mekanize Piyade Tugay komutanı tuğgeneral Cemalettin Doğan, yarbay Latif Çiçek ile binbaşı Servet Arslan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık müebbet, 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

14 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durum konusunda, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyonu, "Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz." şeklinde değerlendirdi.

- Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son bir hafta, biri sözde lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4157 oldu.

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

15 NİSAN

- Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü.



- Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilenlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Birdal Burhanlı olduğu belirlendi.



- İstanbul Tabip Odası seçimlerini, Prof. Dr. Pınar Saip'in temsil ettiği "Demokratik Katılım Grubu" kazandı.



16 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Erdoğan ve Stoltenberg, Şam yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanması akabinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği operasyon hakkında görüş alışverişinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

- CHP tarafından Türkiye genelinde OHAL'in kaldırılması için eş zamanlı oturma eylemi yapıldı.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında imzalanan protokol ile eczacılar için toplamda 121 milyon lira değerinde bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini bildirdi.



- FETÖ'nün darbe girişiminde adı sözde "yurtta sulh konseyi"nce hazırlanan listede "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak yer alan eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı kurmay başkanı kurmay albay Emre Fırat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

- Erzurum'da, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz tutuklandı, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesine, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

- İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi.



17 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti.

- Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, hükümete OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.

- Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ'nün sözde "Malezya imamı" olduğu belirtilen Alettin Duman, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında, tutuklu 14 sanıktan 12'sine "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklardan 5'ine "nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada, darbeci general Semih Terzi'nin emir komutayı devrettiği belirtilen dönemin kurmay başkanı eski yarbay Celal Koca'nın da aralarında bulunduğu 14 eski asker, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.



- Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 günde Amanoslar bölgesinde 25 terörist ölü ele geçirildi.



- Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.



- İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



- Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un tahliyesi kararlaştırıldı.

- Şair Cemal Safi Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulünün ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik." dedi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçimlere partisinin gireceğini bildirdi.



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÖ'ye yönelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısının 77 bin 81 olduğunu açıkladı.

- Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat'ın da arasında bulunduğu 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklandı. 75 yaşındaki Vuralhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Siirt'in Pervari ilçesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



- Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında 5 terörist öldürüldü.

- Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin 19 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



- Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin davada, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen 12 yıl cezasına çarptırıldı.



- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını dolduran "TCG Acar" gemisi, müze oldu.

19 NİSAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonla görüştü.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 328 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 27 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 20 kişiye müebbet hapis cezası verdi.



- Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 kadın terörist ölü ele geçirildi.

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-82 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak" özel birlik operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.



- Erzurum'un Horasan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4'ü ağır 133 kişi hastanelere kaldırıldı.



- Başkentin bazı noktalarındaki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran cadde ve sokak tabelaları değiştirildi.



20 NİSAN

- FETÖ'nün darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılandığı davada, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.



- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.



- FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı.



- 28 Şubat davasının bazı müdahillerinin, mahkumiyetine karar verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle davayı karara bağlayan mahkeme nezdinde yaptığı başvuru reddedildi.

- İstanbul'daki organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile iki polisin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle yakalanan FETÖ'nün 5 ilden sorumlu "Samsun bölge imamı" Murat Elmas tutuklandı.

- Yargıtay 19. Ceza Dairesi, Aydın Doğan ile kızı Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın, "kağıt ve baskı malzemesi temin eden şirketlere haksız kazanç sağlandığı" iddiasıyla ilgili davada beraatine hükmeden yerel mahkemenin kararını bozdu.

- Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.

21 NİSAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimine yönelik 285 dava açıldığını, 137 davada karar verildiğini, hapis cezası alan 1433 sanığın 530'unun müebbet, 399'unun ağırlaştırılmış müebbet, 504'ünün ise 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldığını bildirdi.



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'e, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan ve iadeleri talep edilen 8 darbeciden Süleyman Özkaynakçı hakkında Yunanistan Danıştayınca geçici bir süre kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmasına yönelik verilen karara tepki gösteren mektup gönderdi.



- Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadrodan olmak üzere, 37 terörist etkisiz hale getirildi, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4254 oldu.



- Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi.

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca doğal gaz çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.



22 NİSAN

- Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisinin girebileceğine karar verdi.

- CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı. Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor. Böylece, İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi sağlandı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu, siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır." ifadelerini kullandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır." değerlendirmesini yaptı.

23 NİSAN

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlandı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin görüştü.

- İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı bildirildi.



- Ülke genelinde 16-23 Nisan'da yürütülen operasyonlarda aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategorideki "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek, mavi kategorideki "Berwar" kod adlı Seyran Çomak, gri kategorideki "Sema" kod adlı Zühre Yariçi'nin yer aldığı sözde üst düzey örgüt üyelerinin de bulunduğu 42 terörist etkisiz hale getirildi.

- Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 3 kadın terörist ölü ele geçirildi.



- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığına Önder Kahveci seçildi.

24 NİSAN

- İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum. Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir." ifadesini kullandı.



- CHP Parti Meclisi, oy birliğiyle, siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi, bununla ilgili gerekli her türlü işlerin, işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.



- Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında 3, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında ve Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde 3, Harkuk bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.



- İzmir'den Bodrum'a kamyonla götürülen teknede yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında FETÖ üyelerin de olduğu 18 kişi yakalandı.

- Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 30 saat 20 dakikayla kırdı.



25 NİSAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.



- Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.



- FETÖ'nün darbe girişiminde, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez aranarak talimat aldığı gerekçesiyle yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan'a müebbet hapis cezası verildi.

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim ittifakı çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim ittifakı çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir araya geldi.

- Yüksek Seçim Kurulunun, Hür Dava Partisinin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



- FETÖ'ye müzahir olduğu gerekçesiyle TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 sanığın, ''silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından 7,5 yıl ile 22,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Atalay'ın tahliyesine karar verildi. Aynı suçtan Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Mehmet Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Bülent Utku, Aydın Engin, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper de ceza aldı. Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatini kararlaştıran mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

- İzmir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan tutuklandı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

- Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı bazı köylerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Kulp ve Lice ilçelerinde PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 17 kırsal mahalle ve bağlı 52 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



26 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Filistin konularında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü.



- Yüksek Seçim Kurulunun , 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantıyla kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 131 sanığın yargılandığı davada, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın ''Anayasa'yı ihlal'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''terör örgütüne üye olma'' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

- FETÖ'nün "Anayasa Mahkemesi abisi" olduğu öne sürülen eski raportör Bahadır Kılınç, silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.



- İzmir'de FETÖ'ye yönelik haklarında dava açılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 3 sanık, 11 yıldan 21 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.



- Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven hakkında, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için düzenlenen anma etkinlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

- Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristten birinin örgütün sözde "Ördekli bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.



- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim ittifakı çalışmaları kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

27 NİSAN

- İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyrizor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kusayr el Heddavi ile 3 elebaşı yakalandı.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak partisine teslim etti.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, cumhur ittifakına katılan Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici kabul etti.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile dönemin EDOK kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu üç general ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- "FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli M.C'nin Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesi yapıldı.

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak teknesinde yakalanan zanlılardan birinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine "böcek" denilen dinleme cihazlarının konulması davasında 21 yıl hapis cezası verilen eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi çalışanı Hamza Turhan olduğu bildirildi.

- Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 teröristin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Diyarbakır'ın Çınar İlçe Belediye Meclisi, tutuklanmasının ardından görevden alınan DBP'li eski belediye başkanı Ahmet Cengiz'in yerine, DBP'li meclis üyesi Beyaz Kaplan'ı seçti.

- Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

28 NİSAN



- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle başlayan hareketliliğin, kendisi dışında geliştiğini belirterek "Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.



- Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından top ve havan atışları sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.



- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda 2 ülke arasındaki iş birliği konularında telefon görüşmesi yaptı.

- Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyinde 20-27 Nisan'da yapılan operasyonlarda, 41 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4305 oldu.

- ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu görevinden istifa etti.

29 NİSAN



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. Daha yüksek hız ve uzun menzile sahip "MOD78-HE" adlı mühimmat, milli kaynaklarla üretildi.

- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.



- Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.



30 NİSAN



- Başbakan Binali Yıldırım, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını, üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı sunacağını, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladı.



- Yurt genelinde 23-30 Nisan'da düzenlenen terör operasyonlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi.



- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.



- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan "Adil" kod adlı Muhdi Başçı etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık ve GATA Komutan Vekili olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Halkbank Genel Müdürü" olarak gösterilen eski tümgeneral Halit Günbatar'ın darbe girişimiyle ilgili suçlardan yargılandığı davada beraatine hükmedildi.

- Mustafa Demir'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesinde yapılan seçimde yeni başkan Hasan Suver oldu.