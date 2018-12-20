Türkiye'de 2018 böyle geçti (3)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi.

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

"Ayla" filmi, ABD'de düzenlenen 24. Sedona Uluslararası Film Festivali'nde, "En İyi Yabancı Film" ve izleyici oylarıyla belirlenen "En İyi Film" ödüllerini kazandı.

İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Başaran Holding'e ait özel bir Türk uçağının düştü ve 11 kişi hayatını kaybetti.

Mart ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, "196 dünya ülkesinin kaderini 5 tane ülke belirleyemez ve 5 ülkenin her birinin dudakları arasında sıkışmış. Böyle bir kaderi artık dünya taşıyamaz. Şu anda dünya İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarında yaşamıyor, dünya çok değişti. Bu şartların güncellenmesi gerekiyor." diye konuştu.



- Başbakan Binali Yıldırım, 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında 9 bin 631 yeni şirket kurulduğunu ve kurulan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 61 arttığını belirterek "2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum." dedi.



- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



- DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sami Türk, görevinden istifa etti.



- Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı.



- Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformalarını giymeye başladı.



- HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında "GSM şebekesi ile Türk Telekom alt yapısının kullanımında güçlük yaşanması durumunda alternatif muhabere vasıtası olarak kullanılmak üzere 190 el telsizinin FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması talimatı verdiği" gerekçesiyle hakkında dava açılan eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Fatih Sultan Mehmet'in çevirttiği, Topkapı Sarayı'nın nadide kitaplarından biri olan Klaudios Ptolemaios'un "Coğrafya El Kitabı"nın tıpkıbasımı yapıldı. Dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazmasında, Ege ve Anadolu başta olmak üzere 27 özgün harita bulunuyor.

2 MART



- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar 41'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 116'sı Özgür Suriye Ordusu'ndan olmak üzere 157 şehit olduğunu, 2 bin 295 teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 41 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



- Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 6 bin 400 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyonun kabul ettiği 100 başvuruda mesleğe iade kararı verildi.

- Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Ötleşler Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete üyeleri ve çektiği müzik klibinde çete üyelerini de oynatan Barış K. de gözaltına alındı.

3 MART

- Antalya'nın fethinin ardından Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un yaptırdığı iki fetih kitabesi, metruk bir binanın bahçesinde bulundu.



- Türkiye'nin gururu Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Hakan Sancar, bitkileri ölümsüzleştirmek için keşfettiği solüsyonla su, hava ve güneşe ihtiyaç duymadan süs bitkilerinden ağaçlara, yosunlara kadar her türlü bitkinin yıllarca canlı kalmasını sağladı. Sancar, dünyada sadece birkaç şirketin başarabildiği stabilizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdi.



4 MART

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2668 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede Şeyh Hadid beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

- Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak göçmen yakalandı.

5 MART

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı ile bugüne kadar 112'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanının bin 920 kilometrekare olduğu değerlendirildiğinde neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını TSK'nin kontrolü altına geçmiştir." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2777 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- İçişleri Bakanlığından, 26 Şubat-5 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, aralarında bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu Adil kod adlı Tarık Şen'in de bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirterek 2018 yılında yapılacak e-ALES sınav tarihlerini 1 Temmuz 2018 ve 30 Eylül 2018 olarak açıkladı.

- İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin ardından Türkiye'de ilk kez aralarında Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının da bulunduğu kamu kurumları çalışanlarıyla arabulucuda anlaştı. Arabuluculuk uygulaması kapsamında kamuda görev yapan 322 çalışan, görevde bulundukları kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturdu.

6 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamada, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2878 olduğunu bildirdi.

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- TSK'nin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

- "Ayla" filmi, ABD'de düzenlenen 24. Sedona Uluslararası Film Festivali'nde, "En İyi Yabancı Film" ve izleyici oylarıyla belirlenen "En İyi Film" ödüllerini kazandı.

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, eski Harekat Başkan Vekili tuğamiral İrfan Arabacı ile eski İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

7 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. İki lider, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 20 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2960'a ulaştığını belirterek "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar." dedi.

- Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.

- Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretim düzeyinde güncellenen müfredattaki ders içeriklerinin daha ilgi çekici ve verimli hale getirilmesi amacıyla ses, video, animasyon ile zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitabı uygulaması başlatıldı.

- Türkiye'yi temsil etmek üzere UNESCO'dan davet alan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

- Edirne'de aralarında Konya Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay ve astsubayların "imamı" olduğu öne sürülen kişinin de yer aldığı 8 FETÖ şüphelisi sınırı geçmek isterken yakalandı.

8 MART

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı, 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı burçların 94 yıldır yeri bilinmeyen kitabesi, Antalya Kaleiçi'nde bir evin duvarında bulundu.

- Van Valiliğinden, il genelindeki yayla ve meraların, istisnalar dışında vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.

- Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 44 yaşında vefat eden şarkıcı, yapımcı ve menajer Yaşar Gaga, son yolculuğuna uğurlandı.

- TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi.

9 MART

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Milli Türk Talebe Birliği tarafından 1964 yılında Kore Gazileri için bastırılan, basım masraflarının merhum Zeki Müren'in karşılaması dolayısıyla halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen madalyalardan biri antikacıda bulunuyor.

- TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde terörün yol açtığı tahribat AA ekibi tarafından görüntülendi. Çatışmalar sırasında yerleşim yerlerini ateşe veren, el yapımı patlayıcılar kullanan teröristlerin Bülbül kasabası, Şeyh Huruz, Mikdad, Kastel köylerine büyük hasar verdiği ortaya çıktı. Askerler, kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristlerce yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken diğer yandan da evlerine dönen halka gıda yardımı yapıyor.

10 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, yaklaşık 850 kilometrekarenin kontrol altına alındığını belirterek, "Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak." dedi. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3213'e yükseldiğini açıkladı.

- Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek." ifadesini kullandı.

- Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü bildirildi.

- CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzüğe göre parti cumhurbaşkanı adayını, "seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması" yöntemlerinden biriyle belirleyecek. Tüzükte milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 ön seçim şartı korunurken, gençlik kotası ise yüzde 10'dan 20'ye çıkarıldı.

11 MART

- İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Tahran'ın güneyinde düşen jette ilk belirlemelere göre 2'si pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi bulunuyordu.

- Kilis'te, TSK'nin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopterinin tanıtımı yapıldı.

- Antalya'da kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davanın başkanlığını yapan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken emekliye ayrılan 74 yaşındaki Karadeniz'in, Sivas olayları, Danıştay saldırısı, Hizbullah ana davası, çeşitli suikast davaları gibi birçok dosyaya baktığı öğrenildi. Karadeniz'e çarparak ölümüne neden olan motosikleti kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki Mustafa Boztepe, tutuklandı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3291 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

12 MART

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığını belirterek "Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır." dedi.

- İçişleri Bakanlığınca, 5-12 Mart'ta ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8'inin cesedi tespit edildi. Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

- Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu, mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Uluslararası Barış Ödülü" verme kararı aldı.

13 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3400 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında, Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap eden Erdoğan,"Afrin'e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı ama biz işgal için girmiyoruz. Biz, Afrin'i oraların gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz." dedi.

- Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 Mart'tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirildi.

- Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu 11 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

14 MART

- Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Tıp Bayramı dolayısıyla hekimleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayyip Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 486'ya çıktı. Afrin'e girdik, giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz." dedi.

- İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şirketin yönetim kurulu üyesi Cafer Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklandı.

- Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik'in "uykusuzluk geni"ni keşfettiği çalışma, ABD merkezli uluslararası bilim dergisi Cell tarafından "2017 dünyanın en iyi bilimsel buluşları" arasına seçildi. Sürekli bir jet lag yaşıyor gibi hissedip, sabah yeni bir günü karşılamaya hazır olmayanların "gece kuşu" olarak bilinen ve uykusuzluğa yol açan kritptokrom 1 geni taşıdıklarının ortaya çıkarıldığı çalışma, genetik temelleri konusunda kısıtlı bilgi bulunan kompleks hastalıklarla ilgili ilk genom buluşlardan biri olma özelliğini taşıyor.

15 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7102 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- İzmir'de, bin 500 polisin katılımı ve 2 helikopter desteğiyle, yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 kilogram skunk, 4 ruhsatsız tabanca ve terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

- HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

- ÖSYM tarafından, son altı ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş sınavlarda yerlerine başkalarının girdiği 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi, aday ile yerine sınava giren jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu. Ağırlıklı olarak yabancı dil sınavlarında rastlanılan jokerlerin farklı zamanlarda çok sayıda adayın sınavına girdiği tespit edildi.

16 MART

- Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik iki dilde hazırlanan bildirileri havadan attı. Bildiride halka, teröristlerin kendilerini kalkan olarak kullanmalarına izin vermemeleri çağrısında bulunuldu. Afrin'deki teröristlere teslim olmaları mesajı verilen diğer bildiride ise "Türkiye'nin adaletine güven. Türk Silahlı Kuvvetlerine güven. Gel teslim ol." ifadeleri yer aldı.

- Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Genel Sekreteri Hüsnü Paçacıoğlu, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde vefat etti.

17 MART

- YPG/PKK'lı teröristlerin, TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, insansız hava aracıyla görüntülendi. TSK, Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 3569 terörist etkisiz hale getirildi.

18 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." dedi.

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü törenindeki konuşmasında, "Teröristlerin çoğu zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları temizliyorlar. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz." dedi.

- Erdoğan, Gelibolu'da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ndeki konuşmasında, "(Zeytin Dalı Harekatı) Bu sabah itibarıyla 3603 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

- Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan 1169 oyun, geçerli olan 1167'sini olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

- MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 75 kişilik Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) 45 yeni isim seçildi. Başkanlık Divanı üyelerinden Genel Başkan Yardımcıları Şefkat Çetin, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Oktay Öztürk ve Mehmet Günal yeni MYK listesinde yer almadı. Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Emin Haluk Ayhan, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz ile MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Mustafa Kalaycı MYK'deki yerlerini korudu. Ruhsar Demirel, Zuhal Topçu ve Nevin Taşlıçay MYK üyeliğine yeniden seçilirken, 7 kadın üye daha listede yer aldı.

- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3603 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerle girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 asker şehit oldu ve 225 asker yaralandı.

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait 12 odalı devasa yer altı mühimmat deposu bulundu. Tünel içindeki 12 odada ABD ve Rus menşeli binlerce uçaksavar ve doçka mermisi, anti tank roketi, top mermisi, çok namlulu roketatar, çeşitli ebatlarda tank mühimmatı ve TOW roketi ele geçirildi.

19 MART

- Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada sadece ABD ve Rusya'da üretildiği ve limitli kullanım alanı bulunduğu belirtilen nükleer maddenin değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu kaydedildi. Nükleer madde operasyonunda ele geçirilen 1 kilo 441 gram "kaliforniyum" maddesi, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) götürüldü.

- Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti. Anavatan Partisinden (ANAP) 1986 yılında Gaziantep milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018'i "Hasan Celal Güzel Kültür Yılı" ilan ettiklerini açıkladı.

20 MART

- Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Ankara sorumlusu" olduğu iddia edilen İlhan K, polis tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla tedavisinin tamamlandığı Münih'ten Ankara'ya getirildi. Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre daha devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan TSK'den ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

21 MART

- Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

22 MART

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen yerlerde halkın evlerine dönmeye başladığını belirterek "Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 personel, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndü. Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı Nevşehir civarında kaza kırıma uğradı ve bir personel şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, "Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

- Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

23 MART

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "çatı" davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "katılan" sıfatıyla dün ifadesi alındı. Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek şunları söyledi:

"Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır."

- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili Genelkurmay "çatı" davasında verdiği ifadede, "Hain darbe girişimi içinde bulunanlar başta olmak üzere şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

- İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.

24 MART

- Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-23 Mart'ta Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda biri lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 oldu.

- Genelkurmay Başkanlığınca "Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği" belirtildi.

25 MART

- Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı. Özel bölümde röntgen cihazının yanı sıra ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu.

26 MART

- İçişleri Bakanlığından, 19-26 Mart arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı bulundu. Köylüler tarafından bulunan nesli tükenmekte olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

27 MART

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği açıklandı.

- İçişleri Bakanlığı, Hatay, Tunceli, Mardin ve Batman'da yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23 olduğunu açıkladı.

- Van'ın Başkale ve Edremit ilçesinde 100,93 kilogram eroin ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

28 MART

- "Türkiye'nin otomobili"ni üretecek "5 babayiğit"ten biri olan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobilin tasarımının da yerli ve milli olacağını açıkladı.

29 MART

- Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, toplam 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği bildirildi.

- Giresun'un Çanakçı ilçesinde haberleşme amacıyla asırlardır kullanılan ve bir süre önce UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "kuş dili"nin gelecek nesillere aktarılması amacıyla alfabesi oluşturulacak. Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesince başlatılan projeyle yörede insanların haberleşme amacıyla kullandığı kuş dilinin alfabesinin oluşturulması hedefleniyor.

- Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisle ilçe merkezinde 30 metrelik tünel buldu.

30 MART

- Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Tamamen yanan kaçak göçmenleri taşıyan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği ortaya çıktı.

31 MART

- Genelkurmay Başkanlığından, son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.