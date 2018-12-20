Türkiye'de 2018 böyle geçti (2)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına video konferans yöntemiyle bağlanarak okuma yazma seferberliğini başlattı.

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 14 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 7 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı.

Şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına video konferans yöntemiyle bağlanarak okuma yazma seferberliğini başlattı. Erdoğan, "Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik. 'Biz de bu seferberlikte varız.' diyoruz." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi. Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 811 teröristin etkisiz hale getirildiği, hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

- Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yapılan saldırıda Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullanıldığı belirlendi.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iflas erteleme kurumunun kötüye kullanıldığını aktararak "Hem borçlunun hem de alacaklının menfaatini koruyan yeni bir reformu, düzenlemeyi hayata geçireceğiz." dedi.

- Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığında patlama meydana geldi. Ankara Valisi Ercan Topaca, valilikte düzenlediği basın toplantısında, Çukurambar'da Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), sınava giren adaylardan fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlere ait sınav sonuç belgesi edinme ücretlerinin alınmayacağı bildirildi.

- İngiltere'de bulunan Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihi İznik Çinisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ait oldukları Anadolu topraklarına geri getirildi. Tarihi eserler Etnografya Müzesinde muhafaza altına alındı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Murat Üçer de bulunuyor.

- Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin çocuklarının, annelerinin vasiyetname gereği alması gereken miras payını almadığı iddiasıyla CHP ve İş Bankası aleyhine "mirastan doğan alacak ve tazminat miktarının tespiti"ne ilişkin açtığı davada mahkeme, Atatürk'ün son ikametgahının Ankara'da bulunması nedeniyle yetkisizlik kararı verdi.

- Üsküdar'da kontrolden çıkan halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu, 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Halk otobüsünün dün hizmete başladığı belirtildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluklarını içeren genelge yayınladı. Buna göre müftüler, sunulan belgeleri inceleyecek, evliliğe engel bir durum tespit edilmesi halinde nikah kıymayı reddedecek. Taraflar, evlilik için mani bulunmadığını belgelerle ispatlayamazsa bu işlem yapılmayacak.

- Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, "Bugün itibariyle tescil belgelerinin de noterler tarafından verilmesine başlandı. 1 Şubat yeni dönemin başlangıcıdır. Vatandaşlar, araç alım-satımı yapmak için notere geldiğinde artık tescil belgesini de alıp çıkacak." dedi.

- TSK'nin Afrin'e yönelik harekatı sonucu sıkışan terör örgütü PYD/PKK-YPG çareyi DEAŞ üyesi teröristlerde arıyor. Tutuklu olan terör örgütü DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki ÖSO birlikleriyle çatışmaları koşuluyla bulundukları cezaevlerinden salıverildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi terörist, özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü.

2 ŞUBAT

- Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik." dedi.

- Adana'da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen görüntülerinde, FETÖ'nün darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı belirtildi.

- Ankara Valiliğinden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi. Vergi Dairesi Başkanlığı binası girişine bomba düzenekli çantayı bıraktığı tespit edilen ve sonrasında düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen Ersen Ertogan'ın Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve patlamayla bağlantılı 8 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

- Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

3 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı." dedi. Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek." diye konuştu.

- Başbakan Binali Yıldırım, bugün itibarıyla 55 ilde Başbakanlığın da müdahil olduğu 298 FETÖ davasının avukatlar tarafından takip edildiğini belirterek "Bu davalardan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna ilişkin ilk derece mahkemelerince 2017'de 41, 2018'de 7, toplamda da 48 dava karara bağlanmıştır. Silahlı örgüte üye olma suçlarına ilişkin ise ilk derece mahkemelerince 2017 yılında 42, 2018'de ise 5 karar verilmiştir." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacak, akan kan duracaksa Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor. Sadece Suriye ile değil benzer ilişkiyi Irak merkezi hükümetiyle de kurmak zorundayız." diye konuştu.

- CHP'nin 36. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Kılıçdaroğlu 790, Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığını ziyaret etti. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan pilot montu giyen Erdoğan, üssün harekat merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye ilişkin yetkililerden bilgi alan Erdoğan, bir SİHA'ya imzasını attı.

- HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ/PDY davalarına ilişkin, "2018 yargı yılının sonuna doğru FETÖ'nün hem terör örgütüyle ilgili davaları hem de darbe teşebbüsüyle ilgili davalarının büyük bir bölümü bitmiş olacak ve Türkiye'nin gündeminden kalkmış olacak." dedi.

4 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Kudüs'te atılan adımda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dışımızdaki birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. ABD yanında sadece İsrail'i bulmuştur ve yalnız kalmıştır. Karşısında çok ciddi bir katılım oldu ve bu katılımla da bu yaklaşıma 'Hayır' denildi. Bundan sonraki süreç de 'Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin sivillere zarar vermeme konusundaki hassasiyeti olmasaydı Afrin Operasyonu'nun çok daha hızlı ilerleyeceğini belirterek "Biz bazı ülkeler gibi yukarıdan ne olup olmadığına bakmadan bomba bırakanlardan değiliz. İnsansız hava araçlarıyla diğer istihbarat araçlarıyla bölgede sivilin olup olmadığını özellikle tespit edip ondan sonra oradaki terörist unsurlara operasyon yapıyoruz." dedi.

- CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na katılan çok sayıda partili yedikleri kumanyadan zehirlendi. Kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi. Zehirlenmeler nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 935 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ideolojisi" raporunda "duygu şekillendiricisi ve profesyonel duygu istismarcısı" olarak nitelendirilen elebaşı Fetullah Gülen'in, rüyalar aracılığıyla gerçekleşmemiş olayları olmuş gibi göstererek örgüt mensuplarını hedefleri doğrultusunda yönlendirdiği tespitine yer verildi.

5 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ile Papa Franciscus arasındaki görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Görüşmede Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilerek dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu vurgulanan görüşmede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

- Başbakan Binali Yıldırım, milli haberleşme uygulaması PttMessenger ile ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlantı gerçekleştirdi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde milli mühendislik ürünü PttMessenger'ı tanıttı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 947 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısının 19'a yükseldiği bildirildi. Şüphelilerinden 7'sinin Türk, 12'sinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

- Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül seçildi. AK Parti adayı Gül'e, MHP Grubu da destek verdi.

6 ŞUBAT

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlaması karşılığında Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları öne sürülen MİT tırlarının durdurulması davasının sanığı eski tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatı Sönmez Ahi ile Bekir Mustafa Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 4 avukat hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

- Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağı bildirildi.

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugünden itibaren diploma denklik başvurularının, e-Devlet üzerinden online yapılacağını, 16 Şubat 2108'den sonra elden başvuru kabul edilmeyeceğini söyledi.

- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan sıcak su arama çalışmalarında yeni termal kaynak bulundu. 322 metre derinlikte keşfedilen termal suyun sıcaklığı 70 santigrat ölçüldü.

7 ŞUBAT

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu açıklandı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemelere ilişkin 164 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 60 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklardan 100'ü hakkında beraat kararı verdi.

- MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına dahil oldukları iddia edilen şüpheli avukatlardan tutuklu Atilla Tarık Çilekçi, Sönmez Ahi ve Bekir Mustafa Yılmaz ile hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Öksüz'ün, Can Dündar ile Cumhuriyet gazetesinde soruşturma konusu olan MİT tırları haberinin 29 Mayıs 2015'te yayınlanması kapsamında ilişkileri olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, stratejisi, amacı, faaliyetleri ve gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi gibi eylemler özetlendi.

- Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, aracın orijinal fren sistemlerini, standart dışı fren sistemiyle değiştirdiği tespiti üzerine asli kusurlu görülen midibüs sahibi tutuklu Bülent Çetindağ'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

- Orhan Gencebay, Fuat Güner, Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

8 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar." dedi.

- Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirildi.

- FETÖ'nün "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

- Kanser üzerine araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu. Değer, ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesinde Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapacak.

9 ŞUBAT

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı denetledi.

- Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları ortaya çıkarıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1062 terörist etkisiz hale getirildi.

10 ŞUBAT

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Biz Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Neye gittik? Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, malını mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün yaptığı zulümleri bitirmek için gittik." dedi. Yıldırım, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek. Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "(Türkiye) S400 aldığı için bir ambargo konulması, o çok mümkün değil. Ama S400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil." dedi.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da Hakimevi'nde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda, "Bugün itibarıyla FETÖ'den tutuklu hükümlü sayısı 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354. Yargı, devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içerisinde, hukuk çerçevesinde, Anayasa ve mevzuat çerçevesinde terörle mücadeleyi çok etkin bir şekilde sürdürmektedir." dedi.

11 ŞUBAT

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.

- Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi. Araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

- HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 oyla eş genel başkan oldu.

12 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskitler'de esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Evelallah, bu millet nasıl 15 Temmuz'da 'Meydanlara, Allah'ına meydanlara' dedik, herkes meydanlara döküldü, şimdi de 'Afrin' dediğimiz anda bu millet hazır." dedi.

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369 olduğu bildirildi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı sonrasında birlikte görev yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Parti Sözcülüğü görevine Bülent Tezcan getirildi. Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Genel Sekreter olarak görev yapacağı MYK'de, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Tuncay Özkan'a, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi ise Gamze Akkuş İlgezdi'ye verildi.

- Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların nasıl oluştuğunu belirleyerek kesin teşhis ve tedavi yöntemlerine ulaşmak için 25 yıldır çalışan Prof. Dr. Şermin Genç, bazıları "ilk" niteliğindeki çalışmalarıyla dünyada bu alandaki araştırmalara yön verdi. Bilim dünyasına psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yeni bir molekülü ortaya koyması, sarılığın beyindeki sinir hücreleri dışındaki zararları konusundaki ilk araştırmayı yapmasıyla katkılar sunan Genç, alzaymırın kesin teşhisini koyabilmek için yürüttüğü son çalışmasında, alzaymırla bir bunama türü olan "frontotempral demans" hastalığını birbirinden yüzde 100 ayırabilecek moleküller buldu.

13 ŞUBAT

- Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ege Denizi'nde komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı. Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.

- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin hükmü kaldırdı. Daire, eylemin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1439 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Yabancı plakalı araçlara verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tahsil edilmemiş trafik idari cezası bulunan yabancı plakalı araçların cezası ödenmeden ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.

- Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Dursun Yaşar Gülen, örgüte yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

14 ŞUBAT

- CHP, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere 19. Olağanüstü Kurultay'ı toplayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1485 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.

- Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, vefat etti.

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla ABD Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

- Türk bilim insanları, jeotermal kaynaktan elektrik üretimi sırasında karşılaşılan ve suyun debisi ile sıcaklığını azalttığı için üretim performansını olumsuz etkileyen kabuklaşmayı azaltacak malzeme geliştirdi.

- Hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul'da yakalandı. Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen Yılmaz'ın adresinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

15 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Erdoğan'ın, ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye'nin, tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentileri, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolları rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği Ankara Acıbadem Hastanesi'nden hastaneden taburcu edildi.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "PYD/YPG terör örgütüdür ve PKK tarafından kurulmuştur, yönetilmektedir ve Türkiye'ye karşı da PKK onlarla beraber bugün terör eylemleri yapmaktadır. Amerika, kabul etse de gerçek budur, kabul etmese de gerçek budur." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Isparta'dan Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 21 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesindeki (YTÜ) yapılanmasına ilişkin, açığa alınan veya ihraç edilen, aralarında profesörlerin de bulunduğu 12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, 21 sanık ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamada, fabrikasyon tipi askeri patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren ve Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı belirlenen Ersen Ertogan'ın yakalanmadan önce içtiği maddenin tespiti ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan ve Aksaray'da bir eve yapılan baskında ele geçirilen ateşleme düzeneklerinin terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çeşitli eylemlerde kullanılanlar ile aynı olduğu belirlendi.

16 ŞUBAT

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1551 olduğu bildirildi.

- Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim amacıyla kalkan uçak düştü, iki asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığınca, İzmir Çiğli'deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağının enkazına ve iki pilotun naaşlarına, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldığı bildirildi.

- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Die Welt gazetesinde yazdığı bazı yazılarında, silahlı terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandasını yaptığı, halkın bir kesimini diğer bir kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine karar verilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından çıktı. Deniz Yücel, Almanya'ya gitti.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 6 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında, mahkemece indirime gidilmedi.

17 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mehmet'imiz şu anda dağ, taş, tepe yürüyor. Şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı inşallah aşmış vaziyetteler." dedi.

- Başbakan Binali Yıldırım, "Şu anda Türk hapishanelerinde DEAŞ mensubu tutuklu sayısı 10 bin. Yuvarlayarak söylüyorum. 5 bin 800 yabancı savaşçıyı sınırlarımızdan sokmadık, geri gönderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunun yanı sıra 4 bin şüphelinin girişini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAŞ'la ilişkili olabilecek olanlara sınırlarımızda giriş yasağı koyduk." dedi.

18 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? 'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. Ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyahut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1614 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde yaşayan 60 kişi, terör örgütü PYD/PKK'nın baskı ve zulmünden kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

19 ŞUBAT

- ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, ÖSYM sınavlarında aynı gün birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerinin ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek.

- Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

- Genelkurmay Başkanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1641'e yükseldiği belirtildi.

- ABD'de eğitim gören bilim insanı Didem Pehlivanoğlu, "yaşlılıkta algı, dikkat ve bellek süreci" çalışmasıyla Amerikan Psikoloji Birliğinin 2017 yılı doktora tezi araştırma ödülünü kazandı.

20 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki (Afrin) Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

- TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı"nda, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız." dedi. Erdoğan, "Şu anda Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var. Neredeyse bunların tamamına yakını bizim, yerli." ifadelerini kullandı.

22 ŞUBAT

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1829 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, TBMM'ye sunulan seçim ittifakı teklifine ilişkin, "Bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi, ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır." dedi. Bekir Bozdağ, "Bizim HDP ile CHP'nin bir ittifak içerisinde olacağını söylememiz kadar doğal bir şey yok. Resmen ittifak yaparlar mı? Yaparlarsa dürüstlük olur, ahlaki olur. Ama yapmazlarsa da biz biliyoruz ki HDP'liler, CHP'liler seçimde birlikte hareket edecekler." diye konuştu.

- İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğrenciler tarafından sınıfta beslenirken bir velinin endişesi üzerine uzaklaştırılan kedi "Tombi", İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden dostlarına kavuştu.

- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirildi.

23 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor." dedi. Erdoğan, "Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Davada ayrıca 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. THKP/C Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural'ın arasında bulunduğu 8 sanığın dosyası ayrılırken, 3 sanığın beraatına hükmedildi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kelebek hastalığına dikkati çekmeyi ve bu hastalığa yakalananların tedavisine destek sağlamayı amaçlayan "Bir Resim Yap" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı tablo 500 bin liraya alıcı buldu.

24 ŞUBAT

- Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 1931 terörist etkisiz hale getirildi.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejiminin Doğu Guta'da katliam yaptığını belirterek bu katliama bütün dünyanın el birliğiyle "Dur" demesi gerektiğini bildirdi.

25 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ mensuplarıyla ilgili, "Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet... Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, eski yüksek yargı üyeleri hakkındaki FETÖ/PDY davalarına ilişkin, "138 eski Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası devam eden 18 fezleke bulunmaktadır." dedi.

- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim">Salih Müslim'in, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

26 ŞUBAT

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'ün de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında yokluğunda tutuklama ve yakalama kararı çıkarıldı.

- Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 68 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm hakkında yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar verildi.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 ŞUBAT

- Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda, katılımcılara hitap etti. Yıldırım, "2018'de Türkiye, dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak.' Biz, bu hikayeyi daha önce de dinledik. Biz, ülkemize güveniyoruz, özel sektörümüze güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ekonomimize güveniyoruz. Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin." dedi. Yıldırım, "Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, soykırımdan bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün utanç dolu tarihinize bir bakın." diye konuştu.

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin terörist Salih Müslüm'ü serbest bırakmasına ilişkin, "Bizim için Salih Müslüm bir teröristtir, bir terörist elebaşısıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir." dedi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlendi.

28 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan öz güveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat davasında sona geldik. İntikamla değil adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İrtica ile mücadele adı altında 28 Şubat döneminde yapılanlar, irtica ile mücadele değildir. FETÖ ile ya da dini istismar eden diğer terör örgütleriyle mücadele ise hiç değildir." ifadesini kullandı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Milli Eğitim Bakanlığı, görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel materyal eksiklerini gidermek için yazılı belgeleri Braille alfabesine, Braille alfabesi ile alınan notları da yazı diline çevirme özelliğine sahip "okuma yazma cihazı"nın kullanımına pilot il olarak belirlediği İzmir'den başladı.

- Yazar Ahmet Altan, bir internet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından 5 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.

- FETÖ'nün finans kaynaklarına ilişkin hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütün kurduğu paravan şirketler aracılığıyla Bank Asya üzerinden çekilen 78 kredi karşılığı 40 milyon ABD dolarını, yurt dışındaki örgütle iltisaklı kuruluşlara aktardığı belirlendi.