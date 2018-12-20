Türkiye'de 2018 böyle geçti (12)

ANKARA (AA) - Aralık ayının en önemli gelişmeleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlenmesi ilk sırada yer aldı.

Yargı alanında da önemli gelişmelere sahne olan bu ay içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında; Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında da oyuncu Mehmet Ali Alabora ile MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararları çıkarıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, yargılamanın 8 Ocak 2019'da başlamasına karar verildi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz trenle çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.



ABD'den geçen ay getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Aralık ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ARALIK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la ayrı ayrı görüştü.

- İçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla genelge yayımladı.

- MHP, 9 il ve 41 ilçe olmak üzere 50 belediye başkan adayını açıkladı.

2 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca Rusya, ABD ve Çin'in de aralarında bulunduğu 8 devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki basın toplantısında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini belirterek gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Veliaht Prens'in suç sabit olmadıkça kimseyi suçlayamayız" yaklaşımını kabullenmenin mümkün olmadığını vurguladı.

- Diyarbakır Valiliğince Hani ve Lice ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlenecek operasyon kapsamında, bu ilçelere bağlı 15 köy ve bağlı 22 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

3 ARALIK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'ya resmi ziyarette bulundu. Türkiye'den Venezuela'ya cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyan ziyarette Erdoğan, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmediklerini vurgulayarak "Türkiye belli ülkelerin manipülatif saldırılarına ve ekonomik tetikçilerin sabotajlarına maruz kalan Venezuela'nın yanındadır." mesajı verdi.

- İç güvenlik operasyonları kapsamında, son bir haftada 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iddianamede, 2 şüpheli için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

4ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette FETÖ bünyesinde bu ülkede faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini bildirdi.

- Anayasa Mahkemesi, PKK silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunan BDP'li Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptıkları başvuruların, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemeyeceğine karar verdi.

- Robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, 16 ülkenin yer aldığı uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmek üzere Çin'e gitti.

- Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde 15 köy ve bağlı 22 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

5 ARALIK

- Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla televizyonda yayımlanan film ve dizilerle sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaklandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Veliaht Prens'in eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

- Van'dan İstanbul'a giderken Erzincan'da durdurulan tırın çekicisinde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında oyuncu Mehmet Ali Alabora, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'ın FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.



- Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun açıklarında lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye giderek 51 düzensiz göçmeni kurtardı.

- ABD'li aktör Sean Penn, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelerek Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda çekim yaptı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ünalan'da bulunan 29 bin 664 metrekarelik araziyi 550 milyon lira karşılığında şirketi olan İGDAŞ'a sattı.

6 ARALIK

- Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına istinaden yapılan tahliye başvurusunu kabul etmeyen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazı reddetti.



- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.



- Apple'ın sesli asistanı "Siri" ve web tarayıcısı "Safari" ile müzik ve film oynatıcısı "iTunes"daki güvenlik açıklarını tespit ederek düzeltilmesini sağladığı için firmanın "onur, teşekkür ve kredilendirme" listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "Safari View Controller" uygulamasındaki güvenlik açığını da tespit ederek firma yetkililerine bildirdi.



- Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar ile İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu kalp krizi riskini önceden tahmin edebilen biyosensör geliştirildi.



7 ARALIK



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yargılamaya 8 Ocak 2019'da başlanacak.



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyalarında görüntü ve gürültü kirliliğinden kaçınılacağı açıklamasına MHP'den de destek geldi.



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ederek ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.



- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.



- Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 firari sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi.



- Adana'da Çukurova Belediyesinde bir zabıta memurunun silahlı saldırısında, zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan hayatını kaybetti, bir zabıta amiri yaralandı.



- Milli Savunma Bakanlığınca terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

8 ARALIK

- "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı.



9 ARALIK



- MHP'de 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayı daha belirlendi.



10 ARALIK



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin, tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a verilmesini uygun görüldü. Vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi kararlaştırıldı.



11 ARALIK



- Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru tarafından makamında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yakalandı.

12 ARALIK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde Fırat'ın doğusunun bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, T-625 genel maksat helikopterinin adının, uzun istişareler neticesinde "Gökbey" olarak belirlediğini açıkladı.

- CHP ve İYİ Parti, yerel seçim ittifakı için anlaştı.

- Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek reddihakim talebinde bulundu, mahkeme heyeti talebi reddetti.

- FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki hükümeti devirmeye yönelik operasyonlarının evrakları, örgütün firari tepe yöneticilerinden Hamdi Akın İpek'in TMSF'ye devredilen şirketi Koza-İpek'teki bilgisayarlarda bulundu.



- İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, Çin'de 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başardı.

13 ARALIK

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

- Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada, 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı ve kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesi talimatını verdi.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda kamuoyuna açıkladı.

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "Milli Uzay Programı"nı hazırlayarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek Türkiye Uzay Ajansı kuruldu.



- Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.



- THY'nin Kinshasa-Librevil-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu bir yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı.

- Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu nehirdeki su seviyesi yükseldi.



14 ARALIK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nin komuta kademesiyle Fırat'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk defa vuruldu.

- Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak 2014'te Eskişehir'e gelen Iraklı Türkmenler, memleketlerine dönmeye başladı. Sütlüce Mahallesi'ne yerleşen Iraklı Türkmenlerden 50'si, ülkelerine dönmek üzere kara yoluyla Telafer'e hareket etti.

- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk defa uygulanan "DUODOPA" yöntemiyle 10 yıldır tedavi gören parkinson hastası sağlığına kavuştu.

15 ARALIK

- Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist ve Gara'daki hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopmasına ilişkin, Diyarbakır Valiliğinde oluşturulan kriz masasında taşkın riskine karşı her türlü tedbirin alındığını, Bakanlığın da konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

16 ARALIK

- Ankara-Konya seferini yapan YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin çarpıştığı Marşandiz İstasyonu'ndaki hat, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla tren seferlerinde kullanılmaya başlandı.

- Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

17 ARALIK

- Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Şeb-i Arus Programı düzenlendi.

- Ankara'daki YHT kazasında kusurları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleriyle irtibatlı 751 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



- Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildi.

- İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davada sanıklar 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

18 ARALIK

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ise Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi.

- FETÖ üyesi yüksek yargıçların, Yargıtaydaki seçimleri kilitleme, bazı davalarda örgüt lehinde kararlar çıkmasını sağlama ve örgüt mensubu üyelerin önemli dairelerde görevlendirilmesi gibi konularda karar verici üst bir yapı niteliğindeki sözde "yüksek yargı danışma heyeti"ni kurdukları belirlendi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 239'unda, bin 934'ü ömür boyu olmak üzere 3 bin 57 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

- Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi, ilk duruşma tarihini 6 Şubat 2019 olarak belirlendi.

19 ARALIK

- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, tarih ve sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar ve bu yılki vefa ödülünün sahibi olan Mehmet Akif Ersoy adına torunu Selma Ersoy Argon'a ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

- Anadolu Ajansı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı planlı bir cinayetle ortadan kaldırmak için Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timinin farklı zamanlarda yurda girişleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile konuta geliş ve çıkışları ile havalimanından ayrılışlarına ilişkin yeni fotoğraflara ulaştı.

- Milli Eğitim Bakanlığınca, "100 Temel Eser" uygulamasının kaldırılmasına karar verildi. Kararın gerekçesini "100 Temel Eser"le ilgili telif hakkı olmayan yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları oluşturdu; öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler ile akademik tespitler de dikkate alındı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı"nda, geçen yıl toplam 697, bu yıl ise 347 terör eyleminin oluşmadan engellendiğini bildirdi.

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 kişinin tutuklandığı açıklandı.

- Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemideki 16 kişilik mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi.





