Türkiye'de 2018 böyle geçti (11)

ANKARA (AA) - Türk Akımı Projesi'nin (TürkAkım) deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türk öğrenciler, Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Bilim Proje Fuarı'nda ilaçların etkinlik ve ekonomikliğini artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla "Sıra Dışı Mühendislik Araştırması" madalyası aldı



Kasım ayının önemli olayları şöyle:



1 KASIM:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere değinildi. Erdoğan ve Trump, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı, gerek ikili gerek bölgesel konularda ileriki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

- Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa etti. Prof. Dr. Taşaltın, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yıkımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin yenisinin yapımına, şubat ayında başlanacağını bildirdi.

- Şırnak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı M. Emin Korkmaz, "Atatürk'e hakaret" ettiği iddiasıyla ilgili çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Kurul, boş bulunan Danıştay üyeliklerine, Konya BİM Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara 14. İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak'ı seçti.

- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli kararda, FETÖ ile bağlantısını inkar eden sanığın savunmasına itibar edilmediği belirtildi. 124 sayfalık gerekçeli kararda, sanığın, diplomatik olarak yaşadığı sorunları FETÖ'nün sıkça vurgu yaptığı "dinler arası diyalog" maskesi altında örgüt aracılığıyla çözme eğiliminde olduğu ve örgütün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz'dan destek aldığı aktarıldı.

- Rize'de, kas hastası Tarık Ümit Yanık'ın, kenti ziyareti sırasında talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen robotik yürüme cihazı hizmete girdi.

- Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılının Haziran ayında tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı planladığı Merkezi Entegre Laboratuvar İşletim Sistemi (MELİS) Projesi, Türkiye'de ilk kez pilot il seçilen Diyarbakır'da başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığı'nın, iç güvenlik operasyonlarında 24 saatte Șırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildi.

- Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cudi Dağı ve Güçlükonak ilçesi Demirboğaz kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda biri sağ 10 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'e 12 yıl ve kendisini yurt dışına kaçırmayı planladığı iddia edilen Emrah Karayazı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

- Türk öğrenciler, Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Bilim Proje Fuarı'nda ilaçların etkinlik ve ekonomikliğini artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla "Sıra Dışı Mühendislik Araştırması" madalyası aldı.

- FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen "Balyoz Planı" davasının eski savcılarından Savaş Kırbaş, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

- Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, açığa alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya'yı, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti.

- Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına başlandı.

2 KASIM

- İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

- Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, kodlama ve kod eğitimi, geleceğin teknolojik sınıfları, üç boyutlu teknolojiler, robotik eğitimi, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yapay zeka gibi konuların ele alınacağı "FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi" başladı.

- Milli Savunma Bakanlığınca, son bir haftada yurt içi ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 124 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Ekibince, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" gerçekleştirildi. Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde planlanan Domino nakilde, 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı olarak 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.

3 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Malum finans meselesi ile alakalı Halk Bankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim" dedi.

İçişleri ve Adalet Bakanlarına yönelik yaptırımlar konusuna da değinen Erdoğan, "Orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak ABD ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey artık yok. Süreci karşılıklı takip ediyoruz. 10-11 Kasım'da Paris'te bir uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump'la da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere ruberu, yüz yüze yapma imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde... Dünya liderlerinin bir kısmıyla orada bu tür konuları görüşme fırsatını yakalayacağız." dedi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Nevşehir Kapadokya'da tespit ettiğimiz bizim 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu yapılar imar barışına girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak." dedi.

- Șırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, "turuncu kategori"de aranan sözde Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

- Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural'ın, televizyonda yaptığı, "karşılıklı itişme çıktı, kolunu tuttum" açıklaması nedeniyle de 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması istemiyle dilekçe verdi.

4 KASIM

- Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, birliğin Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tarihte önemli rol oynayan Türkiye'nin yeniden İslam dünyasının yönetim merkezi olması için dua ettiklerini söyledi. "Cemal Kaşıkçı" olayına da değinen Karadavi, "Ne oldu bu kardeşimize? Konsolosluğa girişini hepimiz gördük ekranlardan. Şer gücü diyebileceğimiz Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun kapısından girmesiyle başına gelenleri hepimiz biliyoruz." dedi.

- Cizre Belediyesince, huzur ve güven ortamına kavuşan Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Cizre Modayla Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde ilk kez defile düzenlendi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen, MİLGEM Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz." dedi.

5 Kasım

- Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir, 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir." dedi.

Oktay, "Kaşıkçı cinayeti, uluslararası boyutta her tarafı dökülen, hiçbir tarafından tutamayacağınız bir olay. Türkiye, bütün şeffaflığı ile devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşıyor. Türkiye, sınırları içinde hiç kimsenin hiçbir şekilde operasyon çekemeyeceği mesajını vermiştir. Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir? Bunun cevabını arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- CHP, "Hayata Geçirilmesi Gereken 13 Madde" ve "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 9 Soru" başlıklı karikatür kitapçıkları hazırlattı. Kitapçıklarda, Kılıçdaroğlu'nun, ekonomik krizden çıkış için önerdiği 13 madde ve bu süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 9 soru karikatürleştirildi.

- AK Parti'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday adaylığı başvuruları başladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey, evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor."

6 KASIM

- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu en az 12 yerine 10 üyeyle toplanacak. Bireysel başvurular için kurulan 2 bölüm başkanvekiliyle 7'şer yerine başkanvekiliyle 6'şar üyeden oluşacak. Bu düzenlemeler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden seçilen üyenin görev süresinin sona erdiği tarihte yürürlüğe girecek.

- Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Valiliğinden Ankara Valiliğine atanan Vasip Şahin göreve başladı.

- İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim'de, Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı kategori"de 4 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo olduğunu bildirdi.

- Van'da, güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 12 ton 996 kilo 166 gram eroin yakılarak imha edildi.

- Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7 KASIM

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıkların amblem ve logoları değişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı çalışma ile bakanlıkların yeni logo tasarımlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda olduğu gibi 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bulunuyor.

- İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında 1 milyon lira ödülle "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

- Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanlığı'na Faslı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni seçildi. Birliğin İstanbul'da 3 Kasım'da başlayan Genel Kurulu'nda 7 Kasım'da başkanlık seçimi yapıldı. Başkanlığa eski başkan Yusuf el-Karadavi'nin yardımcılığını yapan Faslı Prof. Dr. Ahmed er-Raysuni seçildi.

8 KASIM

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda, "Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul vesaire bunlar, onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız."

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar." dedi.

- TSK ve ABD ordusu, Münbiç yol haritası çerçevesinde ikinci Müşterek Birleşik Devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

9 KASIM

- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, AA muhabirine, "15 Temmuz'dan bu yana siber suçlarla mücadele birimlerine 1 milyon 725 bin civarında materyal intikal ettirildi. Bu materyallerin 1 milyon 125 bin civarındaki kısmının incelemesini tamamladık." açıklamasında bulundu.

- Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birçok psikiyatrik hastalık, şizofreni, otizm, depresyon, hiper aktivite bozukluğu bütün bu rahatsızlıkların beyin biliminin gelişmesiyle düzelmesi konusunda çok önemli mesafeler alındı. Şu an Leyla ile Mecnun yaşasaydı ikisini de tedavi edebilirdik. Patolojik aşkı tedavi edebiliyoruz." dedi.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 2. olan Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarıyı kutlamak ve ekibi ödüllendirmek için tören düzenledi. Uysal, törende, Ampute Milli Takım yöneticileri ve sporcularına çeşitli ödüller takdim etti.

- Eski TRT spikeri ve Anadolu Efes'in as başkanlarından Çetin Çeki, Antalya'da vefat etti.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli İrade Platformu İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, "ABD'nin PKK'nın bazı sözde liderlerinin başına ödül koyup, şimdiye kadar zaten içli dışlı oldukları PYD ve YPG terör örgütünü meşru bir siyasal aktör haline getirme çabalarını ibretle izliyoruz." dedi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, tüm illerden gelen CHP Spor Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği aylık olağan toplantıda, "Türkçe ezan"' tartışmalarına ilişkin, "Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız (Öztürk Yılmaz) şunu bilecek, bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk'e, cumhuriyete söz söylenmesine karşıysak, dinimizin, ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı, olmayacak." açıklamasında bulundu.

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Atilla Taş'ın, FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

- Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiğini ve kaza hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

10 KASIM

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında törenlerle anıldı.

Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere, "Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini yazdı.

Tören dolayısıyla Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, törende "dronesavar" olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da dikkati çekti.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

- Hakkari'de üs bölgesinde patlama oldu. Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gitti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Atatürk'ü Anma Programı'nda, "Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip, elebaşları için ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlulularını ülkemize çevirmiş Suriye'deki mensuplarıyla kol kola girip devriye gezerken Irak'taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Hepsini gayet iyi biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamaya ilişkin, "Hakkari'de son neticelerine ulaştığımız oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var." açıklamasını yaptı.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan, "Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir, bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok." diye konuştu.

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te konaklayacağı otele gelişinde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterisiyle karşılandı.

11 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, (Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin), Erbaş'ın ziyaretinin tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti olduğu açıklamasında bulundu.

- AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği'nce düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Suç işleyen kendi evladımız bile olsa ona karşı adaleti tesis etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmak sizi zayıflatmaz aksine güçlendirir. Katil kim ise bize verin. Katili adalete teslim edin. Kimse bizi bu 18 kişinin cinayeti kendi başlarına işlediğine inandıramaz. O 18 kişinin daha önceki bazı beyanlarından, üstlerinden izin almadan tuvalete bile gidemediklerini biliyoruz." dedi.

12 KASIM

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatçı Yavuz Bingöl ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Yavuz Bingöl Sanat Merkezi arasında "Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği" protokolü kapsamında, Türkiye genelinde belirlenen okullara bağlama ve piyano dağıtımını Kars'ın Cevriye Tatış Ortaokulunda düzenlenen törenle başlattı.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AFP Haber Ajansına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ifadelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlarla ilgili son açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kaza sonrası çıkan patlamada yaralanan askerler ile terörle mücadele harekatında yaralanan asker ve polisleri ziyaret etti. Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamada herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını belirterek, "Namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru bir alev çıktığını, bu alevin de bu patlamaları tetiklediğini, ilk bulgu olarak söyleyebilirim." dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, Jean-Yves Le Drian'ın, her şeyden önce haddini aştığını ve bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, 24 Ekim'de istihbaratın ve tapeler dahil tüm bilgilerin Fransız istihbaratına verildiğini belirterek, "Türkiye'nin bu tutumunu tüm dünya takdir ederken, Fransa Dışişleri Bakanının böyle bir ithamda bulunması ve terbiyesizce bunu yapması son derece düşündürücüdür. Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya mı çalışıyorlar? Bunun da peşinde olacağız." değerlendirmesini yaptı.

13 KASIM

- Bursa'daki Aktopraklık Höyüğü'nde devam eden arkeolojik kazıda, yaklaşık 7 bin 500 yıl öncesinde yaşayan bir insana ait 42-43 numara ayak izine rastlandı.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Ankara'da üst mahkeme tarafından onanan ilk darbe girişimi davası özelliği taşıyan karar, 20. Ceza Dairesince verildi.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın bugüne kadar tamamlanan 220'sinde, bin 809'u ömür boyu olmak üzere darbeci 2 bin 724 sanık hapis cezasına mahkum edildi.

- Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya aracılığıyla tehdit eden ve örgüt propagandası yapan Ahmet Çelik'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin 13 Şubat'taki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ile milletvekilleri İmam Taşçıer, Alican Önlü ve Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan düzenlediği fezlekeleri TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde merkez komutanı olarak yer alan ve darbenin başarılı olması halinde Ankara'da gözaltı işlemlerini gerçekleştireceği öne sürülen eski albay Mustafa Albayrak, "terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği 107 yaşındaki Kartal İstimbotu törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

14 KASIM

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin başkentte açılan 56 davadan tamamlanan 33'ünde 420'si ömür boyu olmak üzere 698 darbeciye hapis cezası verildi.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin ilk dereceli mahkemenin 26 sanık hakkında verdiği karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı. Darbe girişimi sırasında Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklardan 18'inin "ağırlaştırılmış müebbet" ve 12'şer yıl, 5'inin "müebbet" ve 10'ar yıl, birinin 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2'sinin ise beraat ettiği davanın istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince karara bağlandı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Meclis'e sunulan düzenlemeye ilişkin, kentsel dönüşümde bu işi yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini belirterek, "Bu düzenleme sonrasında biz müteahhitlerimizi sınıflandıracağız. Düzenlemede bu işi tamamlayacak 'tamamlama sigortası' veya Bakanlığın belirlediği bir yeterliliği sağlaması gerekiyor. Bu yeterliliği sağlayan firmalar dönüşüme girecekler. Vatandaşlarımızın bu noktadaki mağduriyetini de engellemiş olacağız." diye konuştu.

- Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatı görevden aldı.

- Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Üç dönem kuralı, büyük oranda uygulanacak. Belki istisnai anlamda bazı illerde bazı arkadaşlarımızın devam etmesi için bir karar alınabilir. Çok başarılı olan arkadaşların bir kısmının bir şekilde devam etmesi olabilir. Ama kural uygulanacaktır." dedi.

15 KASIM

- Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün 71 yaşında vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin için cenaze töreni düzenlendi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik takvimini açıkladı. Akar, bedelli askerliğin ilk üç celp döneminde temel askerlik eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunların dışında kalan gençlerimizin bedelli askerlik kapsamında yapacakları eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celp halinde icra edilecektir." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü. Abbas, Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gazze'de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi. Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, iddianamesini tamamladı.

16 KASIM

- Atatürk Havalimanı'nda, 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili 46 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın "anayasayı ihlal" ile 45 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kırk altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, Türkiye'ye getirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Cemal Kaşıkçı cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı.





17 KASIM



- Anadolu Ajansı (AA) ile Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



- İstanbul'da 5 millet bahçesi için açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



18 KASIM



- CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere geldiği Kanada'nın Halifax kentinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya gelen Akar, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.



- Anadolu Ajansı (AA), Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin (ABNA-SE) yeni dönem başkanı oldu.



19 KASIM



- Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.



- Adalet Bakanlığı, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin başsavcılıklara genelge gönderdi. Adalet Bakanlığının genelgesine göre, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereği yapılacak.



- Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağının düştü. Uçakta iki kişinin olduğu öğrenildi.



- Ankara'da tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi'nde 59 yaşında hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, son yolcuğuna uğurlandı.



- "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Erdoğan törendeki konuşmasında "Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır." dedi. TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in araya geldi.



- Hatay'daki Gezi Parkı odaklı eylemlerde Abdullah Cömert'in hayatını kaybetmesine ilişkin sanık polis memuru Ahmet Kuş'un "Kastın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve temyiz sonucu bozulan davanın duruşması görüldü. Sanık polis memuruna 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



- Irak kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi.

20 KASIM

- Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.



- 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli programlar düzenlendi. Galata Kulesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi renkte ışıklandırıldı.



- FETÖ'nün ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü"nden suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.



21 KASIM



- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi, yaklaşık 10,5 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.



- Ankara'da 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen, 36 kişinin öldüğü, 344 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili davada sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



- 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davasında mahkeme, 74 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.



22 KASIM



- Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı. Patlamada yaşamını yitiren maden işçilerinden Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk'ün cenazeleri defnedildi.



- Eski yüksek yargıçların Yargıtayda yargılandığı davada ilk karar çıktı. Eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen'e, "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl ceza verildi.



- CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçime ilişkin, "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim." dedi.



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aralarında Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın da bulunduğu şehit öğretmenlerin aileleri ve 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlerle yemekte buluştu.



23 KASIM



- Milli Savunma Bakanlığınca, son bir haftada yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



- Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Hacı Bayram Camisinde kıldığı cuma namazı sonrası "Yeniden Refah Partisi" adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı. Karlov iddianamesinde şüpheliler "Anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürme" ile suçlandı. İddianamede, 28 şüpheliden FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 16 şüphelinin suikastla bağlantıları ortaya konulurken, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından cezalandırılmaları istendi

- Ayrıca suikastın arkasında, darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu vurgulandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin iddianamede yer alan şüpheli ve tanık beyanları, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantısını ortaya koydu.

24 KASIM



- 24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da düzenlenen 17. MÜSİAD EXPO Kapanış ve Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206'ya, akademik personel sayımızı 82 bin ilaveyle 158 bine çıkardık. Yeni dönemde, enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız." dedi.



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikasttan 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edildi.



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, suikastın arkasında, "15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk örgütü olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bulunduğu", örgütün suikasttan sonra hedef şaşırtmak için algı operasyonu yürüttüğü belirlendi.



- Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.



25 KASIM



- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.



- Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.



26 KASIM



- İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken bir asker yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samandıra'da elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize Rabb'imden şifalar diliyorum." dedi.



- İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada terör örgütleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 866 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.



- Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.



- FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 116 sanık, 1 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırıldı.



- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüphelilerden Mansour Othman M. Abbahussaın'in Yalova'daki villada ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan ile görüşmesinin Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yok edilmesiyle ilgili olduğunun değerlendirildiğini" bildirdi.



- Sivas'ta yolcu treninin yük treni ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treni, Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya mevkisinde raylarda manevra yapan yük trenine çarptı.

- Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.



27 KASIM



- Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi



- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ocak ayında sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangında kurtulduktan sonra kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki Ali Meşe, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilerek kendisine teslim edilen evde 3 kedisiyle yaşamını sürdürmeye başladı.



- Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.



- İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş etkisiz hale getirildi.

- ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızın uzun ve azimli uğraşları sonucunda ülkemizin bir parçası daha doğduğu topraklara geri döndü." ifadelerini kullandı.

- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor." ifadesi kullanıldı.



28 KASIM



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumu yapıldı. Erdoğan, "Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir. Allah'ın izniyle hiçbir baskı, hiçbir zulüm, Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyecektir." dedi.



- ABD'den dün Türkiye'ye getirilen "Çingene Kızı" mozaiğinin 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan parçaları, THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'te ulaştı.



- Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesine ilişkin, "17.15 itibarıyla bir işçimize ulaşılmış maalesef yaşamını kaybetmiş, bu işçimiz de hastaneye intikal ettirilmiştir. Kalan şu andaki bilgilere göre 2 işçi olduğu değerlendiriliyor." dedi.



- Edirne'de aşırı yağış sonucu oluşan sel suları nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı, kayıp olduğu belirlenen bir kişinin de bulunması için arama çalışması başlatıldı. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde sel sularına kapılan Veysel Evren'in (78) cesedi bulundu.



- Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Dede Korkut"un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.



- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. Düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetti, Kani Öztürk (40) ise yaralı kurtarıldı.

29 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Donald Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi. Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, ziyaretlerinin son bölümünde Paraguay'ın ardından Venezuela'ya geçeceklerini aktardı.



- ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının önündeki caddenin "Malcolm X" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı.



- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.



- FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı" olduğu belirtilen Gürdal Türkekurban, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



- Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'18)" başladı.



30 KASIM



- Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm verilerine göre Türkiye, 2018'in ilk 10 ayında 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.



- Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.



- Milli Savunma Bakanlığınca son bir haftada yurt içi ve dışında terörle mücadele operasyonlarında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti.



- Irak kuzeyindeki Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi.