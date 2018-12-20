Türkiye'de 2018 böyle geçti (10)

ANKARA (AA) - Suriye konulu Dörtlü Zirve, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde yapıldı.

Ekim ayının önemli olayları şöyle:

1 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği tarihçi akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kardeşi Kutbettin Gülen, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.



- Kayseri'de bir vatandaş düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine, ilamsız icra takibinde bulunarak altının bedelini geri aldı.

2 EKİM



- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadı.

- Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



- MASAK ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, tarihi itibarıyla döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi. 2. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.



3 EKİM



- Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığıyla, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi.



4 EKİM



-Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit düştü, iki asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "TRT World Forum"da yaptığı konuşmada, "7 Mehmet'imiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok." dedi.



- Muğla'nın Milas ilçesinde kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde 15,9-11,6 milyon yıl aralığındaki Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen göl balığının fosili ortaya çıkarıldı.



- Mardin'de 6 Eylül'deki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Kırmızı Kategoride aranan Mehmet Sait Sürer olduğu belirlendi.



- İzmir 13. Aile Mahkemesi, boşanan çiftin 7 yaşındaki çocuğuna "taraflar arasında çıkar çatışması olasılığı"nı dikkate alarak kayyum atanmasını kararlaştırdı.

- AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi.



5 EKİM



- Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde yakalanarak yargılanmak üzere Hatay'a getirilen iki YPG/PKK'lı teröristten birine 12 yıl, diğerine de 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



- Arkadaşlarıyla tırmandığı Alpler'de 1992'de kaybolan ve cenazesi geçen yıl bulunan Hasan Tarım'ın kimliği DNA testiyle belirlendi.



6 EKİM

- AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı basit bir seçim ittifakı olarak görenler de yanılıyor. Cumhur İttifakı, milli ve yerli duruş sahiplerinin ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri dayanışmanın adıdır." dedi.

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının 2 uçakla İstanbul'a geldiği, Kaşıkçı ile aynı saatlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda bulundukları ve sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.



7 EKİM



- Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin ellerinde teyitli bilgiler olduğunu söyledi.



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gerçekleştirildiği Kızılcahamam’da toplu açılış törenindeki konuşmasında, "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.



8 EKİM



- Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından resmi törenle karşılandı.



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Seçim süreciyle ilgili fikir alışverişlerimiz MHP Grubu ile bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.



9 EKİM



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı.



- Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20'si aktif görevde bulunan 49 asker ile 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 ilde düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.



- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak İnci'nin tahliyesine karar verildi.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’daki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başkent Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, daha sonra Galiçya Türk Şehitliğini ziyaret etti.



- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, konsolosluktaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



- Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.



10 EKİM



- 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu İstanbul'da yapıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz." dedi.



- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayıyla bağlantılandırılan ve Suudi Arabistan'dan geldikleri belirlenen 15 kişiden 8'inin kimlik bilgilerine ulaşıldı.



11 EKİM

- 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırılmasına ilişkin 86 sanığın yargılandığı davada 62 sanık, 2 yıl 11 ay ile 27 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürede hapis cezasına çarptırıldı.



- İçişleri Bakanlığınca, terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 güvenlik korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.



- Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırdı.



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine, Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır." dedi.



12 EKİM



- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4585 olduğu bildirildi.



- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, Brunson'a TCK'nin 220/7 maddesi gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken, hükümle birlikte sanığın ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gitti

- Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilerek tutuklanan Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Kabakulak tutuklandı.



13 EKİM



- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye verildi.



14 EKİM



- İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz telefonda görüştü. Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesinin ele alındığı görüşmede iki lider, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı.



15 EKİM



- Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi. Ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer ve Türk yetkililer ayrı ayrı başkonsolosluk binasına geldi. İnceleme sürerken 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de başkonsolosluğa girdi.

- İçişleri Bakanlığından, terör örgütüyle iltisakı ve göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 259 muhtarın görevden alındığı bildirildi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarının müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimlere ilişkin, "Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak" ifadesini kullandı.

16 EKİM

- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi Türkiye'den ayrıldı.

- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekipler, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun odası olduğu öne sürülen odada inceleme yaparak fotoğraf çekti.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 9 saatlik çalışmanın detayları ortaya çıktı. Ekiplerin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 9 saat süren çalışmasında, "Luminol" yöntemiyle çok sayıda DNA örneğinin toplandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile çöp kutuları ve çöpleri de incelemek üzere aldığı belirtildi.

- Başkentte Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı. Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada firari oldukları için dosyaları ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

17 EKİM

- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde pankart açan öğrenciler hakkında açılan davadaki şikayetinden vazgeçti.

- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi ve Türk yetkililer konutta inceleme yaptı

- Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp bacağından vurularak etkisiz hale getirilen traktör sürücüsü Aydın Sakarya tutuklandı.

- Şair-yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

- Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

- Başkentteki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gören eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç vefat etti.

18 EKİM

- Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri tamamlandı.

- Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler gerekli şartları yerine getirmeleri halinde "komiser yardımcısı" olabilecek, başpolis alımı sonlandırılacak. Hurdaya çıkarılan araçları kullananlara 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek. Süresinde muayenesini yaptırmayanlar ile ''emniyetsiz'' raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirenler, ters yönde araç sürenler bin 2 lira idari para cezasına çarptırılacak. Kırmızı ışık ihlalinde, belirli sürelerle ehliyete el konulacak. Hız sınırını yüzde 50 aşanlara bin 2 lira, spin ve drift atanlara 5 bin 10 lira, araç kullanırken cep telefonu kullananlara da 235 lira ceza uygulanacak.

- Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Türkiye'ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, araştırma gemisini uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak taciz eden Yunan savaş gemisini engelledi.

- Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

19 EKİM

- Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SOCAR Star Rafinerisi'nin Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesi olduğunu belirterek bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, medyaya "Öğrenci andı geri dönüyor" başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Danıştayca alınan, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal kararının kesinleşmediği belirtilen açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yurt dışına kaçan, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 419 FETÖ mensubunun iadesinin istendiğini bildirdi.

- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamasıyla ilgili soruşturma kapsamında bazı konsolosluk çalışanlarının ifadeleri alındı.

20 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Stadyumu'nun Açılışı ve Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali Kapanış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez. Dikkat ediniz adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Benliklerini bir dolara Amerika'daki şarlatana satan FETÖ'cüler, İslam adına Müslümanları katleden DEAŞ'lılar ile kendi halkına, kendi ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur." diye konuştu. Konuşmasının ardından 21 numaralı forma hediye edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada bulunan ünlüler karması takımıyla fotoğraf çektirdi ve ünlüler karması maçının başlama vuruşunu yaptı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelenin kahramanca sürdürüldüğü bugünkü zaman diliminde andımız ile ilgili geçmişteki bir hatanın tamir ve telafisi bizi memnun ettiği gibi, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir. Adımız Türk olduğuna göre andımızın da Türk olması tarihi mecburiyettir." ifadelerini kullandı.

- Duayen foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenlendi. Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesince bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.

- Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı açıklamada, 18 gün önce, Türk Arap Medya Derneğinin üyelerinden gazeteci, düşünür Cemal Kaşıkçı'nın "eli kanlı katillerce" katledildiğini söyledi. Turan Kışlakçı, "Cemal için adalet istiyoruz. Cemal'in katillerinin bunun cezasını çekmesini istiyoruz. Ancak sadece 18 adamın değil, bunlara emir veren iradenin de cezalandırılmasını istiyoruz. Müslümanların arasına fitne sokan, dünyada dinimiz İslam'ın algısını hiç hak etmediği biçimde bozan, tüm zamanların en büyük terör eylemini gerçekleştiren, özgür gazeteciliğe umarsızca saldıran bu iradenin de hesap vermesini istiyoruz." dedi.

21 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümünü hizmete açtı. Hizmete giren metro hattı, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşuyor. 20 kilometrelik çift tünel ve 2,7 kilometre bağlantı tünelleri bulunan hatta, 6 vagonlu 21 metro aracı hizmet verecek.

- İstanbul Valiliği, Suudi Arabistan yönetiminin, 2 Ekim'de girdiği İstanbul Başkonsolosluğunda öldüğünü açıkladığı Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz hakkında koruma kararı aldı.

22 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki lider, Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit ederken, FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği konusunu ele aldı. İki lider, Münbiç konusundaki yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek İdlib mutabakatının önemini vurguladı. Erdoğan ve Trump, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması hususunda da mutabık kaldı.

- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında konsoloslukta görevli 5 kişinin "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı. Görevlilere, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları"na ilişkin sorular soruldu. Çalışanlar, olay günü kendilerine izin verilmesi gibi durumun olmadığını ve normal mesai bitiminde (saat 15.30) konsolosluktan ayrıldıklarını söyledi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta inceleme yapabilmek için ilgili yerlerden izin talep etti. Polis, aracı kim tarafından ve ne zaman park edildiğini belirlenmesi için güvenlik kameralarını inceledi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı'daki Ateş Serbest 2018 faaliyetinin "seçkin gözlemci günü"nün tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir." dedi. Akar, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmesi gerektiğini ve bölgeyi tehlikeye atacak provokasyondan herkesin vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afla ilgili sözlerine yönelik, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu." dedi. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kullandığı ifadelerin siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmadığının altını çizen Çelik, Bahçeli'nin ifadelerine yönelik "Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." dedi.

- Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıya ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nu, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'a "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçundan 1 yıl, 2 sanığa da aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi. 5'i tutuklu 11 sanık ise beraat etti.

23 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

- Türk ve Suudi yetkililerinden oluşan heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Sultangazi'de park halinde bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araçta inceleme yapmak üzere otoparka geldi. Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araçta yapılan incelemede, 2 valiz ve çeşitli malzemelerin bulunduğu belirtildi.

- Üzerinde kimlik bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir kişi, güvenlik ve istihbarat birimlerince Suriye'den Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Türkiye'ye getirilen kişinin, 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon gazeteci Jumpei Yasuda olduğu tespit edildi.



- Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, gözaltına alındı.

- Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı alanında kalan tarihi eserler, baraj gölü sahasından tek tek çıkartılıyor. Bu kapsamda, 1407 yılında yapılan Süleyman Han Camisi'nin tarihi kapısı ve çeşmesi de taşınacak. Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmayan 611 yıllık 36 metre yüksekliğindeki minaresi ise taşları numaralandırılarak söküldü. Numaralandırılan taşlar, birleştirilmek üzere Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a taşındı.



- Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait çok sayıda eserin bulunduğu Sivas'taki tarihi meydanda Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında restorasyon çalışmaları sırasında bulunan tünelin tamamının ortaya çıkartılması için çalışma başlatıldı.

24 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Japonya Başkanı Abe, Suriye'de teröristlerce rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin "2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi?" dedi. Erdoğan, "Şura-yı Devlet diyorsak, Danıştay olarak bir istişari organ olarak bunu değerlendiriyorsak o zaman bir istişari organ görevini ifa etmesi gerekir. 'Yok ben karar mercisiyim' diyorsa o zaman biz burada niye duruyoruz?" ifadelerini kullandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan tarafından gelen talep üzerine Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımlar ele alındı.

- Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, emniyet güçlerinin başkonsolosluk bahçesindeki kuyuda arama yapmasına Suudi yetkililer tarafından izin verilmediği ortaya çıktı.

- Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayetten önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araçla Belgrad Ormanı'nda keşif yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 62 noktada bulunan 137 güvenlik kamerasından elde edilen 2 bin saatlik görüntü, özel ekip tarafından incelendi. Konsolosluk görevlilerinin 1 Ekim'de diplomatik plakalı minibüsü, bahçe kapısından girip giremediğini denedikleri ortaya çıktı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için önemli bir proje başlattı.



- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştayın "öğrenci andı"na ilişkin kararını temyiz etti. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi.

- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklanırken, aralarında Adnan Oktar'ın kardeşinin de bulunduğu 8 kişinin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verildi.

25 EKİM

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, gelip görevlerinin başına geçecekler." dedi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez kabullerini Çankaya Köşkü'nde yaptı.

- FETÖ'nün Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında hakkında mütalaa verilen 55 sanıktan eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici'nin de aralarında bulunduğu 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesinin alınması tamamlandı.

26 EKİM

- Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığına iletildi.

- Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta, özel bir şirketin çalışanlarınca, robot kameralarla kanalizasyonda inceleme yapıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'nin elinde başka bilgi ve belgelerin de bulunduğunu belirterek, "Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok, şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Pazar günü (Suudi Arabistan) başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar." dedi. Erdoğan, "Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'daki başkonsoloslukta vuku bulmuştur, o zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım." çağrısında bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi inşallah Münbiç'i de Aynel Arab'ı da Telabyad'ı da Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız." dedi. Erdoğan, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış, evet doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan" ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanlığı, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.

- 2010'daki KPSS sorularının FETÖ üyelerince çalınarak örgüt üyelerine dağıtılmasına ilişkin ana davada tutukluyken tahliye edilen 12 sanıktan, aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin de bulunduğu 5'i, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

- Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

- Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, tutuklandı.

27 EKİM

- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti.

- Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alınacağı Suriye konulu dörtlü zirve İstanbul'da düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel katıldı. Suriye konulu dörtlü zirvede Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum başta olmak üzere, sahadaki genel gelişmeler ve siyasi çözüm süreci ele alındı.

- Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından yayımlanan bildiride liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı. Liderler, mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için gerekli şartların tüm ülke genelinde oluşturulması ihtiyacına işaret ederek, geri dönenlerin silahlı çatışma, siyasi baskı veya keyfi tutuklamalardan korunması ve su, elektrik, sağlık ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere insani altyapı gereksiniminin altını çizdi. Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı olduklarını teyit eden liderler, tarafların ilgili sözleşmeye riayet etmelerini istedi.

- Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düştü.

- Bursa'nın Yıldırım Belediyesince Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümünü dolayısıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 1923 kadın 20 milyon ilmekten oluşan Türk bayrağı hazırladı.

- "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı. Toplam 303 sayfadan oluşan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Sosyal Koruma", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı", "Sosyal Güvenlik", "Spor", "Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme" gibi başlıklarda amaç ve hedefler paylaşıldı.

28 EKİM

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakale ilçesinde Suriye sınırında incelemelerde bulunduğu sırada güvenlik güçleri, sınır hattında PKK/PYD'li bir teröristi etkisiz hale getirdi.



- Milli Eğitim Bakanlığınca, İstanbul Erkek Lisesinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde "İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilere şiddet uygulandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

29 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında, "Bugün cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür." ifadelerini kullandı.

- İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Erdoğan, "Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun." dedi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda resepsiyon verdi.

- Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

30 EKİM

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek "1451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ'lı da tutuklandı." dedi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen askerlerin şehit olmasıyla ilgili "Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı, dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB'un MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda düzenlediği Türkiye Savunma Sanayi Meclisinin 38. toplantısında, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak." dedi. Akar, Münbiç'te ABD ile ortak devriyeye ilişkin "Eğitim süreci tamamlandı, bugün yarın da müşterek devriye başlayacak." bilgisini verdi.

- Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında ikinci kez görüştü.

31 EKİM

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Türk Hava Yolları'nın (THY) "TK 2124" kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya ilk tarifeli seferi gerçekleştirmek üzere hareket eden uçağın yolcularına seslenerek "İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk uçağın yolcuları olarak sizleri tebrik ediyorum. Dünya sivil havacılık tarihine altın harflerle yazılacak olan bu seyahatin mensupları olarak çok şanslısınız." dedi.

- TÜBİTAK SAGE Yerleşkesinde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siper adıyla başlatılan milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını dileyerek "Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmamız için tüm alanlarda yerli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yerli, milli... Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur." dedi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı sefer, THY'nin "TK 978" sefer sayılı uçağı ile KKTC'ye yapıldı.

- Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı.

- İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili gerekçeli karar tamamlandı. Gerekçeli karardan:

"Geldikleri yerde bu örgütün (YPG/PKK) zulmüne uğramış bazı Suriyeli mültecilerin dahi kilisede PKK terör örgütüne verilen destekten rahatsızlık duyarak kilisedeki toplantılara katılmaktan vazgeçtikleri anlaşılmıştır. Böyle siyasi bir mülahazanın egemen olduğu kilisede sanığın ve destek verdiği kişilerin dini öğreticiliğini aşan gayelerinin olduğu, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi 'kazan kazan' prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile girdiği iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği kabul edilmiştir."

"Söz konusu mesaj (Brunson: 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Bir süreden beridir Türkleri sarsacak bazı olayları bekliyorduk) içeriğinde yer alan bazı hususların sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile ilgili düşüncelerini ve bu bakış açısının FETÖ ile paralelliğini ortaya koyması bakımından altının çizilmesinde mahkememizce fayda mülahaza edilmiştir"