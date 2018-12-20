Türkiye'de 2018 böyle geçti (1)

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Harekatın ilk gününde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu. Harekat kapsamında, TSK kara kuvvetleri unsurları Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'deki noktalara ilerleyişe geçti. Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten de top ve obüs atışları yapıldı. Harekatta ATAK helikopterleri, yerli üretim "Cirit" füzeleri, SİHA ve İHA'lar da kullanıldı.

TSK, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den de operasyona girişildi. Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde, toplam 14 nokta terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarıldı. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve üç köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Harekatın ilk dört gününde 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği bölgelerde, PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller ile nöbet noktaları dikkati çekti.

Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:



1 OCAK

- İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulanmaya başladı. Arabuluculuk uygulamasının ilk gününde 588 başvuru alındı.

- FETÖ'nün ''Tahşiyeciler grubu"na kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ve 2 bin 898 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, FETÖ tarafından Tahşiyeciler grubuna yönelik yapılan kumpas ayrıntılarıyla yer alırken örgütün neden bu grubu hedefe koyduğu, nasıl bir algı çalışması yürüttüğü ve hukuka aykırı işlemlere nasıl başvurduğu anlatıldı.

- Ankara Emniyet Müdürlüğüne, FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

2 OCAK

- Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi önünde izinsiz gerçekleştirilen eylemlere ilişkin yargılandığı davada, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Kanser tedavisi gören sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, İstanbul'da 62 yaşında hayatını kaybetti.

3 OCAK

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, gözaltı sayısının bunun yaklaşık üç katı olduğunu açıkladı.

- HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

- Büyük Birlik Partisi Genel Merkez binasının başkanlık katında yangın çıktı.

4 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil, Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldı. Hazinedar'ın, mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki eylemlerinden dolayı hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

- FETÖ/PDY'ye ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Mestan Yayman'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

- Bingöl merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kullanıma hazır canlı bomba yeleği ele geçirildi.

- TRT World, Google tarafından düzenlenen en iyi Google Asistan uygulaması yarışmasında "En İyi Karakter" ve "Öğrenciler Tarafından Geliştirilmiş En İyi Uygulama" kategorilerinde birincilik elde etti.

5 OCAK

- EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un huzurunda imzalandı.

- Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında evinde vefat etti.

- Mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin davada, 5 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Başbakanlık koruma ekibi, yerli ve milli MPT-76'nın ardından milli piyade tüfeği ailesinin diğer üyesi olan, yüksek atış kabiliyetine sahip MPT-55'i de kullanmaya başladı.

6 OCAK

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, İstanbul'da gözaltına alındı.

7 OCAK

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yılda restore edilen Balat'taki "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

- Dünya Gazeteciler Derneğince düzenlenen "Yılın En İyileri-Oscar Ödülleri"nin medya kategorisinde Anadolu Ajansı, "En Başarılı Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

8 OCAK

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini belirterek "MHP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır." dedi.

- FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı belli oldu. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Gürsul'un 28 bin kez ByLock'a eriştiği ifade edildi.

- Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin davada, emekli Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Erzincan'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan ile örgütün sözde "ilçe imamı" olduğu öne sürülen eski İliç Müftüsü Mustafa Kara'nın aralarında yer aldığı 4'ü tutuklu 6 sanığa 1 yıl 8 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

- Başörtüsü yasağı nedeniyle avukatlık yapamayan gazeteci Sibel Eraslan, 28 Şubat dönemine ilişkin, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davaya müşteki avukatı olarak katılarak ilk kez cübbe giydi.

9 OCAK

- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden şüphelilerden Doğan Çiçek hakkında 24 yıl 4 ay, Tamer Görkem hakkında ise 20 yıl 10 ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

- Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski 4 subay da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- Kastamonu'da, evleri yanan ve yangından sonra 41 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin, hayvan hırsızları tarafından öldürülerek yakıldığı belirlendi.

10 OCAK

- FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in o dönemki hukuk işleri koordinatörü, avukat Hürol Karadaş hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

- ODTÜ'lü araştırmacılar, az görenlerin görme yetisinin geliştirilmesi amacıyla internet üzerinden sadece göz hareketleri ile oynanabilen bilgisayar oyunları geliştirdi.

- Jandarma teşkilatı personeli, yılbaşından itibaren yeni üniforma giymeye başladı. Yeni tip kıyafetlerde "kayık kep" yerine bere ve şapka kullanılıyor. Jandarma asayiş personelinin kullanacağı yeni kıyafetlerde subayların rütbe işaretleri omuza, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çavuş ve onbaşı rütbesindeki erlerin rütbe işaretleri kola takıldı.

- FETÖ üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için başlatılan operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

- Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'i "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan yargılayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın Yargıtayda görülmesi gerektiğine hükmederek "görevsizlik" kararı aldı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "sıkıyönetim görevlendirme listesi"nde Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı olarak gösterilen eski kurmay albay Erdal Toğaç, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 OCAK

- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, söz konusu tarihlerde (Sarıkamış Harekatı) askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu arşivlerimizde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla taşeron uygulamasına fiilen son verilen ilk kamu kurumu oldu.

- İçişleri Bakanlığınca Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi başkanvekili ve üyesi Alparslan Altan'ın bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.



- Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararlarının gerekçesinde, başvuruculara ilişkin "suç işlendiğine dair kuvvetli belirti"nin yeterince ortaya konulamadığı, yazılar ve konuşmalar dışında somut olgu ortaya konulmadan yapılan tutuklamanın ifade ve basın özgürlüklerine yönelik caydırıcı bir etki doğurabileceği ifade edildi.

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği, FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının da sanık olarak bulunduğu davada tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Sanıklara ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, olay tarihinde vatani görevini yapan sanık er O.T'nin beraatine karar verdi.

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a iki ayrı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

12 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği tutuklu sanıklardan Mehmet Altan'ın bu halinin devamına, "Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline ilişkin gerekçeli kararın henüz yazılmaması, mahkemeye gönderilmemesi, hangi gerekçeyle bu kararın verildiğinin kısa karardan anlaşılamaması" gerekçeleriyle, oy çokluğuyla karar verdi. Karara üye hakimlerden biri muhalefet etti.

- Gazeteci Şahin Alpay'ın avukatı, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararının ardından, müvekkilinin durumunu yeniden değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamı yönündeki hükmüne itirazda bulundu.

- Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'den ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir emekli tuğgeneral ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.

- FETÖ'nün "Mor Beyin" yazılımı mağduru 1823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum çalışmaları kapsamında, AK Parti'de "Yürütmenin Yapılandırılması", "Personel Rejimi", "Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması", "Yerel Yönetimler" ve "Meclis İçtüzüğü" isminde 5 komisyon kuruldu.

- FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

13 OCAK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklamış olması da şüphesiz ki bir dayanışın, bir milli mutabakatın ne denli güçlü bir şekilde oluştuğunun ifadesidir. Bu vesileyle şahsım, partim ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ ile mücadele çerçevesinde 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini, ihraç sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personelin göreve iade edildiğini bildirdi.

14 OCAK

- TSK, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine en az 40 topçu atışı yaptı.

- Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp, şehit oldu.

- Türk çağdaş sanatının usta isimlerinden Burhan Doğançay'ın "Red&Black Composition" adlı tablosu, İstanbul'da düzenlenen müzayedede 850 bin, Fahrelnisa Zeid’in "Mona" eseri 750 bin ve "Naughty Boy" isimli eseri ise 600 bin liradan alıcı buldu.

15 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır, harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir." dedi.

- FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 20 polisin yargılandığı davada, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince, 2 sanığın müebbet, diğer 13 sanığın ise 3 yıl 11 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

- Anayasa Mahkemesinin, hakkında "hak ihlali" kararı verdiği Şahin Alpay’ın tutukluluğunun devamına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara, avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

- Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 2 sanığa, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 72'şer yıl hapis cezası verildi.

- FETÖ'nün, KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında yargılanan üç sanık, 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ ile iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve ByLock kullandığı tespit edilen ski Emniyet Müdürü Murat Kocabıçak'a, yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası verildi.

- Sinema ve tiyatro oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

- Adana'da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun'u, dolmuşta darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da darp edilen işitme engelli gencin ailesiyle telefonda görüştü.

16 OCAK

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "basın yoluyla alenen hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada, Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin Ankara'da talimatla alınmasına karar verdi.

- Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

- Bilecik'in İnhisar İlçesi Belediye Başkanı Ayhan Ödübek, 15 Temmuz gecesi camide okunan selaya tepki gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 yıl 9 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

- Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan bir miktar parayı tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla 6 polis memuruna "görevi kötüye kullanma", görüntüleri sildikleri öne sürülen 2 site görevlisine "suç delillerini gizleme" suçundan altışar bin lira para cezası verildi.

- Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerdeki yayınlarla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan aralarında Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davada, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 3 yıl 9 ay, aralarında Duran ve Düzkan'ın da bulunduğu 4 sanık ise aynı suçtan 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından çıkan olaylarda direnişin sembolü olan Fevzi el-Cuneydi'yi kabul etti.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonunun ilk toplantısı, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yapıldı.

- Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- FETÖ'nün, KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 4 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan ikisine, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak bu sanıklardan birine 366 bin, diğerine de 321 bin lira adli para cezasına karar verdi.

- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangını, itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle gözyaşları içinde izlerken çekilen fotoğraflarıyla dikkatleri çeken 83 yaşındaki Ali Meşe'ye devlet el uzattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evi yanan yaşlı adamın ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Meşe'ye gerekli desteğin sağlanması için talimat verdi.

- Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri nakliye uçağı Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde düştü. Uçakta bulunan 2 pilot ve bir teknisyen şehit oldu.

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini Cemal Canpolat'tan devraldı.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğu" iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bilgi verdi.

18 OCAK

- Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve Mesut Yağan isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Koçoğlu'na "nitelikli adam öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan toplam 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde, karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine çıkarıldı.

- OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Sakarya'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

- İzmir'de etkili olan ve saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz taştı, 1. Kordon'daki birçok iş yerini su bastı, vapur seferleri iptal edildi, Dikili ilçesinde kıyıda bağlı 15 tekne battı. Aliağa'da demirli bulunan bir kuru yük gemisi karaya oturdu.

19 OCAK

- Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanenin 2 personeli hakkında kamu davası açıldı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Vodafone Park ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirilip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin 57'si tutuklu 93 sanığın yargılandığı davada, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, 35 tutuksuz sanığın beraatine karar verirken, tutuksuz bir sanığın tutuklanmasına hükmetti. Heyet ayrıca, bazı sanıkların "öldürmeye teşebbüs", "yayın organlarının yayınlarını engelleme" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından, 3 yıl ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

- Muş'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

- OHAL Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin 3 bin 110 başvuruda karar verdi. Komisyon, kabul kararı verdiği 40 başvuruda mesleğe iadeye hükmederken, 880 başvuruyu ise reddetti.

20 OCAK

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere "Zeytin Dalı Herakatı"nı başlattı.

- Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekata ilişkin, "Rahat durun, dedik, durmadılar. Peki siz bilirsiniz, dedik ve şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi.

- Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki komuta merkezini ziyaret etti. Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından harekata ilişkin son bilgileri aldı.

- Başbakan Binali Yıldırım "Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir." açıklamasını yaptı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığının açıklanmasının ardından "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, yeni düzenleme kapsamında kamuflaj üniformalarında değişikliğe gidildi. Yeni kamuflajlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinde kullanıldı.

- Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde yatsı namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi.

- Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan tur otobüsünün Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.

- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 54 kişi gözaltına alındı.

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- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." ifadelerini kullandı.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde Türk savaş uçakları hedefleri vururken, TSK kara kuvvetleri unsurları da ÖSO ile Afrin'deki noktalara ilerleyişe geçti, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik top ve obüs atışları gerçekleştirildi.

- Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin öldü, 46 kişinin yaralandı. Roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın BM sözleşmesi ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şanlı ordumuz önemli bir harekata girişmiştir. Bu harekatın arkasında desteğimiz tamdır. Bir an önce başarıya, hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Mehmetçik'in burnu kanamadan harekatın hedefine ulaşıp ülkemize geri dönmesini diliyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Ümit ediyorum ki en kısa zamanda barış ve huzur tesis edilerek geriye çekilinir ve problem halledilmiş olunur." dedi.

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 4 farklı yere roket isabet etti. Saldırılarda 4'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.

- Kilis kent merkezinde 2 mahalleye 4 roket düştü.

- Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

- Afrin'e yönelik düzenlenen operasyon hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında soruşturma, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında da inceleme başlatıldı.

- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında TSK'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlardan dolayı Diyarbakır'da soruşturma başlatıldı.

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- TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 14 nokta terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarıldı.

- TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ve 3 köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Şunu çok açık, net söylüyorum: Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir." ve "Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok." açıklamalarında bulundu.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek." dedi.

- OHAL çerçevesinde KHK kapsamındaki düzenlemeyle darbe ve terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin duruşma için ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda giyecekleri "tek tip kıyafetler" Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirildi.

- Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar, 24 Ocak'tan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, şehit oldu.

- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat etti.

- Diyarbakır'da görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında yargılanan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

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- TSK'nın topçu birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı.

- TSK tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı. ÖSO, TSK'nin desteğiyle Ömer Uşağı ve El Hammam köyü ile çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.

- Genelkurmay Başkanlığından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 günde 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Zeytin Dalı Harekatında Kilis'in Gülbaba köyünün doğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından Ayaş ilçesi Bayat Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

- DEAŞ'ın sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

- Bolu'daki Seben Gölü'nün içinde kalan ve kıyıya yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan cami, 2 yıl süren yol yapım ve tadilat çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

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- Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta ilk kez görev alan ATAK helikopterleri yerli üretim "Cirit"le terör hedeflerini vurdu. Bölgeye askeri sevkiyat devam ediyor.

- Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedef hava kuvvetlerine ait 27 uçakla imha edildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Erdoğan, telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti.

- Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor." dedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlı Ilıcak hakkında, kapatılan Bugün gazetesindeki, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısı nedeniyle müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

- Erzurum'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Hüseyin Gülen, ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşa ateş açan askerlerin tüfeklerinden şarjörlerini çıkarırken kolundan vurulan Samsunlu gazi Adnan Çilingir, Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirildi.

- Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'e atılan 2 roket, Çalık Camisi ile bir eve isabet etti. Akşam namazı için camide bulunan cemaatten 2 kişi hayatını kaybetti, toplam 11 sivil yaralandı.

- Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler ile üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller ve nöbet noktaları ele geçirildi.

- Erzurum'da, Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen gösterilere gerektiği gibi müdahale etmediği için disiplin cezası verilen FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'a yargılandığı davada, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne giderek harekat hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirterek Zeytin Dalı Harekatı'nın netice alınana dek süreceğini ve Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini bildirdi.

- Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin kırsalındaki mevzileri obüs ve top atışlarıyla ateş altına alındı.

- Türkiye'nin terörle mücadelesine destek için aralarında yazar, akademisyen, bürokrat, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 126 kişinin öncülüğünde yayınlanan bildiri, internet üzerinden imzaya açıldı. 5 dilde yayınlanan bildiriye imza verenlerin sayısı ilk gün 3 bini aştı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 21 ilde FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen 129 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle yargılanan bazıları eski 22 askeri personelden 6'sına, 12 yıl 6 aydan müebbete kadar değişen hapis cezaları verildi.

- Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde ibadet sırasında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Tarık Tabbak ve terzi Muzaffer Aydemir, son yolculuklarına birlikte uğurlandı.

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- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Afrin'de operasyonlar yapılıyor. Yapılmalı mı? Evet, yapılmalı, hiçbir itirazımız yok. Kahraman ordumuza sonuna kadar güveniyoruz." dedi.

- Bakanlar Kurulu kararıyla metal işçilerinin grev kararı ertelendi.

- Başkentte yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.

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- Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir evde bulunan 2 kişi yaralandı.

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, PYD/PKK mensuplarının Kilis merkezine yönelik roketli saldırısında hasar gören binada incelemelerde bulundu.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Kilis'e bugün yapılan saldırı sonrasında hedef tespit vasıtaları ile mevkileri belirlenen PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne ait hedeflerin, Fırtına obüsleri ile ateş altına alınmasını 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yerinden izledi. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütüleceğini bildirdi.

- CHP'li Umut Oran, 3 yıldır sürdürdüğü Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcılığı görevinden, "SE, Suriye'deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor" başlıklı açıklaması üzerine "Mehmetçik'in Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum." diyerek istifa etti.

- Niğde'nin Bor ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti. Fabrika sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

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- Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin bahçe duvarına isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda bazı evlerde hasar oluştu.

- İçişleri Bakanlığı, yaptıkları açıklamada "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdikleri, suçu ve suçluyu övdükleri, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

- İçişleri Bakanlığından, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak'a yaklaştırılmadığı bildirildi.

- Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ile sahil güvenlik botunun Kardak Adaları bölgesine girme girişiminin, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlendiğini bildirdi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hücumbotla çelenk atmak üzere Kardak'a gelen Yunanistan Savunma Bakanı'nın (Panos Kammenos) bölgeye yaklaştırılmamasına ilişkin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.

- Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'da, şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

- Kore gazisi Selahattin Erzincan, Samsun'da 88 yaşında vefat etti.

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- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi.

- İçişleri Bakanlığınca, terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Demet Taşar'ın da arasında bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

- Sağlık Bakanlığınca, "amaçları dışında faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin görevine son verilmesi istemiyle dava açıldı.

- Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan El Hamam Köyü'nde terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi. Zırhlı ambulansla sınır hattına kurulmuş UMKE ilk yardım merkezine getirilen kadın, sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edildi. Suriyeli zihinsel engelli kadına, kimlik bilgilerine ulaşılamadığı için "Afrin" ismi verildi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın da arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan iddianame düzenledi.

- Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Vakıf binasındaki aramalarda gizli geçit ortaya çıkarıldı, kayıt dışı 364 bin lira ele geçirildi.

- Van'ın Gürpınar ilçesinde, tırın şerit ihlali yaparak karşı istikametten gelen yolcu minibüsüne çarpması sonucu 3'ü güvenlik korucusu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

- Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Grup Toplu İş Sözleşmesini bağıtladıklarını, anlaşmaya varılan iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24,63 olduğunu bildirdi.

- Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Erzurum'da, halk arasında "morgeven" olarak bilinen ebenusa ait yeni bir türü buldu.

- İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile 4 şüpheli tutuklandı.

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- İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda görevli sivil personel Yasin Tanboğa şehit olurken, görevli bir sivil personel ile bir asker yaralandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.

- Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.

- FETÖ'nün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 5 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bir sanığın ise beraatına karar verdi. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan Selin Koca'ya, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak Koca'nın 107 bin 200 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

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- Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıda, toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği bildirildi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

- Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılması hükme bağlandı.

- CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayı olacağını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, elinde bir dosya ile CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

- Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin Suriye ve Iraklıların da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 18 sanığın ise beraatine hükmeden mahkeme, firari 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

- FETÖ'nün KPSS hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 6 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sınavla kamu görevine atandığı belirlenen sanıklardan Emre Dolunay ve Firuzan Duru Doğruöz'e, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak Dolunay'ın 236 bin 520, Doğruözü'ün 59 bin 760 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Kırmızı bültenle aranan terör örgütü bir DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.

- Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı.

- Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.

- Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

- Tunceli'de 30 bölgenin 1 Eylül'e kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" edildiği bildirildi.