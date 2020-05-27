Türkiye'de 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?

14 yaş altı, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olarak 3'e ayrılan gruplara, haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkma izni verilmesi devam edecek.

Buna göre;

14 yaş altı çocuklar, her çarşamba 11.00-15.00 saatleri arasında,

15-20 yaş arası gençler, her cuma 11.00-15.00 saatleri arasında

65 yaş üstü vatandaşlar ise her pazar günleri sokağa çıkabiliyor.

Bu yasakların tamamen ne zaman kalkacağına ilişkinse henüz bir karar alınmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu grupların evde kalmaları gerektiğini bir kez daha yineledi.

Koca, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" diye yazdı.