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Korona Virüs Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
Korona Virüs

Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:34:00 -
Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 463 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 857 bin 540 doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

 

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