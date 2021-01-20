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Korona Virüs Türkiye’de 19 Ocak Coronavirüs salgının tablosu ne durumda?
Korona Virüs

Türkiye’de 19 Ocak Coronavirüs salgının tablosu ne durumda?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Ocak koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğu bildirildi. Türkiye'nin koronavirüs salgını kapsamında aldığı önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş olduğu açıklandı. Peki vaka sayısı 19 Ocak’ta kaç oldu? 19 Ocak tablosunda son durum ne? İşte haberin detayları…

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:20:00 -
Türkiye’de 19 Ocak Coronavirüs salgının tablosu ne durumda?

Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verilerini açıklıyor.19 Ocak tarihli koronavirüs tablosuna ilişkin testler sonrasında 6.818 vaka sayısı tespit edilirken toplam vaka sayısı 2.399.781 oldu.

Koronavirüs salgınından dolayı kaç kişi öldü?

19 Ocak Coronavirüs salgını tablosuna ilişkin 175.133 kişiye test yapıldığı açıklandı. Testler sonrasında 761 hasta olduğu bilgisi verildi. 167 vatandaşımızla beraber toplam 24.161 kişi hayatını kaybetti.  7.218 vatandaşımız ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

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