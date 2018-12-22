Türkiye’de 175 bin öğrenciye kitap desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, bir yayınevinin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ortaokul ve lise öğrencilerine yardımcı ders kitabı dağıtımında bulundu. 17 ilde 34 bin kitap seti ve 141 bin 991 adet tekli kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımlardan 175 bin 991 öğrenci istifade etti.

Yardım dağıtılan 17 ilin isimleri ise şu şekilde:

Van, Hakkari, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak.