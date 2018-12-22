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Türkiye’de 175 bin öğrenciye kitap desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, 17 ilde eğitim öğretim hayatına devam eden 175 bin ortaokul ve lise öğrencisine yardımcı ders kitabı dağıttı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:46
Türkiye’de 175 bin öğrenciye kitap desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, bir yayınevinin destekleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ortaokul ve lise öğrencilerine yardımcı ders kitabı dağıtımında bulundu. 17 ilde 34 bin kitap seti ve 141 bin 991 adet tekli kitap dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımlardan 175 bin 991 öğrenci istifade etti. 

Yardım dağıtılan 17 ilin isimleri ise şu şekilde:

Van, Hakkari, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:46
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Şırnak
  4. Batman
  5. Van
  6. Şanlıurfa
  7. Siirt
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Kars
  11. Hakkari
  12. Erzurum
  13. Erzincan
  14. Diyarbakır
  15. Bitlis
  16. Bingöl
  17. Ağrı
  18. İHH İnsani Yardım Vakfı

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