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Türkiye’de 17 milyon büyükbaş ve 45 milyon küçükbaş hayvan var

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığının 17 milyonun, küçükbaş hayvan varlığının ise 45 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 16:52
Türkiye’de 17 milyon büyükbaş ve 45 milyon küçükbaş hayvan var

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Türkiye’de büyükbaş hayvan varlığının 17 milyonun, küçükbaş hayvan varlığının ise 45 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sığırlarda Döl Verimliliğini Arttırma Projesi Bölge Toplantısı” Samsun’da gerçekleştirildi. İl Müdürü Nail Kırmacı açılış konuşmasında, “Ülkemizde büyükbaş hayvan varlığı 17 milyonun ve küçükbaş hayvan varlığı 45 milyonun üzerindedir. Sağmal hayvan sayımız 6 milyonun üzerinde olmakla birlikte her yıl kesime giden sığır sayısı 3 milyon 600 bin civarındadır. Ülke genelinde sağmal hayvanlardan yeterli döl verimi sağlayarak ve buzağı kayıplarının önüne geçerek hayvan sayımızı arttırmayı hedeflemekteyiz” dedi.


Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ise konuşmasında, “Ülkemiz tarımsal ve hayvansal faaliyetler bakımından gelişmekte olan bir ülke konumundadır. Son yıllardaki gelişen refah düzeyinin ve nüfus artışının etkisiyle gıda tüketimi artmıştır. Özellikle gıda tüketiminde hayvansal proteinin önemi büyüktür. Bu nedenle gerekli hayvan ihtiyacımızı karşılamak için iki doğum arasındaki süreyi azaltarak döl verimini artırmalı ve hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak için ise kaba yem üretimimizi artırmalıyız” ifadelerini kullandı.


Açılış konuşmalarının ardından Bakanlık konu uzmanlarından Ziraat Mühendisi Hakan Ülgey “Döl Verimi İzleme Sistemi”, Veteriner Hekim Dr. Hüseyin Kinet “Suni Tohumlama Uygulaması”, Veteriner Hekim Kiraz Özkan “Döl Verimliliği ve Döl Verimliliğini Etkileyen Hayvan Hastalıkları”, Ziraat Mühendisi Ali Rıza Akıncı ise “Sığırlarda Bakım Besleme” ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.


Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, 14 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğü sistem sorumluları ve Damızlık Birliği personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:52
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