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Korona Virüs Türkiye’de 11 Şubat Koronavirüs salgının tablosu ne durumda?
Korona Virüs

Türkiye’de 11 Şubat Koronavirüs salgının tablosu ne durumda?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 11 Şubat koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve vefat sayısı merak konusu oldu. Peki, vaka sayısı 11 Şubat’ta kaç oldu? 11 Şubat tablosunda son durum nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:19:00 -
Türkiye’de 11 Şubat Koronavirüs salgının tablosu ne durumda?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel tabloyu yayınladı. Türkiye'nin 11 Şubat tablosuna göre vaka sayısı 2.564.427'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 27.187 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye’de 11 Şubat koronavirüs salgının tablosu ne durumda?

 

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.
Bu verilere göre, son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 660 oldu.
Son bir gün içinde 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının bitmesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.
Test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 564 bin 427, vefat sayısı 27 bin 187, ağır hasta sayısı 1.256 oldu.

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