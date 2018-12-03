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Bakan Selçuk: Türkiye’de 10 yılda kadın istihdamı yüzde 63 arttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2008 yılından bu yana kadın istihdamının yüzde 63 arttığını açıkladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:56
Bakan Selçuk: Türkiye’de 10 yılda kadın istihdamı yüzde 63 arttı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere Burkina Faso’ya giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2008 yılından bu yana kadın istihdamının yüzde 63 arttığını belirtti. 

Kadının işgücüne katılımını, ekonomik kalkınma için önemli gördüklerini belirten Bakan Selçuk, kadınların işgücüne katılım oranının da  yüzde 34’e yükseldiğini ve hedefin 2023’e kadar bu oranı yüzde 41’e çıkarmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: 

"İstihdam edilen kadın sayısı 9 milyon 121 bin"


“2018 yılı Temmuz ayı itibariyle ülkemizde istihdam edilen kadın sayısı 9 milyon 121 bine çıktı. Kadın istihdam oranı, yüzde 29.7’ye, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34.7’ye yükseldi. Türkiye olarak, İslam ülkelerinde ailenin ve kadının statüsünün güçlendirilmesi ve kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almaları için çalışıyoruz.  Kadınlarımızın yüzde 97’sinin doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlandığını ve bebeklerini hastane ortamında dünyaya getirdiklerini gururla ifade edebiliriz. Bebek ölüm oranları son 5 yıl içinde yüzde 24 oranında azalmıştır.” 

Kadınların karar alma mekanizmalarından bulunmasının kadın bakış açısının politikalara yansıması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, son 16 yılda parlamentodaki kadın milletvekili oranın yüzde 4.4’den yüzde 17.45’e yükseldiğini ve ayrıca uzmanlık gerektiren mesleklerde kadın oranının yüzde 33 bandının çok üstünde olduğunu belirtti. 

İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak da ALLY for Future Genç Kadınlar Liderlik Programı ile kadınların liderlik becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini söyleyerek “45 ülkeden 55 genç kadın bu programa katılarak yaşam boyu sürecek bir dayanışma ağında yerlerini aldılar.  Bu programın daha güçlü bir Müslüman kadın neslinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Konferansta ele alınan diğer projelerin yanı sıra, kadınlar için tasarlanan Mülteci Güçlendirme Merkezi projesinin altını çizmek istiyorum. İlki Türkiye’de başlatılacak olan bu projenin, yoğun sayıda mülteciye ev sahipliği yapan diğer ülkelerde de uygulanması planlanıyor" dedi.



Başkanlığını Dr. Esra Albayrak’ın üstlendiği Kadın Danışma Konseyi’nin önerileri çerçevesinde ilk defa verilen Kadın Başarı ÖdüllerineAsya bölgesinden Türkiye (Kadın ve Demokrasi Derneği), Arap bölgesinden Filistin (Hiba Nazmi Al Hamdi) ve Afrika Bölgesinden Burkina Faso (RAMA Vakfı) layık görüldü.

Bakan Selçuk ve Albayrak, Burkino Faso Cumhurbaşkanı Roch March Kabore ve First Lady ile de bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arası tecrübeler aktarıldı, işbirliği fırsatları değerlendirildi. 

Bakan Selçuk, konferansın ardından İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.  

Görüşmede İİT üyesi ülkelerde kadınların güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar konuşuldu. Ayrıca Afganistan, Endonezya, Bangladeş, K.K.T.C, Lübnan, Mali, Pakistan ve Yemen heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:56
  1. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. kadın istihdamı
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR17 dk önce
    Aferin bakan ve akp çok iyi iş çıkardınız. Aileyi bitirdiniz. çocuk ve nesli fotoğraf karelerinde görürsünüz. Ailede huzur kalmadı sayenizde. Vebalini Allah elbet soracak.Reis 3-4-5 çocuk diyodu, şimdi 40 yaşın üstündeki vekil ve kariyer sahiplerinin düğünlerine gidiyor. Reis Lütfen uyan Ümidimiz önce Allah sonra sensin. Her kabine öncekinden sıkıntılı. mahalli seçimler iyi uyanış olur İNŞAALLAH.
  • kayakaya36 dk önce
    Aferin çocuklar çok iyi bir iş başardınız. Aileyi bitirdiniz. Bir de kadın istihdamı ile övünme garabetiniz başladı. Hayırlı olsun.
  • yusuf toygunyusuf toygun56 dk önce
    "kadın istihdamı" asgari ücreti açlık sınırının altında tutmanın garantisidir. bir milleti kadını ve erkeğiyle kapitalizme köle etmek istiyorsanız o ülkede işçi sayısını artırıp patronlara seçenek sunarsınız...aksi takdirde kimse asgari ücrete kimseyi çalıştaramazdı.
  • SükrüSükrü1 sa önce
    Sevgili Akit, bu ... çanak tutmalısın
  • BravoBravo1 sa önce
    Aileyi ve ahlakı , şuursuzca bitirmeye çalıştığınız resmin bir parçası da " kadın istihdamının artmasıyla övünmenizdir".Bırakın artık bu feminizm yaklaşımlarını .,yerli ve milli özümüze uygun Politikalar üretin. ancak Böylelikle aile bakan olunur.Yoksa yaptığınız tahrip ve YIKIMdır.Bu milletin bedduasını alıyorsunuz
Bugünkü Akit

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