Türkiye, Zincirleri Kırmıştır!

Daha birkaç gün önce Akdeniz’de deniz tatbikatıyla ülkemizin karada ve denizdeki son tatbikatlarıyla gücünü, iradesini ve bölgeye hakimiyetini ispat etmiştir. Allah’ın izniyle, daha dün Amerikan gazeteleri, Akdeniz’de ve Ortadoğu’da, Rusya’ya rağmen, Türkiye’nin izni olmadan hiçbir projenin hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu ve buna benzer pek çok haber ve yorumlar dünya basınında yerini almaya devam edecektir.

Hatta Arap Birliği teşkilatındaki ortak bildirilerinde Türkiye’nin Libya’daki üstünlüğünü ve haklılığını tasdik etmek zorunda kalmıştır. Almanya’daki gazete yazarları, Türkiye SİHA’larının Libya’ya yani Hafter güçlerine karşı kazanılan bir zaferi getirmiştir demektedirler. Hatta bazı dünya medyası yazarları ve uzman olan yorumcular, Libya’da var olan Rusya ve BAE birliklerinin hiçbir varlık göstermediklerini gözler önüne serebiliyorlar Türkiye’ye karşı…

Ne yazık ki, ülkemizin dışa bağımlı siyasetçilerini başta CHP ve diğerleri hâlâ Suriye’de ve Libya’da ne işimiz var diyebiliyorlar. Bu adamlar Türkiyemizin insanları asla olamazlar.

Bunlar olsa olsa zihinleri bulanık, gönülleri Türkiyemizin düşmanları dış alemle beraber gönül bağı olan sol, batıcı, taklitçi kukla zihinlerdir.

Bu zihinler bugüne kadar hep yok oldular. Yine de yok olmaya mahkûmdurlar. Çünkü yerli, milli, samimi değiller de onun için.

Ayasofya konusunda da tam bir Batıcı taklitçidirler. Onlar ne derse yapabilen iradeleri olmayan kuklalardır. Bir örnek verelim de yazımızı okuyacak dostlarımızı bilgilendirmiş olalım. Şöyle ki, 1926 yıllarında Ayasofya değil, hatta Sultanahmet Camii’nin bile resim sergi müzesi olmasını teklif etmiş olan CHP batıcı zihniyetleri. Bugünün CHP’sinde Sultanahmet Camii’nin müze yapılmasını açık açık teklif edebiliyorlar. Kaboğlu diye CHP’li bir şahıs da Ayasofya’nın, Sultan Ahmed’in de müze yapılmasının gerektiğini savunabiliyorlar. Bu zihniyet hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecektir.

Fakat ülkemiz emin adımlarla geleceğe ilerlemeye devam edecektir Allah’ın izniyle. Devran dönüyor ama onların dediği ve düşündükleri istikamette olmayacaktır. Yeter ki biz Müslümanlar doğru yerde, haklı gerekçelerle azmimizi koruyabilelim. Allah doğru olanları zafere ulaştırmıştır. Bizler birbirimizi, ülkemizi, değerlerimizi sevebilelim. Karar yüce Yaratıcınındır.