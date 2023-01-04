'Türkiye Yüzyılı'nda - Türkçe devrimi - sözüm meclisten dışarı'

Kendini çağdaş zanneden medeniyetlerin nasıl tek dişi kalmış birer canavar olduklarını, bugüne dek ağızlarını her açışlarında defaatle sınanarak tecrübe ettik. 2000’li yıllara kadar bildiklerimizi hep içimize attık. Yalnızca duyduklarımızı ve bize şart koşulanı konuştuk. O günlerde sustuklarımız içimizde ne büyük dert olmuş meğer! Son yirmi yıldır, o amansız derdin tedavisi için büyük uğraşlar verdik. Bu uğurda; ayağa kalkabilmek, yeniden dipdiri olabilmek için milletçe özümüzden beslendik. Özü şifalı bir milletiz nihayetinde… Özümüze döndükçe, sözümüz de güzelleşti. Üstü örtülü, kırk bohça altında gizlenen tüm güzelliklerimizin keşfine çıktık. Artık sergi zamanı. Ulusların şahitliğinde, kazanmış olduğumuz tüm başarılarımız sonucu; artık konuşulmak da haklı gururumuz olmalı! Onun bunun sözünü konuşmak tembellerin işi… Bugün bulunduğumuz konum itibariyle ve biz bize yeten taraflarımızdan aldığımız güçle; başkalarını konuşmaya, di’li geçmiş zamanla yetinmeye bir son vermeliyiz. Bu alanda büyük bir şahlanış, etkili bir sıçrayış gerçekleştirerek dünya genelinde konuşulan bir dil olmaya azmetmeliyiz.

Edebiyat, kültür, siyaset ve ekonomi alanında etkili olan toplumlar; aynı zamanda dünya genelinde “bilim dili” olma anlamında da etkili olmaya başlamış demektir. Peki Türkiye yüzyıla damgasını vurmaya niyetlenmişken; dünya genelinde Türkçe’nin de şanı yüceltilebilir mi? Bir dilin, bilim dili olabilmesi için; zengin çağrışımlar yapan kelimelere, bilim ve düşünce üreten bir terminolojiye sahip olması gerekmez mi? Bu minvalde; Türkçe’nin tarihi ve edebi zenginliği, dünya üzerindeki yaygınlığı, taşıdığı söz varlığı ve kültürel değeri göz önünde bulundurulduğunda bilim dili olma yolunda gerekli niteliklere sahip olduğunu pek tabi görebilmek mümkün.

Peki ama Türkçe’yi bilim dili yapmaktan alıkoyan engel nedir? Konuşacak sözümüz mü yok? Başkaları çok yüksek sesle konuşup bizi bastırıyor mu? Tembel miyiz? Susturuluyor muyuz? Yetmiyor mu bildiklerimiz? Bugün baktığımızda karşılaştığımız tablo çok vahim. Türkçe’nin sadeleştirilmiş olmasıyla kullandığımız kelime adedi çok düşük seviyede. Eğer Osmanlı Türkçesi olan eski Türkçe’yi “Osmanlıca” diyerek ayrıştırmamış olsaydık, kendi dilimizin kaynağını kendimize yabancılaştırmasaydık; bugün bu kadar sığ cümlelerle konuşuyor olmazdık diye düşünüyorum. Çünkü Osmanlıca Arapça değil; Türkiye’nin eski Türkçe’sidir. Ve bu zenginliği ötekileştirmeden; aslımızı, gelecek neslimiz için yeniden sözlüğümüze dahil etmemiz gerekir. Dahası Türk dil ailesi diğer Türk devletleri’yle de birleştirilmeli, Latin alfabesinin kaynaklığında ortak kelimeler belirlenmeli ve tüm dünya üzerinde Türklerin hakimiyeti artırılmalıdır. Zor mu? Tabii ki kolay değil. Biz de kolay lokma peşinde değiliz zaten!

Beş mesnevi sahibi ilk sanatçı, şiirlerinin çoğunluğunu Türkçe yazmış, üstün bir bilgin ve devlet adamı, Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Türk diline en büyük hizmet eden kişi olarak tanınan; Ali Şîr Nevâî’nin Türkçe’yi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışırkenki şu veciz satırları ne hoştur: “Türkçe’nin derinliklerine dalınca, gözlerime on sekiz bin evrenden daha yüksek bin evren göründü.”

Birçok niteliğe sahip Türk dili; genel çizgileri esas alındığında medeniyet ve bilim dili olma yönünde vasfı çok, hatrı büyük. Eh, bu zorlu süreçte hatır da bir yere kadar; yürekli olmalı ve taşın altına elini koyabilmeli insan. Yeryüzünün etkili dili olabilmek için, Türk dili ve edebiyatının; çeşitli eğitim, kültür ve sosyal politikalarla geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve dünyaya açılması sağlanabilir; bir diğer husus da, Türkiye ve diğer Türk devletleri arasındaki irtibat güçlendirilmelidir... Birincisi ihtiyacın görünen yüzü, diğeri arka plandaki derinliği sağlaması açısından önemli! Anlayacağınız katmerli destek…

Artık dünyaya yön veren konumunda bir ülke olarak, başı sağlam çekebilmenin de hakkını vermek adına; “Türkiye Yüzyılı” Türkçe’nin damga vurduğu bir çağ olmalıdır. Biz susarsak başkaları konuşur. Demem o ki; ortamda en itibarlının sözü dinlenir. O varken başkasına söz düşmez. Öyle böyle değiliz biz! İtibarımız asil soylu; sözümüz şaşmaz oktur; hem de yabancı dilleri lâl edecek bir ok… Vesselam!