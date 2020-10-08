Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den 81 il valisine çağrı: Haksızlık yapmayın, o öğretmenlerimize başarı belgelerini verin

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

“Dijitalleşme eğitim-öğretim ortamını asla temin etmiyor”

Salgın sürecinde yapılan eğitimin sadece Türkiye’de değil dünyada hiç yaşanmayan bir durum olduğunu hatırlatan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, “Dijitalleşme bir imkan sunuyor ama; öğretmen, okul ve öğrenci birlikteliğiyle şekillenen eğitim-öğretim ortamını asla temin etmiyor.” şeklinde konuştu.

“Okullar virüs yuvası olabilir mi?”

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde alınan kararlar doğrultusunda okullarda pazartesi itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağına dikkat çeken Latif Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Velilerimizin endişe duymasına gerek yok. Okullarımızda azami düzeyde tedbirler alınmamaktadır. Bazen ‘okullar virüs yuvası olabilir mi?’ deniyor… Bu mümkün ve dünyanın pek çok yerinde oldu, okullar yeniden kapatıldı. Elbetteki herhangi bir sorun olması durumunda sağlık konusu öncelik olmalıdır”

Latif Selvi’den 81 il valisine çağrı: Bu haksızlığı yapmayın!

Türkiye’nin her bir köşesinde öğretmenlerin ‘Vefa Sosyal Destek’ gruplarında yer aldıklarını hatırlatarak 81 ilin valisine seslenen Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın valilerimizin bir kısmından şikayetimiz var. Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili valilerimizden şikayetçiyiz. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılar yazılmış ve uyarılar yapılmış olunmasına rağmen öğretmenlerimize bir başarı belgesini çok görüyorlar. Bu haksızlığı yapmalılar. Bu arkadaşlarımız gerçekten de fedakarca bir hizmet ettiler. Bu vazifeyi yapan tüm arkadaşlarımıza başarı belgeleri verilmelidir. Sizin açınızdan bu başarı belgeleri çok önemli olmayabilir ama özellikle öğretmen arkadaşlarımız için bu önemlidir. Tarihi görev yapan öğretmenlerimiz takdir edilmelidir.”

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