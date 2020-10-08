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Gündem Türkiye yüz yüze eğitime gerçekten hazır mı? Latif Selvi canlı yayında anlatıyor
Gündem

Türkiye yüz yüze eğitime gerçekten hazır mı? Latif Selvi canlı yayında anlatıyor

Yüz yüze eğitim önümüzdeki pazartesi başlıyor. Türkiye’nin tüm bölgelerindeki okullarda gerçekten koronavirüs tedbirleri alındı mı? Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında tüm ayrıntıları anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:58:00 -
Türkiye yüz yüze eğitime gerçekten hazır mı? Latif Selvi canlı yayında anlatıyor

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Okullarda yüz yüze eğitim 1'inci sınıfların ardından 12 Ekim’de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başlıyor. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, kamuoyunda merak edilen tüm soruların yanıtlarını ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yanıtlıyor. 

Sizler de Yeni Akit’in YouTube kanalımız üzerinden soru, yorum ve görüşlerinizle programa katılabilirsiniz. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

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