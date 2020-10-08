Türkiye yüz yüze eğitime gerçekten hazır mı? Latif Selvi canlı yayında anlatıyor
Yüz yüze eğitim önümüzdeki pazartesi başlıyor. Türkiye’nin tüm bölgelerindeki okullarda gerçekten koronavirüs tedbirleri alındı mı? Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında tüm ayrıntıları anlatıyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Okullarda yüz yüze eğitim 1'inci sınıfların ardından 12 Ekim’de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başlıyor. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, kamuoyunda merak edilen tüm soruların yanıtlarını ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yanıtlıyor.
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