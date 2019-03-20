AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açık. Türkiye büyük, temel sorunlarını çözdü. Türkiye, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her alanda temel altyapı sorunlarını çözdü. Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Ünal, 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yatırımın şehre ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de 1960 yılından 2002'ye kadar 36 hükümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, hükümetlerin ortalama görev sürelerin 1,5 yıl olduğunu ifade etti.

Ünal, koalisyonlar, istikrasız dönemler ve parçalı siyasetin Türkiye'ye büyük sıkıntılar yarattığına dikkati çekerek "2002'den bugüne baktığınızda geride kalmış tek bir sorun söyleyebilir misiniz? Sorunları çöze çöze gelmişiz." diye konuştu. Türkiye'nin 2013'te IMF'den kurtulduğu, 125 milyar avro değerinde 3 proje açıkladığını aktaran Ünal, akabinde Gezi Parkı olaylarının başladığını hatırlattı.

Gezi Parkı olaylarının sonra 17-25 Aralık darbesi, 6-8 Ekim olayları ve MİT tırları operasyonun yapıldığını hatırlatan Ünal, bunların da başarısız olduğunu ve 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde oynanan oyunların tamamının Türkiye'de oynanmaya çalışıldığını ama sonuç alamadıklarını anlatan Ünal, "Çünkü bizim milletle birliğimiz var da o yüzden sonuç alamadılar. Biz bu kadar saldırıya rağmen Türkiye'yi büyütmeye, sorunları çözmeye devam ettik mi? Ettik. Vesayeti ortadan kaldırıp hükümet sistemini değiştirdik mi? Değiştirdik." dedi.

Ünal, eskiden kararı siyasetçilerin değil kendisini devletin sahibi sanan Ankara'daki bir avuç vesayet elitinin verdiğini belirterek "Bunları darmaduman ettik. 1950'de Adnan Menderes'in 'Yeter söz milletindir.' dediği aşamayı 'Yeter söz de karar da milletindir.' diyerek tamamladı Recep Tayyip Erdoğan. Devleti milletin seçtikleri yönetir. Buna alışmakta zorlandılar, hala zorlandılar. Söz de karar da milletindir. Millet, devleti yönetir." değerlendirmesini yaptı.

- "Amaçları ekonominin çatısını çökertmekti"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele vererek ülkeyi vesayetçi hükümet yapısından kurtardığını vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

"13 Ağustos 2018'de, 15 Temmuz'da demokrasimize yapmak istediklerini ekonomimize yapmak istediler. Londra merkezli bir kur saldırı yaşadık. Amaçlar doları 10 liraya çıkarıp ekonominin çatısını çökertmek ama ekonominin tek çatı altında toplanmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar verme yeteneğiyle gece saat 02.00'de 7,40'da durduruldu ve 5 liraya kadar indirildi."

- "Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açık"

Birilerinin yine felaket tellallığı yaptığına dikkati çeken Ünal, seçimlerden sonra ekonomik daralmanın olacağı yalanının gündeme geldiğine dikkati çekti. Ünal, birçok sorunu çözdüklerini aktararak şunları kaydetti:

"Bundan sonra önümüzde hangi sorun olursa olsun çözeriz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi, deneyimiyle, AK Parti kadrolarının, bizim çözemeyeceğimiz sorun yok. Şu anda dünyada sorun çözme kapasitesi en yüksek siyasi hareket AK Parti'dir. Bir dönün bakın, sorun çözebilecek, milleti taşıyacak, derini kendi derdi bilecek bir muhalefet var mı? Yeni Zelanda'daki katliamı İslam'a ve Müslümanlara bağlayabilecek kadar gaflet içerisinde olan bir anlayış bu ülkenin sorunlarını çözebilir mi? Çözemez. Şundan emin olun, Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açık. Türkiye büyük, temel sorunlarını çözdü. Türkiye, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda her alanda temel altyapı sorunlarını çözdü. Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor."

Konuşmanın ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Ünal, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı tarafından Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.