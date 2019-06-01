0553 313 94 23

"Türkiye yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir"

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak:- "Kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde önümüzdeki 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor. Çoğunluğunda eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı bu yapılarda enerji verimliliği sağlanırsa büyük oranda tasarruf mümkün. Ayrıca daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda ise Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir"

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
"Türkiye yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir"

İSTANBUL (AA) - Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde gelecek 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlandığını belirterek, "Çoğunluğunda eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı bu yapılarda enerji verimliliği sağlanırsa büyük oranda tasarruf mümkün. Ayrıca daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda ise Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir." ifadelerini kullandı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada hızla değişen ekonomik güç dengeleri ısınma sektöründe yansımasını tam konsantre halde buluyor. Isıtmada dünyasının merkezinin artık Avrupa olmadığını, bu alanda G7 ülkeleri, içinde Türkiye'nin de bulunduğu E7 ülkeleri karşısında giderek önemini yitirdiğine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO'su Ender Çolak, global ekonomik konjonktürün, E7 ülkelerinin 2050'de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösterdiğini belirterek, “Güç bir dönemden geçiyor olabiliriz ama çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Biz de rotamızı ihracata çevirdik ve ihracat ciromuzu 2019 yılında avro bazında yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, ısınma sektöründe çok köklü değişimler yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar 10 yıl içinde Avrupa'da kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da zaman içinde yok olacağı gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarında, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor.

Avrupa'da doğalgazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa'da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. BDR Thermea'nın kısa süre önce Techneco şirketini satın alması bizi grup olarak ileriye taşıdı. Türkiye'de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken biz yüzde 48 büyüdük."

Türkiye’de son iki yılda doğalgaz tüketiminde hem havaların sıcaklığı hem de fiyatların artması nedeniyle düşüş yaşandığını vurgulayan Çolak, öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarının da giderek arttığını hatırlattı.

Çolak, EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi limitini 1 MW’tan 5 MW’a çıkarmasıyla artık ısınmada da elektrik enerjisinin kullanım oranının artacağını belirterek, “Bu nedenle tüketiciler artık doğal gaz yerine elektrikle ısınmayı tercih edecek. Bu da ısı pompalarına olan ihtiyacı ve talebi artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele devletlerin değil, şirketlerin ve bireylerin de sorumlulukları arasında yer alıyor. ErP ile gelen yoğuşmalı teknoloji zorunluluğu yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlayacak. Bu yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf anlamına geliyor. Bu anlamda ErP hem çevreye hem de ülke ekonomisine çok fazla katkı sağlıyor.

Tabi ki 2018'de Enerji Verimliği Direktifi (ErP) nedeniyle Türkiye'de kombi pazarında yüzde 10 küçülme yaşandı. 2019'da ise yüzde 15'e yakın bir küçülme öngörülüyor. Bu arada kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde önümüzdeki 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor. Çoğunluğunda eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı bu yapılarda enerji verimliliği sağlanırsa büyük oranda tasarruf mümkün. Ayrıca daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda ise Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir. Bu arada çatı tipi güneş paneli uygulamaların yaygınlaşması da çok önemli."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
  1. Baymak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para cezası
    1. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    2. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    3. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    4. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    5. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    6. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    7. İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa ile 1..
    8. Bünyan’da 206 Çocuk İçin Bayram Erken..
    9. Odunpazarı personeli etik eğitimi aldı
    10. Madrid'de 5 İngiliz taraftar gözaltına..
    11. LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi
    12. Malatya’da erken bayramlaşma
    13. Başkan Bayırdır, yol arkadaşları ile..
    14. Mantar hastalığı nasıl geçer? Mantar..
    15. 19 kilo 331 gram uyuşturucu ele..
    16. Kayseri’de süne zararlısı ile mücadele..
    17. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    18. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    19. Tatile çıkarken sosyal medya..
    20. Takla atan otomobilde can pazarı: 5..
    21. Düzce’de geçen yıl kazalarda 44 kişi..
    22. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel..
    23. Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması
    24. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    25. Bayram tatiline giden işçiler kaza..
    26. Amasya’da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
    27. Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü,..
    28. GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında..
    29. Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir..
    30. Askeri miğferle öldüren astsubay..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti