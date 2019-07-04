0553 313 94 23

Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Kurulu'nda

Dışişleri Bakanlığı:- "Türkiye’nin 40 sandalyeli Yürütme Kurulu’na bir kere daha üye olarak seçilmesi, ülkemizin Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında uluslararası alandaki güçlü konumunun bir göstergesidir"

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:05
Türkiye yeniden Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Kurulu'nda

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu'na bir kez daha iki yıllığına üye seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, IOC Yürütme Kurulu seçimleri dün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

IOC'ye üye 150 ülkeden 118'inin hazır bulunduğu ve oy kullandığı seçimler sonucunda Türkiye Birinci Seçim grubundan Yürütme Kuruluna 2019-2021 dönemi için iki yıllığına yeniden üye oldu.

Açıklamada, "Türkiye’nin 40 sandalyeli Yürütme Kurulu’na bir kere daha üye olarak seçilmesi, ülkemizin IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu ve aynı zamanda ülkemizin denizcilik alanında uluslararası alandaki güçlü konumunun bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

1960'da kurulan IOC, UNESCO uzman alt organlarından biri olarak okyanusların ve kıyı alanlarının doğası ve buralarda bulunan, canlı ya da cansız kaynaklar hakkında üye ülkelere araştırmalar yaptırıyor ve bu alanda taraflar arasında uluslararası iş birliğini geliştiriyor.

IOC, BM sistemi içinde deniz bilimi alanındaki tek yetkili kuruluş olma özelliğini taşıyor. IOC, uluslararası iş birliği yoluyla sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadele, denize yönelik zararlara ilişkin erken uyarı sistemleri geliştirilmesi ve deniz bilimi alanındaki bilgi düzeyinin arttırılmasına ilişkin hedeflere ulaşılmasını amaçlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:05
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu
  3. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emet’te imar planı çalışmaları
    1. Emet’te imar planı çalışmaları
    2. Hafter güçleri Mitiga Havaalanı’nı..
    3. Ayvat Bendi Tabiat Parkı’na modern..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    5. Ümraniye'de silahlı kavga! 2 aile..
    6. 40 yaş sonrası cilt problemlerine..
    7. Çiğli Belediyesinin başkan..
    8. Havucun merkezi Konya’da hasat..
    9. Köy muhtarı dev afiş yaptırıp köy..
    10. Denizli'de otomobilin çarptığı 3..
    11. Washington Post'a protesto mektubu
    12. Mayıs ayında ihracat oranları arttı
    13. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik
    14. Yazın 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon..
    15. Arçelik, Multimode derin dondurucuyu..
    16. Siirt'te şehit asker için tören
    17. (Özel) Işıl ışıl üçü bir arada
    18. Tamamlandığında Gördes’in yeni cazibe..
    19. LGBT destekçisi şarkıcının konseri..
    20. Merkez, Haziran ayı aylık fiyat..
    21. İstanbul Başakşehir'de altyapı Nedim..
    22. Araç sahiplerine güzel haber! İndirim..
    23. Gazikent Gençlik Merkezi yüzleri..
    24. Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi..
    25. Uyumadan önce yoğurt yemek sağlık için..
    26. GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda..
    27. Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e..
    28. Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
    29. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    30. Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”