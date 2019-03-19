AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye yeniden büyük güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Türkiye yeniden dünya mazlumlarının öncüsü ve sözcüsü olmak durumundadır. Türkiye her alanda eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide çok ileriye gitmek durumdadır." dedi.

Kurtulmuş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük ideallerinin gerçekleşmesi için AK Parti'nin eğitime önem verdiğini söyledi.

Türkiye'nin hedeflerinin çok yüksek olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin hele bizim gibi iddia sahibi olan bir ülkenin, geçmişte büyük medeniyetler kurmuş cihan devletlerine ev sahipliği yapmış olan bir ülkenin çocuklarının mutlaka hedeflerinin çok yüksek olması lazım, iddia sahibi olması lazım, irade sahibi olması lazım. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Bunu sadece gönlümüzü hoş tutmak için söylemiyoruz. Türkiye'nin potansiyellerinin üzerine düşen sorumluluklarının çok yüksek olduğunu bildiğimiz için bunu söylüyoruz. Türkiye yeniden büyük güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Türkiye yeniden dünya mazlumlarının öncüsü ve sözcüsü olmak durumundadır. Türkiye her alanda eğitimde, bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide, sanayide çok ileriye gitmek durumdadır çünkü bulunduğumuz coğrafyada böyle bir yükümlülüğü üzerimize veriyor."

Kurtulmuş, AK Parti'nin en temel özelliğinin Türkiye'yi dünyada yarışan büyük bir devlet ve ülke haline getirmek olduğunu, bunun için devlet-millet kaynaşmasının sağlanması gerektiğini anlattı.

Sanayileşmeye, ülkenin yollarına, Türkiye'nin uluslararası her alanda rekabet etmesine önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Bir ülkenin en büyük varlığı ne topudur ne tüfeğidir. Ne sadece sanayisi ne sadece askeridir. Bir ülkenin en önemli gücü, iyi yetişmiş, gideceği yeri bilen, ülkesi için yüksek idealleri olan genç nesillerdir. Onun için üniversitelere önem veriyoruz, eğitime önem veriyoruz. Sadece okullarda okumak değil, gençlerimizin ufuklarının geniş, imkanlarının geniş, Türkiye'nin geleceği için ve kendisini iyi hazırlayan gençler olmasına dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Külliyenin açılışı gerçekleştirildi.