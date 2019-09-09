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Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip et

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip...

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:04
Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip et

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip...

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşılaşıyor. Türkiye, rakibini yendiği ya da 19 sayının altında yenildiği takdirde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.

İlk yarı skoru:53-50

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:04
  1. Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip et
  2. 2019 FIBA Dünya Kupası
  3. Basketbol

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