Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip et
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip...09 Eylül 2019 Pazartesi 15:04
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye Yeni Zelanda maçı canlı takip...
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşılaşıyor. Türkiye, rakibini yendiği ya da 19 sayının altında yenildiği takdirde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.
İlk yarı skoru:53-50
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