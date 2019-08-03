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"Türkiye yeni bir döneme girmektedir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:43
"Türkiye yeni bir döneme girmektedir"

ADIYAMAN (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor." dedi.

Perinçek, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde 4 Ağustos’ta yeniden tekrarlanacak seçim çalışması kapsamında Adıyaman'a geldi.

Partisinin Besni'deki seçim bürosu önünde bir konuşma yapan Perinçek, seçimi kazanacaklarını, adayları Gazi Sabancı’nın örnek bir başkan olacağını belirtti.

Suvarlı'nın fıstığıyla meşhur olduğunu, tüm dünyaya tanıtarak, pazarlamasını yapacaklarını anlatan Perinçek, "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor. Onun için Türkiye bir karar dönemine girmektedir. Türkiye’nin yeniden üreten, birleşen Türkiye olması, terörü yenmesi, yenilikler üretmesi için bu işe Suvarlı’dan başlayacağız." diye konuştu.

Daha sonra Tuğba ve Emre Pektaş çiftinin düğün törenine katılan Perinçek, bildiği bir Kürtçe türküyü söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:43
  1. Adıyaman
  2. Doğu Perinçek
  3. Vatan Partisi
  4. ziyaret

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