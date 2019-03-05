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Türkiye Yemen’in yaralarını sarıyor

Yemen’de yaşanan iç savaşla birlikte,salgın hastalıklar ve açlıkla mücadele edenbölge halkına Sadakataşı Derneği yardım ulaştırmaya devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 18:14
Türkiye Yemen’in yaralarını sarıyor

Yaşanan iç savaş nedeniyle birçok hastanenin yıkıldığı binlerce insanın sakat kaldığıYemen’de halk sağlık hizmetinden mahrum yaşamlarını sürdürüyor. Sadakataşı Derneği zor şartlar altında yaşayan bölge halkı için mobil klinikprojesini hayata geçirerek sağlık yardımları gerçekleştiriyor.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Ülkede nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

Yemen’e Mobil Klinik

Ülkede hijyen ürünleri temin edememe ve çöken altyapı sistemi nedeniyle salgın hastalıklar baş göstermiş durumda. Yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce insan sakat kaldı.Bombardımanlar sebebiyle birçok hastaneyıkılmış durumda ya da elektrik ve su kullanamamakta. Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki Yemenliler için mobil klinik hizmete açarak, her gün yüzlerce insanın tedavisi ve sağlık kontrollerini yapıyor.

Ülkede yaşanan sağlık sorununa çözüm olmak için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi tarafından 1300 aileye hijyen paketi dağıtımı yapıldı. Sadakataşı ekibi,Marib ve Taiz’de bulunan mülteci kamplarıyla birlikte ayakta kalan hastaneleri ziyaret ederek yaklaşık 3 bin kişiye ilaç dağıtımı gerçekleştirdi.

500 bin kişiye yardım ulaştırıldı

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Yemen’de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yardım bekliyor. Sadakataşı olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak ‘Elini uzat Yemen ölüyor’ çağrısı ile başladığımız çalışmayla yaklaşık 500 bin kişiye yardım ulaştırdık.Yaşanan çatışmalar sebebiyle sakat kalan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan insanlara mobil klinik aracılığıyla tedavilerini gerçekleştirip düzenli kontrollerini yapıyoruz. Bölgede yaşanan kriz bitene kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMENyazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:14
  1. Sadakataşı Derneği

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