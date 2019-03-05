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Türkiye Yemen’in yaralarını sarıyor

Yemen’de yaşanan iç savaşla birlikte, salgın hastalıklar ve açlıkla mücadele eden bölge halkına Türk kuruluşlar, yardım ulaştırmaya devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 15:00
Türkiye Yemen’in yaralarını sarıyor

Yemen’de yaşanan iç savaşla birlikte, salgın hastalıklar ve açlıkla mücadele eden bölge halkına Türk kuruluşlar, yardım ulaştırmaya devam ediyor.


Yemen’de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana can kaybı 30 bini aştı. Yaşanan iç savaş nedeniyle birçok hastanenin yıkıldığı binlerce insanın sakat kaldığı Yemen’de halk sağlık hizmetinden mahrum yaşamlarını sürdürüyor. Zor şartlar altında yaşayan bölge halkı için mobil klinik projesini hayata geçiren Sadakataşı Derneği, sağlık yardımı gerçekleştiriyor.


Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 75’ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korunmaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.



Yemen’e mobil klinik


Ülkede hijyen ürünleri temin edememe ve çöken altyapı sistemi nedeniyle salgın hastalıklar baş göstermiş durumda. Yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce insan sakat kaldı. Bombardımanlar sebebiyle birçok hastane yıkılmış durumda ya da elektrik ve su kullanılamıyor. Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki Yemenliler için mobil klinik hizmete açarak, her gün yüzlerce insanın tedavisi ve sağlık kontrollerini yapıyor. Ülkede yaşanan sağlık sorununa çözüm olmak için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi tarafından bin 300 aileye hijyen paketi dağıtımı yapıldı ve yaklaşık 3 bin kişiye ilaç dağıtımı gerçekleştirdi.



500 bin kişiye yardım ulaştırıldı


Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, "Yemen’de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yardım bekliyor. Sadakataşı olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak ‘Elini Uzat Yemen Ölüyor’ çağrısı ile başladığımız çalışmayla yaklaşık 500 bin kişiye yardım ulaştırdık. Yaşanan çatışmalar sebebiyle sakat kalan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan insanlara mobil klinik aracılığıyla tedavilerini gerçekleştirip düzenli kontrollerini yapıyoruz. Bölgede yaşanan kriz bitene kadar faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:00
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