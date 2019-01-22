Türkiye Yemen’in yaralarını sarıyor

Sadakataşı Derneği iç savaşın sürdüğü ve açlıktan ölümlerin yaşandığı Yemen’e bölgede bulunan acil yardım ekibi koordinasyonunda gıda, su, ekmek, hijyen paketi, ilaç dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Kamplarda tedavi göremeyen hastalara ise mobil klinik ile sağlık hizmeti veriliyor.

22 milyon insan yardım bekliyor

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı 30 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.Ülkede 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor.

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen’inMarib kırsalındabulunan El-Rowda, Jow El-Nesim ve El-Mil mülteci kamplarında yaşayan 3200 aileye un, şeker, pirinç, yağ, konserve ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, 600 hisse kurban eti, 520 tanker içilebilir temiz su, 1100 aileye hijyen kolisi, 135 bin kişiye ise ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Yemen’e Mobil Klinik

Ülkede hijyen ürünleri temin edememe ve çöken altyapı sistemi nedeniyle salgın hastalıklar baş göstermiş durumda. Yaşanan bombardımanlar sebebiyle birçok hastane ya yıkılmış durumda ya da elektrik ve su kullanamamakta. Dernek Yemen halkı için Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki Yemenliler için mobil klinik hizmete açarak, her gün yüzlerce insanı tedavisini gerçekleştirip sağlık kontrollerini yapıyor.

Yaşanan iç savaş ve çatışmalar nedeniyle sakat kalan 550 Yemenliye dernek tarafından tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.

Ülkede yaşanan ilaç sıkıntısına çözüm olmak için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği acil yardım ekibi tarafından düzenli ilaç dağıtımı gerçekleştiriliyor. Sadakataşı ekibi, Marib şehir merkezinde bulunan El-Heya Hastanesi’ni ziyaret ederken700 hastaya ilaç dağıtımı yapıldı.

400 bin kişiye yardım ulaştırıldı

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘Ecdat yadigarı Yemen’de iç savaş sonrası insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Sadakataşı olarak bu duruma kayıtsız kalmayarak ‘‘Elini uzat Yemen ölüyor’’ çağrısı ile başladığımız yardımlardayaklaşık 400 bin kişiye tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su, gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirdik.Bölgeye yardım çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

Destek için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.