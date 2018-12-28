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Türkiye Yemen'e umut oldu

İç savaş, salgın hastalıklar ve açlık yaşanan Yemen'e Umuda Koşanlar Derneği acil yardım ulaştırdı.

28 Aralık 2018 Cuma 14:05
Türkiye Yemen'e umut oldu

Umuda Koşanlar Derneği Yemen’in birçok bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

2015 yılından beri iç savaşından pençesinde boğuşan Yemen’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Kıtlığın baş gösterdiği ülkedeYaklaşık 17 milyon insan gıda temininde zorluk çekiyor.Halk başta güvenlik hizmeti olmak üzere sağlık, eğitim ve barınma hizmetlerinden mahrum durumda yaşıyor. İç savaşın başladığı tarihten itibaren Yemen’de 30 binin üzerinde masum insan hayatını kaybetti.Binlerce ailenin evleri yıkılırken milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Ülke genelinde sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle salgın hastalıklar baş gösteriyor.

Yemen için acil yardım çalışmalarını sürdüren Umuda Koşanlar Derneği Aden, Marib ve El Hudeyde bölgelerinde yaklaşık 3500 kişiye un, şeker, pirinç, süt tozu, konserve ile ekmekten oluşan gıda kumanyasıve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

Umuda Koşanlar Derneği Başkanı, Gamze Özçelik yaptığı açıklamada; ‘‘Her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiği Yemen’de milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Bölgeye tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su ve gıda kolisi dağıtımları yaparak Yemenli kardeşlerimizin yaşadıkları bu zor dönemde yanlarında olmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:05
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