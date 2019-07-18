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Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tunçbilek ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tunçbilek ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.


Kültür ve sanat faaliyetleri ile eğitime yapılan yatırım ve hizmetlerin aslında kültür ve sanata verilen önemin bir ifadesi olduğunu belirten Başkan Dr.Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi yönetiminin ziyaretlerinde şu açıklamalara yer verdi;


"Melikgazi Belediyesi olarak fiziki yapıyı gerçekleştirirken buralarda yaşayan bireylerin sosyal, kültürel, eğitimsel ve sanat ihtiyaçlarını da gerçekleştiriyoruz. Bunun için kültür ve sanat merkezleri oluşturuyoruz. Kamuoyunu aydınlatıcı, bilgilendirici ve bilinçlendirici etkinlikler ile ses getiriyor kamuoyu oluşturuyoruz. Çocuk meclisimiz oynamış olduğu tiyatro gösterileri, kültür ve sanat çalışmaları, resim sergileri, hikâye yarışmaları, kitap toplama kampanyası, kütüphane kurma çalışmaları her zaman kamuoyunda geniş bir yer bulmuş takdir edilmiştir. Belediyemizin sosyal ve kültür merkezlerinin tamamında kütüphane mevcuttur."


Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tunçbilek ise ortak çalışma yaparak, hikâye yazma yarışmaları, hızla okuma yarışmaları, en çok kitap okuyanı ödüllendirme yarışmaları gibi etkinlikleri gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
  1. kültür
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