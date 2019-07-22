Türkiye Yazarlar Birliği Malazgirt’te buluşacak

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 948’üncü yıldönümü kapsamında “Tarihî roman ve tarihte roman” bilgi şöleni düzenleneceği belirtildi.

Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi organizasyonuyla Türkiye Yazarlar Birliğinin ilkini Topkapı Sarayı’nda, ikincisini Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği bilgi şölenlerinin üçüncüsü ise Selçuklu başkenti Konya’da yapılmıştı. “Tarihî roman ve tarihte roman” bilgi şölenlerinin dördüncüsü ise tarihimizin dönüm noktalarından Muş’un Malazgirt ilçesinde yapılacak. Malazgirt Belediyesinin ev sahipliğinde, Malazgirt Kaymakamlığının katkıları ve Türk Tarih Kurumu işbirliği ile yapılacak şölen, 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Malazgirt Kültür Merkezinde Türkiye’nin çok ünlü yazarları, tarihçileri ve romancıları Sultan Alpaslan Diyarı Malazgirt ilçesinde bilgi şöleninde tarihî romanları bütün yönleriyle ele alacak. Hem işin uygulamasını yapan yazarlar ve romancılar hem de konuyla ilgili çalışma yapan ilim ve fikir adamları, müşterek bir zeminde konuyu tartışacaklar. Daha sonra bildiriler kitap olarak yayınlanacak.

Tertip heyetinde olan Malazgirt’in sevilen simalarından Vefa Yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bu faaliyet, tarihin gerçek anlamda yazıldığı Malazgirt’te ve Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü vesilesiyle yapılıyor. Bu yüzden programın ilk gününde genel bir giriş mahiyetinde tarihin Malazgirt’i, edebiyatın Malazgirt’i ve bir dönüm noktası veya tarih başlangıcı olarak Malazgirt muhtevalı konuşmalar/bildiriler yer alıyor. Türkiye’nin çok değerli 43 yazarı Malazgirt ilçesine gelecekler. İlçemiz için ve tarihi için çok önemli bir çalıştay olacak. Bir Malazgirtli olarak bizleri kırmayıp ilçemize teşrif eden Türkiye Yazarlar Birliğinin değerli üyelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.