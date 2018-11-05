Rahim Er, o büyükelçi için 'tereddütsüzce ihraç edilmeli' dedi

Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Uganda'da düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda yardımcısıyla birlikte giydiği antik Yunan kıyafetleri nedeniyle geri çağrıldığı olayla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olayla ilgili bugün yayımlanan yazısında dikkat çeken tespitlerde bulunan Er, Büyükelçi Yavuzalp'in liseyi Ankara TED Koleji'nde okuduğunu, üniversiteyi ise Paris Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde şeref derecesiyle tamamladığını belirterek, "Bu hanım, Uganda’nın başşehri Kampala’da Türkiye büyükelçisi. O kadar da değil. Sefire hanım, aynı zamanda komşu devlet Brundi nezdinde de akreditedir. Oradaki sefaret işlerimize de bakmaktadır. Bunlar, az şeref değil." diye yazdı.

'İstiklal Harbimiz nedeniyle Yunanlılardan özür dilendi'

Büyükelçi Yavuzalp ve yardımcısının törende giydiği kıyafeti rezalet ötesi olarak niteleyen Er, "Tören başlayınca başta Türk vatandaşları olmak üzere misafirler hayretler içinde kaldılar. Sahnede Yunan mitolojisinde uğruna Truva savaşı çıktığı anlatılan Troya’lı Helen’le, baş tanrı Zeus vardı. Herkes birbirinin yüzüne şaşkınca bakarken gerçek az sonra anlaşıldı. Yunan tanrıçası Helen kılığındaki bayan Türkiye’nin sefir-i kebiresi ve en kodaman tanrı Zeus kılığındaki bay da elçilik başkâtibiydi.

Bu adı geçen unvan sahipleri, bir resmî kabulde Türkiye’yi, Türk milletini ve Türk örf ve âdetini böyle temsil etmişlerdi. Sanki İstiklal Harbimiz sebebiyle dolaylı biçimde Yunanlılardan özür dilenmişti. Eğer, Yunan Başbakanı Çipras, efsanelerine böylesine bağlı bu bay ve bayana ödül vermezse kınanmaya layıktır. Kaç Yunanlı diplomat bugüne kadar bu hüneri işlemiştir." diye yazdı.

'Tereddütsüzce meslekten ihraç edilmelidir'

Türkiye yazarı Er, Büyükelçi Yavuzalp'in milli olmanın gereği olarak ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Tereddütsüzce meslekten ihraç edilmelidir. Gitsin, maçını oynasın, resmini yapsın ve ondan sonra hangi kılığa girerse girsin. Bu tasarruflar, o dillerden düşmeyen ve düşmemesi gereken yerli ve millî olmanın amir hükmüdür." ifadelerini kullandı.