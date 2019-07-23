Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli’de yapılacak Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli’nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli’nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.

Yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılacak. Yarışmanın 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çameli ilçesindeki pistte yapılacağı aktarıldı. Faaliyet programı kapsamında şampiyona katılacak sporcular 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı’ndaki havalanacak.

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