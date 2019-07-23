Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli’de yapılacak
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli’nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.23 Temmuz 2019 Salı 15:31
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli’nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.
Yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılacak. Yarışmanın 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çameli ilçesindeki pistte yapılacağı aktarıldı. Faaliyet programı kapsamında şampiyona katılacak sporcular 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı’ndaki havalanacak.
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