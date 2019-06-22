0553 313 94 23

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı tepesinden atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, aynı alandaki noktaya iniş yaptı- THK Eğitim ve Havacılık Direktörü Nihat Ermihan:- "Yerli ve uluslararası federasyona bağlı tek yetkili kurum olarak gereken desteği bu branşa sağlıyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:48
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın ikinci etabı, Erzincan'da 25 sporcunun katılımıyla başladı.

Türk Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Havacılık Federasyonunun düzenlediği organizasyonda, yamaç paraşütü pilotları 350 metre yükseklikteki Ekşisu Sazlığı tepesinden atlayışlar gerçekleştirdi.

İlgi çeken görüntülerin ortaya çıktığı yarışa katılan sporcular, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Ekşisu Sazlığı'nda oluşturulan noktaya iniş yaptı.

THK Eğitim ve Havacılık Direktörü Nihat Ermihan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 etaptan oluşacak organizasyonun federasyon adına THK tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye şampiyonasının ikinci etabını Erzincan'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Ermihan, "Pilotlarımız hava şartları el verdiği müddetçe 5-6 sorti yapacaklar. THK olarak bu tarz organizasyonları fazlasıyla yapıyoruz. Yerli ve uluslararası federasyona bağlı tek yetkili kurum olarak gereken desteği bu branşa sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu da yoğun bir katılımla yaklaşık 350 metreden atlayışların yapıldığını dile getirerek, "Yarışlara Kıbrıs, İstanbul, Kayseri ve Adana'dan katılan toplam 25 sporcumuz var. Bu yarışmaların sonunda ülkemizi milli takımda temsil edecek sporcuları belirlemiş olacağız. Erzincan zaten bu spor branşı için son derece elverişli." diye konuştu.

Yarışmanın ikinci etabı yarın yapılacak atlayışlar ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:48
  1. Erzincan
  2. ikinci etap
  3. sporcular
  4. Türkiye Hava Kurumu
  5. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
  6. yamaç paraşütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem lezzet
    1. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    2. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    3. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    4. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    5. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    6. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    7. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    8. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    9. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    10. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    11. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    12. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    13. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    14. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    15. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    16. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    17. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    18. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    19. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    20. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!