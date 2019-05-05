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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası

- Şampiyonanın Burdur etabında genel klasmanda Kerem Dinçer, kadınlar klasmanında Mediha Sevgen, kulüp klasmanında ise Nilüfer Belediye Spor Kulübü birinciliği elde etti

05 Mayıs 2019 Pazar 16:43
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası


BURDUR (AA) - Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Burdur etabında genel klasmanda Kerem Dinçer, kadınlar klasmanında ise Mediha Sevgen birinci oldu.

Burdur'da gerçekleştirilen etaba, 16 ilden 5'i kadın 27 sporcu katıldı. Avşar Tepesi'nden kalkış yapan sporcular, Burdur Gölü manzarası eşliğinden paraşütleriyle gökyüzünde süzülerek renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın dört etaptan oluştuğunu söyledi.

Birinci etabın Mersin'de yapıldığını anımsatan İlker, ikinci etabı Burdur'da yaptıklarını, üçüncüsünü ise Hatay'da gerçekleştireceklerini kaydetti.

İlker, final etabının Bursa'da düzenleneceğini belirtti.

Burdur'un yamaç paraşütü açısından oldukça uygun bir yer olduğuna dikkati çeken İlker, "Burada üst seviye, kros mesafe uçuşları dediğimiz uçuşlar için uygun bir coğrafya var. Aynı zamanda başlangıç ve pilot eğitimleri için uygun bir yer." dedi.

Burdur'da yeni kalkış alanlarının açılmasıyla bölgenin yamaç paraşütü turizmine kazandırılabileceğine işaret eden İlker, ilerleyen dönemlerde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın bir etabının Burdur'da yapılabileceğini kaydetti.

Hedef şampiyonasının dört etabındaki puanlara göre sene sonunda pilot sıralamasının oluşacağını vurgulayan İlker, pilot sıralamasında ilk dörde giren sporcuların milli takıma gireceğini bildirdi.

Milli sporcuların federasyonlarında desteklenerek dünya şampiyonalarına gönderildiğini anlatan İlker, "Yamaç paraşütünde dünya klasmanlarında da yarışıyoruz ve adımızı dünyaya duyuruyoruz. Dünya genelinde 80 ülke arasında mesafe ve hedef dalında 15 ile 25 arasında değişen sıralamalarda yerimizi koruyoruz." diye konuştu.

Yarışlar sonunda genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Ahmet Şimşek ikinci, Erol Aslantaş üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında Mediha Sevgen birinciliği, Aleyna Özel ikinciliği ve Elif Güleryüz üçüncülüğü elde etti.

Kulüpler klasmanında ise Nilüfer Belediye Spor birinci, İnegöl Belediye Spor Dostum ikinci ve Mustafakemalpaşa Belediye Spor üçüncü sırada yer aldı.



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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:43
  1. Burdur
  2. Serdar İlker
  3. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
  4. yamaç paraşütü

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