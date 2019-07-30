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Türkiye yabancıların iştahını kabarttı! Arazi alıp tarım yapıyorlar

Türkiye'den 3 bin 909 dekar arazi alan yabancılar, tarım desteklerinden faydalanıp üretim gerçekleştiriyor.

30 Temmuz 2019 Salı 07:34
Türkiye yabancıların iştahını kabarttı! Arazi alıp tarım yapıyorlar

Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da ilk sırada, dünyada da yedinci sırada yer alması yabancı yatırımcıların iştahını kabarttı. Geçtiğimiz yıllarda 26 ülkeden 104 yabancının, 2 bin 349 dekar satın alarak yatırım yapmasının ardından, hükümetin üreticilere vermiş olduğu destekler sonrasında ilgi daha da arttı. Yabancıların tarım arazisi satın almasına izin veren kanunun 2012’de yürürlüğe girmesinden bu yana 32 ülkeden 164 yabancı uyruklu kişi, 3 bin 909 dekarın yeni sahibi oldu.

Yabancıların son yıllarda Türkiye’de konut edinme yarışı, tarım arazilerine de yansıdı. 2017 sonu itibariyle 13 yabancı 413 dekar arazi satın alırken, bu rakam geçtiğimiz yıl 14 yabancıya ve bin 221 dekara yükseldi. Diğer yandan 16 ilde tarım arazisi satılırken, proje sözünü yerine getirmeyenlerin arazisi iptal edildi. Bu doğrultuda 13 ilde 53 yabancının 687 dekarlık tarım arazisi için tasfiye işlemi yapıldı. Ülkemizde tarım arazisi satın almak isteyenlerin birtakım kriterleri sağlaması gerekiyor. Yabancılar, ilçe bazında özel mülkiyet olan arazilerin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde 30 hektara kadar arazi satın alabiliyor. Ancak satışlarda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘uygun’ görüşü kritik rol oynuyor. Arazi satın almak isteyenlerin, iki sene zarfında bakanlığa tarımsal proje teklifi sunması gerekiyor. Bakanlıkça uygun görülen projenin gerçekleşmemesi ve amaç dışı kullanılması durumunda arazi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bedele çevrilerek tasfiye ediliyor.

Araplar ilk sırada

Öte yandan, yabancı kişilerin arazi edindiği iller arasında Muğla, Nevşehir, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Burdur, Bolu, Bilecik, Ankara, Antalya, Aydın, Sakarya, Trabzon, Yalova ve Yozgat bulunuyor. Satın alanların ülke profillerine bakıldığında ise Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’in de aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri ilk sırada.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 07:30
  1. Yalova
  2. Yozgat
  3. Trabzon
  4. Sakarya
  5. Nevşehir
  6. Muğla
  7. İstanbul
  8. Çanakkale
  9. Bursa
  10. Burdur
  11. Bolu
  12. Bilecik
  13. Aydın
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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