CARACAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro binasında düzenlenen Türkiye Venezuela İş Forumu'na katıldı.



Erdoğan, Türkiye'den Venezuela'ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez yapılan ziyaretin güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

Belirledikleri hedefleri sadece lafta bırakmadıklarını, icraata da dönüştürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Ticaret Bakanımızın ocak ayındaki ziyareti sırasında ticaret hacminin ilk aşamada bir milyar dolara çıkarılması kararlaştırılmıştı. 2016 yılında sadece 84 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz 2018 yılının ilk 9 ayında bir milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor. Bu hedefe kısa sürede ulaşılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum ancak ikili ticaretimizin dengeli bir şekilde geliştirilmesinin önemini çizmekte fayda görüyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Venezuela'ya ihracatı artırması, ticarette daha dengeli, daha sürdürülebilir bir yapı kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, Venezuela'nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kendilerine ulaştırabilecek güce ve imkana sahip olduklarını söyledi.

İş adamlarına önemli bir sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Ele ele vermek suretiyle her alanda neler yapılabileceğinin kararını sizler vermelisiniz. Bize düşen, size her türlü desteği vermektir. Değerli dostuma düşen, her türlü desteği vermek... Şunu söyleyeyim, altımızda bizim bürokratik oligarşi vardır. Onun için bizler de başkanları olarak bürokratik oligarşiye pek fırsat vermememiz lazım. Yoksa avucunun içinde oynatırlar. Buna fırsat vermeden duruma hakim olmalıyız. Bütün bu iş birliğini en ileri derecede sürdürmemiz lazım." diye konuştu.

- "OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme oranına sahip ülke olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin merkezi konumu ve yükselen ekonomisiyle yatırımcılara ve iş çevrelerine büyük fırsatlar sunduğuna işaret ederek, hem Afrika'ya hem Asya'ya hem de Avrupa'ya bu derece etkin erişim imkanı sunabilen başka bir ülkenin olmadığını dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'dan sadece 4 saatlik bir uçuşla 60'dan fazla ülkeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Sahip olduğumuz genç, eğitim düzeyi yüksek nüfusumuz, iş kültürümüz, gelişmiş altyapımız ve coğrafi konumumuz uluslararası yatırım çekmekteki en önemli avantajlarımız arasındadır. Türk ekonomisinin 2002'den beri yaklaşık 200 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çekmesi asla tesadüfi değildir. 210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 222 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız 123, ticaret hacmimiz 297 milyar doları geçti. Yıllık ihracatımız da 168 milyar dolara yaklaştı. Türk Hava Yolları 5 kıtaya, 120 ülkeye, 299 şehre ve 302 havalimanına uçarak dostluk bağlarımızı güçlendiriyor. 29 Ekim'de açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı dünyadaki en büyük havalimanlarından biri olup, Türkiye'nin ekonomik başarısının sembollerindendir. Şu an itibarıyla 90 milyon yolcu kapasiteli, 2023'te 150 milyon, 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Bu mega projemiz tam kapasiteye ulaştığında 200 milyon yolcunun 300'den fazla destinasyona ulaşmasını sağlayacağız."

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ikinci sırada olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre, dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın beşinci büyük ekonomisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı büyüme evresini, 2018'de de sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Geçen yıl 6,3 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına sahip olduk." bilgisini verdi.

- "Bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna ulaştık"

Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Erdoğan, bu yılın ekim ayı itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının yaklaşık 36 milyonu bulduğunu vurguladı. Erdoğan, yıl sonu itibarıyla bu rakamın 40 milyona ulaşacağını, hedefin 50 milyon turist olduğunu ve bunun yakalanacağını kaydetti.

Turizmi sadece ekonomik bir olgu olarak değil, aynı zamanda milletler arasında dostluk ilişkilerini geliştiren bir faaliyet olarak değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Venezuela ile karşılıklı turist sayısının da Türk Hava Yollarının doğrudan uçuşlarının etkisiyle arttığını aktardı.



İzlenilen insani ve girişimci dış politikanın önemli bir unsuru olan Latin Amerika ve Karayipler açılım stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, Türk Hava Yollarının Caracas seferlerini devam ettirdiğini, şu anda ihtiyaca cevap veremediğini belirtti.



Erdoğan, "Demek ki biraz daha frekansları artıracağız. Buradaki uçuşlar arttıkça inanıyorum Türkiye'den Caracas'a, Venezuela'ya, Venezuela'dan Türkiye'ye gelişler daha da artacaktır. Açılım politikamız uzun vadeli ve çok yönlüdür. Bölgedeki diplomatik temsil ağımızı son 7 yılda 2,5 katına çıkardık. Son olarak 19 Kasım tarihinde Paraguay'da açtığımız büyükelçiliğimizle bölgedeki büyükelçilik sayımızı 16'ya yükselttik. Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 temsilciliğimizle bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna ulaştık." diye konuştu.

- "Tek taraflı yaptırımları ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri doğru bulmuyoruz"



Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ticari ve ekonomik ilişkilerde de son 10 yılda önemli mesafe alındığının altını çizen Erdoğan, bölgeyle ticaret hacminin 2016'da yaklaşık 7 milyar dolar iken 2018'in ilk 9 ayında 9,2 milyar doları aştığını bildirdi. Erdoğan, bu rakamların gelecek dönemde artırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Latin Amerika ve Karayipler bölgesine dönük projelerimizde bölgesel örgütlerle iş birliği de çok önemli bir yer tutuyor. Tek taraflı yaptırımları ve ticareti kısıtlayıcı önlemleri doğru bulmuyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Bu uygulamaların istikrarsızlıkları daha da derinleştireceğini düşünüyoruz. Siyasi meselelerin, bir halkın toptan cezalandırılarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişteki acı tecrübelerle sabittir. Böylesi bir dönemde, Türkiye ve Venezuela'nın dayanışma sergilemesi çok daha büyük önem kazanmıştır. Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz. Türkiye olarak kural temelli şeffaf bir ticaret sistemi çerçevesinde tüm ülkelerle iş birliğinden yana ön yargısız bir tutum izliyoruz. Ekonomik alandaki tecrübelerimizi her iki ülkenin faydasına olacak şekilde Venezuelalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız."



Karşı karşıya olunan en önemli sorunların başında terörizmin geldiğine, Türkiye'nin PKK, YPG, PYD, DEAŞ ile ve 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ ile mücadele ettiğine dikkati çeken Erdoğan, bunların sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdikleri ülkeler için de tehlike oluşturan küresel düzeyde terör örgütleri olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde Venezuela'nın verdiği destek için teşekkür etti.



- "Coğrafi uzaklıkların hiçbir önemi yoktur"



Bu ziyaretle Venezuela ile ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Erdoğan, bundan sonra çabaların ülkeler ve bölgeler yararına somut sonuçlar vermesi için daha fazla çalışacaklarını ifade etti. Bu toplantının yeni düşünce ve projelere ilham kaynağı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafe ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve iş birliğimizi çeşitlendirmek için bir engel olarak görülmemelidir. Gönüllerimiz arasına mesafe koymadığımız sürece coğrafi uzaklıkların hiçbir önemi yoktur. Türkiye belli ülkelerin manipülatif saldırılarına ve ekonomik tetikçilerin sabotajlarına maruz kalan Venezuela'nın yanındadır. Bundan iki asır önce Simon Bolivar'ın mücadelesi, barbarca köleliğin karanlık örtüsünün Venezuela'nın üstünden kalkmasını sağlamıştı. Dostum Maduro'nun da Venezuela halkının desteği ve dayanışmasıyla ekonomik kuşatma girişimlerini akamete uğratacağına inanıyorum. Bu tarihi ziyaretin Türk milletinin Venezuela halkı ile dayanışmasının sembolü olarak görülmesini diliyorum. Yaşasın Türkiye, Venezuela dostluğu."

Erdoğan, ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.



