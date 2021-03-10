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Gündem Türkiye ve Yunanistan 62. tur istikşafi görüşmeleri 15 Mart'ta Atina'da olacak
Gündem

Türkiye ve Yunanistan 62. tur istikşafi görüşmeleri 15 Mart'ta Atina'da olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilecek 62. tur istikşafi görüşmeler 15-16 Mart tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 17:06:00 - 2021-03-10 17:54:33
Türkiye ve Yunanistan 62. tur istikşafi görüşmeleri 15 Mart'ta Atina'da olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilecek 62. tur istikşafi görüşmelerin tarihi netleşti. Görüşmeler 15-16 Mart tarihlerinden Atina’da gerçekleştirilecek. Eş zamanlı olarak aynı tarihlerde, Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler de yapılacak.

Görüşmeler 2002'de başlamıştı

Türk yetkililerden edinilen bilgiye göre, iki ülke heyetleri Atina'da15-16 Mart tarihleri arasında bir araya gelecek. 

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti. Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Ege ve Akdeniz meselesi

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

 

61. tur İstanbul'da yapılmıştı

5 yıl sonra tekrar başlatılan temasların 61. turu İstanbul'da yapılmıştı.

İstanbul'da yapılan 61. tur görüşmelerinden kare

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Yorumlar

Doğru Odun

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