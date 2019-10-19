Güngör Büyükçınar

Uzun zamandan beri Fırat’ın doğusunda bulunan Türkiye düşmanlarına bir gece ansızın Fırat’ın doğusuna ayak bastığımızda o PKK’lı YPG’li hainlerin analarından doğduklarına bin pişman etmek için her an sabırsızlıkla başkomutan Tayyip Erdoğan’dan emir bekleyen askerlerimiz o güvenli bölgeye ayak bastıklarında ne ABD’nin 32 km dediği ne diğer haçlıların önerdiklerini hiç birini dinlemeden önce PKK YPG hainlerini sonra karşımıza hangi düşman çıkarsa çıksın belki de onlara tek kurşun bile atmadan Allah Allah nidalarıyla karşılarında Türk askerlerini görünce ya kaçacak delik arayacaklar ya da kaçmayıp hepsi ölecek leş kargaları gibi gayya kuyusuna gidecekler. Yeter ki başkomutan emir versin o bize yeter. Zaten o düşmanlar da Türk askerlerinin ne kadar gözü pek ve korkusuz olduklarını çok iyi bildikleri için karşımızda ne ABD durabilir ne de PKK YPG gibi hainler durabilir. Eğer biz Fırat’ın doğusunda 32 km derinliğinde bir güvenli bölge elde edersek, hemen o bölgeye yerleşim yerleri için hızlı bir şekilde çalışma başlatıp böylece Suriye’nin toprak bütünlüğüne kavuşabilmesi için ilk adımı 32 km derinliğindeki bu güvenli bölgeyle başlatmış olacağız. İşte bu güvenli bölge için BM’den 150 milyar doları elde ettiğimiz zaman hemen bu yerleşim yerlerinde inşaata başlayıp en kısa sürede 2 milyona yakın Suriyeli mülteci kardeşlerimiz yerleştirdiğimizde Türkiye ve Suriye’nin geleceği için çok önemli bir adım atmış olacağız. Tabii en önemlisi de o güvenli bölgedeki eğer 150 bine yakın gençten asker yetiştirdiğimizde ÖSO ordularıyla da birleştirildiği zaman artık o bölgede PKK YPG IŞİD örgütlerinden bir kişi bile kalmaz ve böylece hepsini çok iyi bir temizlikle temizlemiş oluruz tabi böylece Esad’ın ve taraftarlarının da kolu kanadı kırılarak Suriye’nin bütünlüğüne de giden bu barış yolunu Türkiye olarak biz açmış oluruz. Tabii o zaman da PKKnın YPG nin IŞİD’in de artık sonu gelmiş olur. PKK’nın, YPG’nin, IŞİD’in sonu geldiğinde ise başta ABD ve diğer haçlıların da Suriye’de ve Ortadoğu’da düşmanca emelleri de tamamen bitmiş olur. Tabii yine ABD’ye Rusya’ya ve diğer haçlı devletlere gelince onlar da o petrol bölgelerinden tasını tarağını toplayıp memleketlerine birer birer döner giderler. Sonra gelseler bile artık o düşmanlar Suriye’ye Irak’a ve daha birçok petrol ülkelerine ancak turist olarak gelirler. İşte görüyorsunuz Tayyip Başkan uzun zamandan beri bu Suriye konusunda çok ciddi çalışmalar içerisindeyken ana muhalefet partisinden yine çatlak seslerin gelmesi adeta kafaları karıştırıp duruyor. Türkiye olarak çok kritik günler içerisindeyken muhalefet partisi CHP’nin IMF ile görüşmesi çok büyük bir yanlış biz ülke olarak kapımızdan kovaladığımız o IMF ile görüşmenin ülkemize ne faydası olur ki sonra yine Kılıçdaroğlu diyor ki, eli kanlı Esat ile görüşerek ancak Suriye ile barışı sağlayabiliriz. Tabii bu da ayrıca çok büyük bir yanlış çünkü Esat denilen kanlı katil ülkesini Rusya’ya çoktan satmış ve sandalyesinde oturabiliyorsa o da Rusya sayesinde oturuyor bu nedenle biraz siyaseti takip eden bir siyasetçi artık Esat ile görüşmenin hiçbir faydası olmayacağı gibi üstelik ÖSO ve bütün Suriye halkıyla ve bütün Müslümanlarla giderek dostluğumuz güvenirliğimiz zamanla kaybolur böylece ne muhalif taraf dostumuz olur ne de Esat taraftarları dostumuz olur bu da maalesef Türkiye’nin büyük çapta zararına olmuş olur.