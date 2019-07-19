Türkiye ve Suriye plakalı tırların çarpışma anı kamerada: 2 yaralı AZEZ (İHA) – Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansıdı.

AZEZ (İHA) – Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansıdı. Kazada 2 tırın şoförleri yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Çobanbey-El Bab yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. 27 AYL 78 plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansırken, Türk tır sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Bir motosikletteki 3 kişi ise adeta ölümden döndü. Kazada 2 şoförün de yaralandığı öğrenildi.

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