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Türkiye ve Sudan'dan eğitim anlaşması

26 Kasım 2018 Pazartesi 03:03
Türkiye ve Sudan'dan eğitim anlaşması

HARTUM (AA) - Türkiye ve Sudan eğitim alanında, deneyim paylaşımı ve eğitim kurumlarının inşa edilmesini kapsayan bir anlaşma imzaladı.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, Sudan Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim Adem, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile eğitim anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından açıklama yapan Adem, Sudan'ın iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Adem, Bakan Yardımcısı Er başkanlığındaki Türk heyetiyle, özellikle teknik eğitim ve deneyim paylaşımı, dini eğitim veren bir merkezin kurulması ve Türkçenin öğretilmesini kapsayan konuların görüşüldüğünü ifade etti.

Er ise anlaşmanın, Sudan'da Türk okulları, Türkiye'de de Sudan okulları açılmasını kapsadığını aktardı ve Türk-Sudan Üniversitesinin de yakında kurulacağını kaydetti.

Er başkanlığındaki Türk heyeti, birkaç günlük ziyaret kapsamında dün Sudan'a ulaşmıştı.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 03:03
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