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Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Türkiye ve Sırbistan arasında ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve geliştirme, polis eğitimi, veterinerlik, yenilenebilir enerji ve doğalgaz ve çevre alanında anlaşmalar imzalandı. İmzaların ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:08
Türkiye ve Sırbistan arasında imzalar atıldı

Ulaştırma alanında, bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve geliştirme alanında, polis eğitimi alanında, veterinerlik alanında, yenilenebilir enerji ve doğalgaz alanında, çevre alanında varılan anlaşmalar imzalandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, "Demokrasiye saldırıldığı zaman, meclis bombalandığı zaman açık bir şekilde kınadık. Meclisi ziyaret ettiğimizde 15 Temmuz gecesinde meclise saldırıldığına inanamadık. Şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz kendi geleceklerini belirleyen ülkelerden yana olacağız.  Ülkenin yükselmesi için Sayın Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. Hiç bir yatırımcı oraya gelmek istemiyordu, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesininardından gelmeye başladılar." diye konuştu. Aleksandar Vuçiç, "Ben böyle bir karşılamayı hiç bir yerde yaşamadım, bu inanılmaz bir karşılamaydı. Türkiye Balkanlarda en büyük, en güçlü ülke. Türkiye'nin de ne düşündüğü önemli tabi." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:08
  1. Türkiye ve Sırbistan
  2. politika

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