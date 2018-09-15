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Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı! 'Gerilimi azaltın'

AB yetkilisi Mogherini ve BM temsilcisi Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'nin İdlib kentindeki gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:26
Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı! 'Gerilimi azaltın'

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Brüksel'de bir araya gelerek Suriye krizini ve İdlib'deki durumu konuştu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre Mogherini ve Mistura, Suriye'deki gelişmeleri ve 26 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak Suriye zirvesini ele aldı.

İdlib'deki ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki duruma özel vurgu yapan Mogherini ve Mistura, Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'a İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin varlığını sürdürme çağrısı yaptı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:26
  1. Avrupa Birliği
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. İran
  6. Suriye
  7. İdlib çağrısı
  8. Ortak çağrı

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