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İdlib'te Türkiye ve Rusya’nın planı devrede

'Yüzyılın insani felaketinin' yaşanmasından endişe ettiği Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye’nin girişimleriyle Soçi’de varılan plan işlemeye başladı. Muhalif gruplar silahsızlandırılmış bölgeden çekiliyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:19
İdlib'te Türkiye ve Rusya’nın planı devrede

Birleşmiş Milletler'in "Yüzyılın insani felaketi yaşanabilir" uyarısında bulunduğu, uluslararası camianın ise herhangi bir çözüm üretme başarısını gösteremediği Suriye'nin İdlib vilayetinde, Türkiye'nin girişimleriyle masaya konan plan sahada da uygulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 17 Eylül tarihinde Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelerek belirlediği İdlib'deki 'silahsızlandırılmış bölge'den çekilmeler başladı.

Bölgeden çekilmeye başladılar

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre Feylak el-Şam adlı muhalif grup belirlenen bölgeden çekilmeye başladı. Söz konusu bölgeden ağır silahlarını ve militanlarını çeken Feylak el-Şam'ın, anlaşmayı uygulayan ilk grup olarak öne çıktığı öğrenildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdurrahman, grubun Halep'in güneyinde güney eteklerinde İdlib sınırındaki kuvvetlerini bölgeden sevk ettiğini duyurdu.

Büyük bir kısmı savaş bölgelerinden kaçıp gelmiş ya da sürülmüş kişilerden oluşan 3 milyon sivilin yaşadığı ve İran ile Rusya'nın desteğini alan Şam rejiminin operasyonuyla karşı karşıya kalan İdlib konusunda Ankara ile Moskova mutabakata varmıştı. Soçi'de tasarlanan plan dahilinde Şam rejimi ordusu ile muhalifler arasında 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bölge oluşturulması, ekim ayının ortasına kadar bu bölgenin ağır silahlardan arındırılması ve yıl sonuna dek bölgedeki önemli otoyolların güvenliğinin sağlanması gibi hedefler ortaya konmuştu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:19
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