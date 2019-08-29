Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in son teknoloji Rus savunma sanayii ürünlerini incelediği bildirilirken, Rus muhataplarıyla S-400’lerin sevkıyatı ve eğitimleri konusunda görüşmeler yaptığı ve Su-57 savaş uçağını incelediği öğrenildi.

Rus yetkiliden önemli açıklama

Bu arada, Rusya’dan da Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarına dair kritik bir açıklama geldi. Rusya’nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye’yle SU-35 ve SU-57’nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi. Demir ile görüşmesinden önce açıklama yapan Dmitriy Şugayev, “Türk meslektaşımla ele alacağımız hususlardan birisi S-400 teslimatı. Ardından SU-35 ve SU-57 teslimatı ihtimali üstünde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin önemli bir ilgisi söz konusu” dedi.

F-35 mi SU-57 mi?

ABD’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılacağı tartışılırken Türkiye gündemine Rus yapımı Su-57’leri aldı. Teknik açıdan iki savaş uçağının özellikleri şöyle: Su-57 saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor. Su-57, 5.8 saat uçarken, F-35’te bu süre 2 saat 36 dakika. Su-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

(Akşam)