Türkiye ve Rusya'dan kritik adım! 1 Kasım'da...

Volınkin Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmeler, 1 Kasım tarihinde Moskovada gerçekleşecek. Tüm konsolosluk konularını görüşeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, belirli vatandaş kategorileri için karşılıklı olarak vize rejiminin kolaylaştırılmasını ilgilendiren görüşmeler mekanizmasının oluşturulması konusunda Ağustos ayında anlaştılar.