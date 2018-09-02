0553 313 94 23

Türkiye ve Rusya eş zamanlı operasyon düzenleyecek!

İdlib’e gerçekleştirilmesi planlanan askeri operasyonun detaylarına ulaşıldı. Türk ve Rus askerleri ortak hareket edecek ve ilk hedef ise el-Nusra olacak.

02 Eylül 2018 Pazar 06:43
Türkiye ve Rusya eş zamanlı operasyon düzenleyecek!

Suriye'nin İdlib kentine yönelik Esad rejiminin katliam yapmasını engellemek isteyen Türkiye'nin Rusya ile izleyeceği yol belirlendi.

Terör örgütlerinin silahlarını bırakmaları için tanınan sürenin az kaldığı öğrenildi. İdlib'deki ilk hedef ise el-Nusra'nın yuvalandığı bölgelere yönelik eş zamanlı operasyonun başlatılması. Böylece İdlib'de yeni bir insani krizin önüne geçilmesi planlanıyor. İdlib'deki terör örgütleri ise kendilerine yönelik saldırının gerçekleşmesi durumunda Suriye'nin Halep ve Hama şehrinin yanı sıra liman kenti olan Lazkiye'ye gireceklerini belirtiyor. 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de sivillere yönelik insani yardım koridorların açılması için görüşmeler sürüyor. Bu insani yardım koridorların Türkiye'nin kontrolü altında olan Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerine açılmasının masada olduğu öğrenildi.

İNSANİ YARDIM

Şam rejiminin ise teröristlerden temizlenen bölgelere yeni bir insan akımına sıcak bakmadığını belirtiyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, geçtiğimiz gün "Savaşın bitmesinin ardından insanların terk ettikleri evlerine güvenle dönmelerini garanti edecek şekilde bir insani çıkış koridoru oluşturulması gerekiyor" demişti.

JAMES JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD'NIN Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün 4 Eylül'e kadar sürecek olan İsrail, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaretine başladı. Eski Ankara Büyükelçisi olan Jeffrey'e Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn'ün de eşlik edeceği bildirildi. Ürdün ve Türkiye ziyaretlerinde Jeffrey'nin, "İdlib'de bir askeri saldırının Suriye'de ve bölgede tansiyonu artıracağına ve sivillerin hayatlarını tehlikeye atacağına" dikkati çekeceği kaydedildi.

SON BÜYÜK ÇATIŞMA

BIRÇOK analize göre İdlib muhtemelen Suriye'deki iç savaşın son büyük çatışması olacak. Bu nedenle İdlib Suriye'deki iç çatışmalar açısından herhangi bir düğümün çözülmesi değil, sonrasında düzenin sağlanabilmesi açısından bir dönüm noktası özelliğine sahip. Türkiye İdlib'de yaklaşan çatışmaya temelde iki perspektiften bakmaktadır: Bunlardan birincisi olası bir operasyonun Türkiye açısından yaratabileceği kısa vadeli güvenlik riskleriyken, ikincisi de Suriye'de uzun vadede Türkiye'ye yönelik bir tehdit arz etmeyecek bir düzenin oluşmasıdır.

(Sabah)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 06:43
  1. Ankara
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. İdlib

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Akdeniz’de teyakkuza geçti!
    1. Türkiye Akdeniz’de teyakkuza geçti!
    2. Erdoğan'dan son dakika 'dolar' mesajı!
    3. Şam'da peş peşe patlamalar!
    4. Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı..
    5. Günün âyet ve hadisi
    6. Sağlık Bakanlığı'ndan 'şarbon'..
    7. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    8. Alanyaspor ilk galibiyetini aldı!..
    9. Adıyaman'da ormanlık alanda yangın
    10. Çanakkale'de tatilci yoğunluğu
    11. Karşılaşma sonrası Kadıköy'de olay!..
    12. İsrail'den Filistinli balıkçılara..
    13. Ünal Karaman'dan galibiyet yorumu:..
    14. Cenk Tosun'lu Everton sahasında..
    15. Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya zehir..
    16. Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum! 'Aziz..
    17. Bakan Pakdemirli'den İstanbul'daki..
    18. Fatih Terim'den o futbolcusuna çok..
    19. Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus..
    20. Suudi arabistan sivilleri 'hata' ile..
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor