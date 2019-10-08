Anlaşma imzalandı! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı.08 Ekim 2019 Salı 15:49
Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türkiye ile ticarette ulusal paraların kullanılması anlaşması imzalandı" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ile iki ülke arasındaki ödemelerde ve anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda bir anlaşma imzaladığını söyledi.
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