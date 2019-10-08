Anlaşma imzalandı! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı.

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türkiye ile ticarette ulusal paraların kullanılması anlaşması imzalandı" ifadeleri kullanıldı. Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ile iki ülke arasındaki ödemelerde ve anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda bir anlaşma imzaladığını söyledi. Ayrıntılar geliyor...

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